Daikin’den çocuklara 23 Nisan hediyesi: Yeni Temiz Hava Sınıfları!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 10:51

Güncelleme: 24.04.2025 - 10:51

İklimlendirme sektöründe 100 yılı aşkın deneyimiyle dünyanın önde gelen markalarından biri olan Daikin, sadece yenilikçi ürünleriyle değil, topluma katkı sağlayan projeleriyle de fark yaratıyor. Daikin’in temiz hava ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 2017 yılında hayata geçirdiği Temiz Hava Elçileri projesi, her geçen yıl daha fazla çocuğa ulaşıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerindeki köy okullarında açılan temiz hava sınıfları, çocukların daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda eğitim almasını sağlarken, onları temiz havanın önemine dair bilinçlendiriyor.

Geleceğin çevre koruyucuları yetişiyor

Daikin, bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman ve İstanbul’da sekiz okulda daha Temiz Hava Sınıfı açarak toplam okul sayısını 29’a, Temiz Hava Elçisi sayısını ise 2 bin 275’e çıkardı. Yeni açılan sınıfların eklenmesiyle birlikte, projenin kapsamı daha da genişlerken marka, 2025 yıl sonuna kadar 3 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Yeni açılan Temiz Hava Sınıfları’nda, öğrencilere temiz havanın önemiyle ilgili bir sunum yapılırken, etkinlikler kapsamında sihirbazlık gösterileriyle de çocukların keyifli vakit geçirmesi sağlanıyor.

Daikin çocuklara dokunan projelere devam edecek

Daikin’in bu projeye verdiği önemin altını çizen Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer, “Daikin olarak, topluma değer katan projelerin içerisinde yer almaya önem veriyoruz ve dokunduğumuz alanda fark yaratmaya çalışıyoruz. Temiz Hava Elçileri projemiz de çok değer verdiğimiz ve sosyal etki yaratmayı amaçladığımız projelerimizden. Temiz hava herkesin hakkı ve yaşamın temel yapı taşlarından birisi. Bizler de Temiz Hava Elçileri projemizle çocuklarımızın daha sağlıklı bir öğrenim ortamında büyümelerine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl 8 yeni temiz hava sınıfı açarak toplamda 2 bin 275 çocuğu Temiz Hava Elçisi olarak yetiştirdik, çevre konusunda bilinçlenmelerini sağladık. Çocukların bu bilinçle büyümesinin uzun vadeli bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de projemizi büyüterek daha fazla çocuğa ulaşmaya ve temiz hava hakkını herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz. Topluma sağladığımız bu katkı, Toplumsal Fayda Ödülleri kapsamında da takdir edilerek ödüle layık görüldü. “Temiz Hava Elçileri” projemiz, “Topluma Değer Katan Projeler-Çocuk” kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Aldığımız bu ödül, daha fazla çocuğa ulaşma hedefimiz için bize ilham veriyor” dedi.

Daikin, hayata geçirdiği Temiz Hava Elçileri web sitesiyle (www.temizhavaelcileri.com) daha fazla çocuğa ulaşarak, onları eğitici videolar ve interaktif görevlerle bilinçlendiriyor. Gelecekte de yeni okullara temiz hava sınıfları kazandırmaya ve temiz hava bilincini yaymaya devam edecek.

DAIKIN TÜRKİYE HAKKINDA

Türkiye'de 1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla 46 yıldır faaliyetlerini sürdüren Daikin, Temmuz 2011'de Airfel'i satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir yatırımcısı oldu. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip şirketidir. Daikin Türkiye çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının iklimlendirme sektörüne yönelik kombi, klima üniteleri, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun son teknoloji ile üretilmiş ürünleri bulunmaktadır. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Daikin Türkiye, Sakarya’da 163 bin metrekare alan üzerine kurulu olan üretim tesisinde çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının kombi, klima üniteleri, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun ürünleri son teknolojiyle üretmektedir. 4 bölge müdürlüğü, yaklaşık 2 bin çalışanı, 500 bayi, 16 kadın girişimci Sakura bayi, 500 satış noktası ve 500’ün üzerindeki yetkili servisiyle Türkiye’nin geniş bir coğrafyasına hizmet verebilmektedir. Ayrıca Avrupa'nın ilk iklimlendirme deneyim merkezi olan ‘İklimlendirme Teknolojileri Deneyim Merkezi’ni sektörüne kazandırmıştır. İstanbul'da bulunan Daikin Akademi ise eğitimin gücünü paydaşların kişisel gelişim, mesleki deneyim ve iş yapma kalitesine yansıtmak için çalışmaktadır. Türkiye’nin yanı sıra Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın da Ar-Ge, üretim ve lojistik üssü olarak konumlanan Daikin Türkiye, CIS ülkelerinden kendisine bağlı olan Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan ve Gürcistan’ın sorumluluğu ile Kuzey Irak, Moğolistan ve KKTC pazarlarının sorumluluğunu da üstlenmiştir.

Split Klima Üretim Hattı / Hendek Sakarya

Daikin Türkiye Split Klima Üretim Hattı’nda üretilen klimalar, yüzde 100 yüksek basınç, fonksiyon, performans, elektrik güvenlik ve ses testlerinden geçmektedir. Üretimdeki test proseslerinden kullanılan robot uygulamaları ve özellikle kritik noktalardaki bakır boru birleşim kaynak işlemlerinde kullanılan kaynak robotları ile el değmeden üretim gerçekleştirilmektedir.

Klima Santrali Üretim Hattı / Hendek Sakarya

Türkiye’nin en modern klima santrali üretim hattına sahip olan üretim tesisinde Ar-Ge çalışmalarına gösterilen önemle konfor ve hijyenik tip klima santralleri, hijyenik paket tip klima santrali, hücreli aspiratör, havuz nem alma santrali, mutfak aspiratörü, sığınak havalandırma cihazı ve ısı geri kazanım cihazı üretimi gerçekleşmektedir. Yurt içinde, yurt dışında çok sayıda prestijli otel, hastane, ilaç fabrikası, AVM, kongre merkezi ve ofis projesinde merkezi havalandırma sistemlerimiz tercih edilmektedir.

Fancoil Üretim Hattı / Hendek Sakarya

2009 yılında başlayan tasarım ve belgelendirme faaliyetleri sonunda, Hendek Sakarya’da bulunan üretim tesisinde üretilen fancoil cihazlar,düşük ses seviyesi ve yüksek verimleriyle yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda otel ve iş merkezinde tercih edilmektedir.

Kombi Üretim Hattı / Hendek Sakarya

Ar-Ge çalışmalarına gösterilen önemle üretim yapan fabrikada uzman ekip tarafından tasarlanmış kombilerimiz, sektörün en kaliteli bileşenleri kullanılarak, yüzde 100 güvenlik, fonksiyon, sızdırmazlık ve basınç dayanımı testlerinden geçerek, robotlar ile yapılan yüzde 100 görsel kontrol sistemleri ile üretilmektedir. CE belgelendirmeleri, Avrupa’nın akredite laboratuvarları tarafından yapılmaktadır.

VRV Üretim Hattı/ Hendek Sakarya

2022 yılında faaliyete geçen VRV Üretim Hattı, Belçika’dan sonra bu alanda üretim yapan Daikin global üretim tesisleri içinde Avrupa’nın ikinci büyük VRV üreticisidir. Japon teknolojisiyle üretilen VRV dış üniteler, iklimlendirme sistemlerinde en yüksek sezonsal verimliliğe sahip olan ürünler olarak kabul görmektedir. VRV dış ünite üretim hattında, atık baca gazlarını ısıtma için yeniden kullanan çevreci ve son teknoloji boya tesisi için yatırım yapılmıştır. Otomatik transfer sistemleri ile minimum insan gücü kullanılarak yüksek ürün kalitesi ve U-şekil üretim akış tasarımı ile yüksek üretkenlik sağlanmıştır. Maksimum ürün güvenilirliği için proseslerde hata önleme sistemleri ve otomatik test prosesleri entegre olarak kurgulanmıştır. Üretimde MES (üretim yönetim sistemi) kullanımı ile maksimum izlenebilirlik sağlanmıştır. Üretim hattında Daikin Japonya Üretim Mühendisliği tarafından tasarlanan 4m model modül konveyörler kullanılmıştır. Dünya genelinde üretim yapan fabrikaların standardizasyonu için tasarlanan bu model, Daikin Türkiye fabrikasında da kurulmuştur. Bu tasarım ile hem ilk yatırım hem de bakım maliyetleri iyileştirilmiştir. Alüminyum profiller kullanılarak ağırlık azaltılmıştır.

DAIKIN AVRUPA HAKKINDA

Daikin Europe N.V., Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da ısıtma, soğutma, havalandırma, hava temizleme ve endüstriyel soğutma (HVAC-R) teknolojisinin lider bir üreticisidir. Daikin konut, ticari ve endüstriyel amaçlar için geniş bir ekipman portföyü ve bakım hizmetlerinin yanı sıra anahtar teslim çözümler tasarlar, üretir ve müşterilerine sunar. Daikin Europe N.V. 59‘dan fazla iş ortaklığında 13 bin 800’ün üzerinde çalışana sahiptir. Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Krallığı'nda bulunan 14 üretim tesisi bulunmaktadır. Genel merkezi 50 yılı aşkın bir süredir Ostend'de (Belçika) bulunan Daikin Europe N.V. grubu, küresel Daikin Industries grubunun bir yan kuruluşudur.

DAIKIN JAPONYA HAKKINDA

Japonya’nın Osaka şehrinde 1924 yılında kurulan, 100 yıllık geçmişe sahip Daikin Industries (DIL), 98 binden fazla çalışanıyla ısı pompası, iklimlendirme ve hava filtreleme teknolojisinde dünya çapında bir liderdir. Bugün 170’den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma ekipmanlarının yanı sıra kompresör ve soğutucu akışkanları da kendi bünyesinde geliştiren ve üreten dünyadaki tek üreticidir. Konut, ticari ve endüstriyel iklimlendirme uygulamaları için müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını gözeten Daikin, tüm dünyada ürün geliştirme alanındaki öncü yaklaşımları ve entegre çözümlerinin rakipsiz kalitesi ve kullanışlılığı ile tanınmaktadır. Daikin, teknoloji araştırmaları ve fikri mülkiyet patentlerindeki liderliğiyle tanınan Clarivate (İngiltere) ve LexisNexis (ABD) tarafından dünyanın en yenilikçi 100 şirketinden biri seçilmiştir. Daikin, 2023 mali yılı (1 Nisan 2023 – 31 Mart 2024) için 28 milyar Euro'luk rekor bir satış sonucu bildirmiştir.