Cem Adıgüzel: “Gerçek kazanımlar kriz dönemlerinde elde edilir”

Emlak sektöründe sessizlik, yeni başlangıçların habercisidir

Adıgüzel’e göre, Türkiye’nin birçok bölgesinde emlak fiyatları geçici olarak durağan bir seyir izliyor. Ancak bu durum, yatırımcılar için benzersiz bir fırsat penceresi sunuyor. Özellikle güçlü altyapıya sahip, deprem yönetmeliğine uygun projeler; ilerleyen dönemlerde ciddi prim potansiyeli taşıyor.

“Ekonomide büyük kazançlar, en çok belirsizliğin olduğu zamanlarda doğar. Şu an inşa ettiğimiz projeler, 2 yıl sonra yüksek talep gören, değerli yaşam alanlarına dönüşecek.”

CMG İkizler Yapı: Durgunlukta değil, vizyonla hareket ediyor

Türkiye’nin dört bir yanında nitelikli konut projeleri geliştiren CMG İkizler Yapı, ekonomik dalgalanmalara rağmen üretmeye, inşa etmeye ve büyümeye devam ediyor. Adıgüzel, yatırımcılara seslenerek, bugün doğru projelere girenlerin yarın büyük kazançlar elde edeceğini belirtiyor. “Sektörde herkesin frene bastığı bu dönemde, biz gaza basıyoruz. Çünkü gerçek yatırımcı, fırsatı kriz anında görür.”

Yatırımcıya mesaj: Cesaret, bilgiyle güçlenirse kazandırır

Cem Adıgüzel, sadece yatırımın değil; zamanlamanın da önemli olduğunu vurguluyor. “Bugün alım yapan, hem uygun fiyatla mülke sahip olur hem de ileride ciddi bir değer artışı kazanır” diyen Adıgüzel, yatırımcıları vizyoner olmaya ve kısa vadeli değil, stratejik düşünmeye davet ediyor.



