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Cem Adıgüzel: “Gerçek kazanımlar kriz dönemlerinde elde edilir”

Cem Adıgüzel: “Gerçek kazanımlar kriz dönemlerinde elde edilir”

22.05.2025 10:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cem Adıgüzel: “Gerçek kazanımlar kriz dönemlerinde elde edilir”

CMG İkizler Yapı CEO’su Cem Adıgüzel, son dönemde yaşanan ekonomik daralma ve emlak sektöründeki durağanlıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adıgüzel, her kriz döneminin aynı zamanda bir dönüşüm fırsatı sunduğunu vurgulayarak, bu dönemi doğru okuyan yatırımcıların geleceğin kazananları olacağını söyledi. “Piyasa sıkıştığında panik eden değil, strateji kuran kazanır. Bugün adım atan, yarın zirvede yer alır” dedi.

Emlak sektöründe sessizlik, yeni başlangıçların habercisidir

Adıgüzel’e göre, Türkiye’nin birçok bölgesinde emlak fiyatları geçici olarak durağan bir seyir izliyor. Ancak bu durum, yatırımcılar için benzersiz bir fırsat penceresi sunuyor. Özellikle güçlü altyapıya sahip, deprem yönetmeliğine uygun projeler; ilerleyen dönemlerde ciddi prim potansiyeli taşıyor.

“Ekonomide büyük kazançlar, en çok belirsizliğin olduğu zamanlarda doğar. Şu an inşa ettiğimiz projeler, 2 yıl sonra yüksek talep gören, değerli yaşam alanlarına dönüşecek.”

CMG İkizler Yapı: Durgunlukta değil, vizyonla hareket ediyor

Türkiye’nin dört bir yanında nitelikli konut projeleri geliştiren CMG İkizler Yapı, ekonomik dalgalanmalara rağmen üretmeye, inşa etmeye ve büyümeye devam ediyor. Adıgüzel, yatırımcılara seslenerek, bugün doğru projelere girenlerin yarın büyük kazançlar elde edeceğini belirtiyor. “Sektörde herkesin frene bastığı bu dönemde, biz gaza basıyoruz. Çünkü gerçek yatırımcı, fırsatı kriz anında görür.”

Yatırımcıya mesaj: Cesaret, bilgiyle güçlenirse kazandırır

Cem Adıgüzel, sadece yatırımın değil; zamanlamanın da önemli olduğunu vurguluyor. “Bugün alım yapan, hem uygun fiyatla mülke sahip olur hem de ileride ciddi bir değer artışı kazanır” diyen Adıgüzel, yatırımcıları vizyoner olmaya ve kısa vadeli değil, stratejik düşünmeye davet ediyor.


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