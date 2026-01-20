“Değerli Öğretmenim Eğitimin Yıldızları Programı”nda ödüller sahiplerini buldu

Anadolu Vakfı’nın 13 yıldır gerçekleştirdiği ve Türkiye’nin her yerinden mutlu öğrenciler yetiştirmek için yaratıcı çözümler geliştiren birçok eğitimciyle bir araya geldiği “Değerli Öğretmenim Eğitimin Yıldızları Programı” zirvesi bu yılda birbirinden özel projelere ev sahipliği yaptı. ABD, Avrupa ve Türkiye’den öncü isimlerin oluşturduğu jüri üyelerinin değerlendirmesi ile 81 ilden 9 bin başvuru arasından seçilen 26 eğitimci ve girişimcinin projesi “Eğitimin Yıldızı” ödülünün sahibi oldu.

3 PROJEYE ÖZEL ÖDÜL

Programa Uşak’tan başvuran eğitimci Arda Karataş, Dijital Dönüşüm alanında, Kırıkkale’den başvuran eğitimci Semanur Altın Sosyal Etki alanında ve Ankara’dan başvuran eğitimci Özcan Elzem Şengül ise İnovasyon alanında özel ödülün ve 200 bin liralık desteğin sahibi oldular.

Dijital Dönüşüm alanında “Storychain” projesiyle eğitimci Arda Karataş, İlköğretim öğrencilerindeki “ilham eksikliği, yalnız yazma baskısı ve yetersiz dijital destek” gibi nedenlerle oluşan yaratıcı yazma motivasyonsuzluğu ve hikâye üretiminden uzaklaşma problemine odaklandı. Yazma becerilerinin gelişimini destekleyen Karataş, sürdürülebilir ve pedagojik öğrenme ortamı sunan dijital bir hikâye yazma platformu geliştirdi.

Sosyal Etki alanında “Okuyan Kadınlar Kulübü” projesiyle eğitimci Semanur Altın ise aile bağlarında dijital dengenin kurulamaması sorunundan yola çıkarak, bunun temelini oluşturan annelere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve aynı zamanda sertifikalı girişimcilik kursları alarak kendilerine pazar alanı oluşturmalarını sağlayan bir okuma kulübü kurdu.

İnovasyon alanında Hitit Ekmekleri ve Anadolu Mutfak Kültürü” projesiyle Özcan Elzem Şengül de öğrencilerin eski çağ medeniyetleri ve kültürel miras konularındaki bilinç seviyesini artırmak hedefiyle Hitit ekmekleri atölyesi kurdu. Şengül, bu sürece öğrencilerin annelerini de dahil ederek kadın istihdamına katkı sağlanmayı amaçlıyor.

Anadolu Vakfı Genel Müdürü Evrim Hizaler’in ev sahipliğinde gerçekleşen ödül töreni organizasyonunda, eğitimin yıldızı seçilen 23 proje sahibi eğitimciye ise 50’şer bin TL para ödülü verildi. Ayrıca, tüm proje sahipleri Seramik Sanatçısı Saba Karabey Bener tarafından özel olarak tasarlanan 2025 yılı “Eğitimin Yıldızı” ödülünün sahibi oldu.

“EĞİTİMİN YILDIZI” SEÇİLEN PROJERLERE DESTEK

81 ilden 9 bin başvuru arasından Batman’dan Uşak’a, Kocaeli’den Antalya’ya, Isparta’dan Manisa’ya, Samsun’dan Kırıkkale’ye 17 farklı ilden 26 proje sahibinin finale kaldığı programda, katılımcılar fikir ve sunumları hakkında uzmanlarla birebir çalışarak, projelerini geliştirme imkânı buldu. Jüri tarafından “Eğitimin Yıldızları” olarak kabul edilen 26 proje; 2026 yılı içerisinde mentorluk, networking, maddi destek ve iş birliği imkanları ile hayata geçirilmesi için desteklenmeye devam edecek.

“EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM, İYİ FİKİRLERİN DESTEKLENMESİYLE MÜMKÜN”

Ödül töreninde konuşan Anadolu Vakfı Genel Müdürü Evrim Hizaler, 46 yıldır eğitimin geliştirilmesine katkı sağlamak için yaratıcı çözümlere destek verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Anadolu Vakfı olarak eğitimin dönüştürücü gücüne inanıyor ve bunu destekleyecek projeleri hayata geçiriyoruz. Eğitimde dönüşüm, sadece iyi fikirlerle değil, bu fikirlerin desteklenmesiyle mümkün. ‘Değerli Öğretmenim’ programını, eğitimcilerin fikirlerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyerek; söylemle eylem arasındaki boşluğu kapatmak ve eğitim ekosistemine yenilikçi bir damar kazandırmak için tasarladık. Değerli Öğretmenim programı, eğitimde dönüşüm için fikri olan herkesin platformu. Amacımız, sadece iyi fikirleri duymak değil, onları sürdürülebilir iyi uygulamalara dönüştürecek sistematik desteği sunmak.”

“AMACIMIZ PARLAK FİKRİ OLAN HERKESİ HAREKETE GEÇİRMEK”

“Değerli Öğretmenim Eğitimin Yıldızları Programı” Danışmanı Prof. Dr. Selçuk Şirin ise eğitimde gelişimin ve bunun desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, “Eğitim, hızla değişen dünyamıza ayak uydurmak zorunda. Yeni nesil sorunlara ancak yaratıcı ve yenilikçi çözümlerle karşılık verebiliriz. Bu programla amacımız, sadece öğretmenlerimizi değil, eğitim alanında parlak bir fikri olan herkesi harekete geçirmek, onlara yol arkadaşlığı yapmak ve projelerini hayata geçirmeleri için gerekli desteği sağlamak. Geçen yılki başarıyı bu sene daha geniş bir kitleyle tekrarlayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Final etkinliğinde, projelerini sunarak jüri üyelerinden gelen soruları yanıtlayan 26 Eğitimin Yıldızı, 17 Ocak Cumartesi akşamı gerçekleşen ödül töreninde jüri üyeleri ve iş dünyasından temsilciler ile bir araya gelerek sohbet etme imkânı buldu. 18 Ocak Pazar günü ise sanat ve tarih dolu bir gün geçiren eğitimciler önce Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret ederek sonrasında tarihi yarımada turuna katıldı.

EĞİTİM, GİRİŞİMCİLİK VE İŞ DÜNYASI PROFESYONELLERİ JÜRİDEYDİ

Değerli Öğretmenim Eğitimin Yıldızları Programı’na başvuran eğitimcilerin fikirlerini değerlendiren jüri üyeleri arasında Anadolu Vakfı Genel Müdürü Evrim Hizaler ile Prof. Dr. Selçuk Şirin’in yanı sıra eğitim, girişimcilik ve iş dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.

31 kişiden oluşan jüri; California Üni. Berkeley İşletme İnovasyonu Enstitüsü Direktörü Prof. Oğuzhan Aygören, Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, New York August Leadership Kurucu Ortağı Ümran Beba, Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Öztürk, Aionire Kurucu Ortağı Barış Karakullukçu, Amsterdam Ida Leadership Consulting Genel Müdürü Nilgün Langenberg, Turkish Philanthropy Funds Genel Müdürü Şenay Ataselim Yılmaz, Insider Kurucu Ortağı ve CEO’su Hande Çilingir, Insider Kurucu Ortağı ve CRO’su Serhat Soyuerel, Enocta Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hançer, Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler Başkanı Atilla Demir Yerlikaya, Anadolu Grubu Bilgi Teknolojileri Başkanı Serkant Paker, İzbilim Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Behçet Yavuz, Uşak Üni. Genel Sekreteri Bülent Şahin, Ankon Yönetici Ortağı Damla Tüzüner, Yaratıcı Çocuk Festivali Direktörü Derya Topçu, Küresel Öğretmen- Yazar Dilek Livaneli, Çanakkale 18 Mart Üni. Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Aktan, Cerebrum Tech Kurucusu Dr. R. Erdem Erkul, AdvisorsRoom Kurucusu Gökçen Müftüoğlu Çapa, Bridge to Türkiye Fund Direktörü Prof. Dr. Gül Bahtiyar, Öğretmen H. Emre Seçgin, Hacettepe Üni. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hünkar Korkmaz, Eğitim Kariyer Danışmanı Nur Erdem Özeren, Küresel Öğretmen-Yazar Nurten Akkuş, Gazi Üni. Öğretim Üyesi ve IoTfyEdu Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir ve Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık, Gazeteci Timur Sırt ve TeacherX Kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül gibi global çapta başarılı çalışmalar yürüten isimlerden oluştu.