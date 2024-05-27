Denizli ve Tuzla’da üretilen yangın güvenliği yüksek kablolar dünyanın 50 ülkesine ihraç ediliyor

Yayınlanma: 27.05.2024 - 17:07

Güncelleme: 27.05.2024 - 17:07

Türkiye'nin elektrifikasyon alanındaki öncü şirketi Nexans Türkiye, Ankara Hilton Otel'de düzenlediği etkinlikle, yenilikçi solar çözümleri ve yangın güvenliği yüksek kablo gruplarını iş ortakları ve müşterilerine tanıttı. Etkinlikte bir araya gelen enerji sektörünün liderleri, yenilenebilir enerji odağında Türkiye'nin orta dönem enerji stratejilerini tartıştı.

Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş, etkinlikte yaptığı konuşmada, enerji sektöründeki dönüşümün hızını vurgulayarak şunları dile getirdi: "Enerji ihtiyacının hızla arttığı bir dönemdeyiz. 2030'a kadar dünya enerji talebinin %20 artması bekleniyor ve bu artışın %80'i yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak. Bu, Türkiye için büyük bir fırsat ve önemli bir dönüşüm süreci anlamına geliyor. Ülkemizin enerji bağımsızlığına odaklanması gerekiyor. Bunun için yenilenebilir enerji yatırımlarına hız vermemiz gerekiyor."

41 ülkede 95 fabrika

Tüm dünyada elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji dönüşümüne öncülük eden Nexans, 2023 yılını 7.8 milyar euro ciro elde ederek büyük bir başarıyla tamamladı. Şirket, dünya genelinde 28.500 çalışanıyla 41 ülkede 95 fabrika ile elektrifikasyon alanında çözümler sunuyor.

Denizli ve Tuzla’da üretilen ürünler dünyanın 50 ülkesine ihraç ediliyor

Nexans Türkiye, Denizli ve Tuzla'daki fabrikalarında solar panel kabloları ve yangın güvenliği yüksek kablolar üretiyor. Bu ürünler, Türkiye iç pazarının yanı sıra dünyanın 50 ülkesine ihraç ediliyor. Geçen yıl 128 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiren Nexans Türkiye, EN 50575 uluslararası yapı malzemeleri yönetmeliğine uygun olarak ürettiği ürünleri dünya çapında çeşitli kritik projelerde kullanıyor.

Türkiye’de kablo üretim sektörünün gücünden bahseden Kurtiş, “Türkiye, kablo üreticiliği konusunda oldukça başarılı bir ülkedir. Nexans Türkiye olarak, Denizli ve Tuzla’da ürettiğimiz yüksek teknolojiye sahip ürünleri dünya genelinde ihraç ederek bu başarıya katkıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Yangın Güvenliği En Üst Seviyede

Binalardaki yangın güvenliği konusuna değinen Kurtiş, "Nexans'ın yoğun Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdiği ürünler, yangın durumunda duman yayma, parçacık saçma olasılığı ve asitlik gibi faktörlerde dünya standartlarını yakalayan bir güvenlik seviyesine sahiptir. Bu ürünler, geçtiğimiz yıl boyunca İngiltere'den Hong Kong'a kadar geniş bir coğrafyada özel projelerde kullanıldı. Nexans olarak, binalardaki yangın güvenliği konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyoruz” dedi

Nexans Hakkında

Yüzyılı aşkın bir süredir gezegenimizin elektrifikasyonunda önemli rol oynayan Nexans, elektrifikasyonun geleceğine de liderlik ediyor. Grup, 41 ülkede yaklaşık 28.500 kişiyle herkesin erişebileceği, güvenli, sürdürülebilir ve karbondan arındırılmış yeni elektrik dünyasının yolunu açıyor. 2023 yılında standart satışlardan 6,5 milyar Euro gelir elde eden Nexans, dört ana iş alanında, kablo sistemleri ve hizmetlerinin tasarımı ve üretiminde lider: Enerji Üretimi ve İletimi, Dağıtım, Kullanım ve Endüstri & Çözümler. Nexans, sektöründe sürdürülebilir girişimleri destekleyen ve dünya çapında dezavantajlı toplulukların enerjiye erişimini sağlayan bir Vakıf kuran ilk şirkettir. Ayrıca, Nexans, küresel iklim eyleminde lider olarak CDP İklim Değişikliği A Listesi'nde yer almakta ve 2050 yılına kadar Net-Sıfır emisyon hedefine ulaşmayı taahhüt ederek, Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) ile uyum içinde hareket etmektedir.