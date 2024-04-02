Cilt sağlığının doğal içerikli formülü: Postbiyotik kremler

Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:55

Güncelleme: 02.04.2024 - 09:55

Cilt bariyeri fonksiyonunu iyileştiren, akneye eğilimli veya egzamaya yatkın cildin görünümünü düzelten biyoaktif mikroorganizmalar olan postbiyotikleri içeren ürünler giderek popülerleşiyor. Bu durum, bitki özlerinden elde edilen maddelerin kullanıldığı fitokozmetik sektöründe yenilikçi formüllere kapı aralıyor. Son olarak yerli fitokozmetik markası Mcrepito, postbiyotik içerikli kremlerini nisan ayının sonunda internet sitesi ve eczaneler aracılığıyla satışa çıkaracağını duyurdu.

Mcrepito’nun Kurucusu Eczacı Meral Uludağ, konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Yeni ürünlerimizin lansmanı, fitokozmetik alanındaki liderliğimizi pekiştirirken cilt bakımı ürünlerinde doğallık ve bilimsellik arayan tüketicilere yenilikçi çözümler sunma misyonumuzu destekliyor. Postbiyotik içerikli kremlerimiz, fitokozmetik alanında bir devrim niteliği taşıyor. Bu formülasyon, cildin doğal yollarla iyileştirilmesini sağlıyor. Bireylerin daha sağlıklı ve canlı bir cilde sahip olmalarını mümkün kılıyor. Ürünlerimiz, modern bilim ve doğanın gücünü birleştirerek eşsiz bir cilt bakımı deneyimi vaat ediyor.”

“Çevresel etkilere karşı kalkan oluşturuyor”

Sürdürülebilir ve doğal ürünler geliştirme konusundaki taahhüdünü yeni postbiyotik içerikli kremler serisi ile bir kez daha ortaya koyduklarını belirten Mcrepito Kurucusu Eczacı Meral Uludağ, “Serimizdeki tüm ürünleri, çevreye duyarlı yöntemler ve doğal içerikler kullanarak geliştirdik. Bu yaklaşım, tüketicilere sadece ciltlerine değil, aynı zamanda gezegenimize de iyi bakma fırsatı sunuyor. Ciltteki mikrobiyomu destekleyerek cildin doğal dengesini koruyan kremlerimiz, ciltteki problemlerin de doğal içeriklerle çözülmesini sağlıyor. Çevresel faktörlere karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor.”

“Dağıtım stratejisiyle eczanelere de katkıda bulunuyoruz”

Postbiyotik içerikli kremleri, cilt bakımında yeni bir yaklaşım sunmak amacıyla geliştirdiklerini vurgulayan Mcrepito’nun Kurucusu Meral Uludağ ise “Yeni serimiz de tıpkı diğer ürünlerimiz gibi yalnızca internet sitemizden ve seçili eczanelerden satılacak. Bu dağıtım stratejisiyle ürünlerin özgünlüğünü ve kalitesini korurken, tüketicilere kolay erişim imkanı tanıyoruz. Ayrıca, Mcrepito ürünlerini kendi eczanelerinde satmak isteyen eczanelere yönelik özel bir işbirliği fırsatı sunulması, markanın faaliyet alanını genişletirken eczanelere de katkıda bulunuyor” diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Kapsamlı Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan, modern bilim ve doğanın gücünü birleştiren postbiyotik içerikli kremlerin satışına ortak olmak isteyen eczaneler, internet sitemizden başvuru yapabilir. Böylece bireylerin daha sağlıklı ve canlı bir cilde kavuşmalarına aracılık ederken fitokozmetik sektöründe de öne çıkabilir.”