Daikin temiz hava bilincini yaymaya devam ediyor! 5 yeni okulda daha temiz hava sınıfı

İklimlendirme sektörünün öncü markası Daikin, “Gelecek nesillerin eğitimine katkıda bulunmak” vizyonu doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerini kararlılıkla sürdürüyor. Türkiye’nin farklı bölgelerindeki köy okullarında açılan temiz hava sınıfları, çocukların daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda eğitim almasını sağlarken, onları temiz havanın önemine dair bilinçlendiriyor. Yeni eğitim-öğretim dönemine öğrenciler için anlamlı bir sürprizle başlayan Daikin’in, 2017 yılından bu yana büyük bir başarıyla yürüttüğü “Temiz Hava Elçileri” projesinin bu yılki ilk durağı Sakarya’nın Hendek ilçesindeki köy okulları oldu. Açılan 5 yeni "Temiz Hava Sınıfı" ile birlikte daha fazla çocuk temiz hava ve iklim değişikliği konusunda bilinçlenme fırsatı buldu. Daikin Türkiye proje kapsamında okul sayısını 34’e, temiz hava elçisi olan çocuk sayısını ise 3 bin 730’a ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çocuklar sihirbaz gösterisiyle eğlenerek öğrendi

Sakarya Hendek’te yer alan 5 köy okulunda kurulan yeni sınıflar, Daikin hava temizleme cihazları ve çocukların konforuna uygun özel ekipmanlarla donatıldı. Etkinlikler kapsamında uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle temiz çevre ve hava kalitesinin önemi çocuklara eğlenceli bir dille anlatıldı. Eğitimin ardından sahne alan sihirbaz gösterisiyle çocuklar unutulmaz bir gün geçirirken; hediyeler, ikramlar ve oyunlarla öğrenme süreci keyifli bir kutlamaya dönüştü. Günün sonunda madalyalarını alan 370 yeni öğrenci, çevreye duyarlı birer "Temiz Hava Elçisi" olarak projeye dahil oldu. Yeni açılan sınıfların eklenmesiyle birlikte, projenin kapsamı daha da genişlerken marka, 2030 yıl sonuna kadar 5 bin 500 çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Sakarya’daki açılışlarla birlikte projenin geldiği noktayı değerlendiren Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer, projenin vizyonunu ve gelecek hedeflerini şu sözlerle anlattı:

“Daikin olarak, topluma değer katan ve dokunduğumuz alanda gerçek bir fark yaratan projelerin içinde yer almaya büyük önem veriyoruz. ‘Temiz Hava Elçileri’ projemiz de sosyal etki yaratmayı hedeflediğimiz, bizim için son derece kıymetli projelerimizden biri. ‘Temiz Hava Elçileri’ projesi, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın temiz hava, iç ortam hava kalitesi ve iklim değişikliği konularında farkındalık kazanmasını amaçlayan, bizim için manevi değeri çok yüksek bir sosyal sorumluluk girişimi. Okul sayımızı artırarak Türkiye’nin her noktasına gitmeye, ulaşılmadık köy okulu bırakmamaya çalışıyoruz. Güz eğitim-öğretim döneminin başladığı bu günlerde Sakarya Hendek’teki 5 yeni okulumuzla birlikte toplam okul sayımızı 34’e, elçi sayımızı ise 3 bin 730’a çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ancak vizyonumuz sadece fiziksel olarak okullara gidip temiz hava sınıfları oluşturmakla sınırlı değil; web sitemiz aracılığıyla tüm öğrencilere ulaşmak istiyoruz. Dijital platformumuz üzerinden onları eğitim ve görevlerle teşvik ediyor, çevre bilinci kazandıkça ödüller veriyoruz. Daha fazla temiz hava elçisi demek, daha fazla iklim farkındalığı demek. Onlar bizim geleceğimiz ve biz geleceğimize temiz bir nefes bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz.”