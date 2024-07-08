Çevrimiçi seyahat platformu, 2024’ün ilk 6 ayının seyahat verilerini açıkladı

Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:31

Güncelleme: 08.07.2024 - 17:31

Küresel ekonomiye katkısının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacağı öngörülen seyahat sektörünün 6 aylık bilançosu açıklandı. Çevrimiçi seyahat platformu turna.com, kullanıcı davranışlarından hareketle hazırladığı 2024’ün ilk yarısının seyahat raporunu yayımladı. Seyahat sektörünün her geçen yıl ivmesini artırdığını kaydeden turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı konuya dair, “Seyahat deneyimini geliştirmeye odaklı çalışmalarımızla kusursuz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Kullanıcılarımızın tercihlerinden hareketle hazırladığımız 2024’ün ilk altı ayına ilişkin raporumuz da sektörümüzün hem bugününe hem de yarınına ışık tutuyor” dedi.

En pahalı tek yön uçak bileti 299.177 TL’ye satıldı

Çevrimiçi seyahat platformu turna.com'un yayımladığı rapora göre, yılın ilk altı ayının en pahalı dış hat tek yön uçak bileti, İstanbul - Paris rotasında 299.177 TL’ye satıldı. En pahalı dış hat gidiş - dönüş uçak bileti ise İstanbul - Bangkok uçuşunda 243.060 TL’ye alıcı buldu. Aynı dönemde, iç hatlardaki en pahalı tek yön uçak bileti İstanbul - Antalya rotasında 9.117 TL olurken; en pahalı iç hat gidiş-dönüş uçak bileti ise İstanbul - Dalaman rotasında 15.327 TL olarak kaydedildi.

Turna.com’un seyahat verilerine göre, yılın ilk yarısında iç hatlarda en çok tercih edilen rotalar İstanbul - Antalya, İzmir - İstanbul ve Adana - İstanbul oldu. Dış hatlarda ise İstanbul - Bangkok birinci sırada yer alırken, onu İzmir - Tahran ve İzmir - Berlin güzergâhları takip etti.

En ucuz iç hat bileti 432 TL’ye alıcı buldu

2024’ün en ucuz iç hat uçak bileti 432 TL’ye İstanbul - İzmir uçuşunda, en ucuz iç hat gidiş-dönüş uçak bileti ise Balıkesir, Edremit - İstanbul rotasında 1.043 TL’den alıcı buldu. En ucuz dış hat tek yön uçak bileti 642 TL’ye İstanbul - Tahran rotasında, en ucuz dış hat gidiş - dönüş uçak bileti ise İstanbul - Bükreş uçuşunda 2.145 TL’ye satıldı.

En ucuz uçuşlar ocak ve mart aylarında yapıldı

Turna.com’un raporuna göre, uçak bileti fiyatlarında en ucuz dönem dış hatlarda ocak, iç hatlarda ise mart ayı olarak belirlendi. Dış hatlarda ocak ayında tek yön biletler, ortalama 4.763 TL, gidiş-dönüş biletler ise 8 bin 209 TL ile en düşük fiyatlarla uçulan dönem olarak kayıtlara geçti. Mart ayında ise bu fiyatlar tek yön biletlerde 5.192 TL, gidiş - dönüş biletlerde ise 10.596 TL ortalama ile en yüksek seviyelere ulaştı.

İç hatlarda, mart ayında tek yön biletler 1.370 TL, gidiş-dönüş biletler ise 2 bin 608 TL ile fiyat ortalamasıyla satıldı. Buna karşılık, haziran ayında iç hatlarda uçak bileti fiyatları tek yönde 2.000 TL, gidiş - dönüşte 3.813 TL ortalama ile en yüksek seviyelere çıktı.

Gençlerin tercihi İstanbul, Antalya, İzmir oldu

Çevrimiçi seyahat platformu turna.com’dan edinilen bilgiler doğrultusunda 65 yaş üzeri yolcular, iç hatlarda en çok İstanbul, İzmir ve Antalya’ya, dış hatlarda ise Viyana, Stuttgart ve Düsseldorf’a uçtu. Öğrenciler, iç hatlarda en çok yolculuğu İstanbul, Antalya, İzmir; dış hatlarda ise Düsseldorf, Stuttgart ve Frankfurt’a yaptı.

Çiftler, dış hatlarda en çok Amsterdam, Düsseldorf ve Bangkok’a; iç hatlarda ise İstanbul, Antalya ve İzmir’e uçtu. Çocuklu aileler dış hatlarda en çok Düsseldorf, Frankfurt ve Münih’e; iç hatlarda İstanbul, Antalya ve İzmir’e gitti.

“Seyahatseverleri, platformumuzun ayrıcalıklarıyla tanıştırıyoruz”

Turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Artan seyahat talepleri doğrultusunda, kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmetleri çeşitlendirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Uçak, otobüs bileti ve otel kategorilerine ek olarak, Yunan Adaları feribot bileti ve yurt dışı tur seçeneklerini de hizmetlerimize dahil ederek yelpazemizi genişlettik. 2024’ün başında Manivela Ventures’tan aldığımız yatırım ve pazarlama desteği sayesinde, platformumuzun bilinirliğini artırarak daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştık” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Hizmetlerimizi ve müşteri deneyimimizi en üst seviyeye taşımak için büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. 'Fırsatlara seyahat' sloganımızla tüm seyahatseverleri turna.com'un ayrıcalıklı dünyasıyla tanıştırıyoruz. Yeni kampanyalarımızı duyurmak için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.”