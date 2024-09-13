Dental ürün maliyetlerine dijital çözüm

Yayınlanma: 13.09.2024 - 17:47

Güncelleme: 13.09.2024 - 17:47

Diş tedavilerindeki teknolojiler ve kullanılan ürünler, her geçen gün gelişerek yenilikçi çözümler sunuyor. Küresel dental ürün pazarının 2024'te 36,3 milyar dolardan 2029'da tahmini 54,6 milyar dolara çıkması bekleniyor. Fakat tedavi prosedürleri ve dental malzemelerle ilişkili yüksek maliyetler, hastaların finansal kısıtlamalar nedeniyle diş tedavisinden vazgeçmesine sebep olabiliyor. Diş hekimlerini ve diş depolarını bir araya getiren dentalpiyasa.com’un kurucu ortaklarından Mustafa Kemal Bilgiç; dental ürünlerin, ithalatçısından çıktıktan sonra Anadolu’daki bir diş hekimine ulaşana kadar ortalama 5 kez el değiştirdiğini ve bu durumun maliyetleri artırdığını belirtiyor.

Diş hekimleri ve diş depoları arasında köprü olan Türkiye’nin ilk ve en büyük pazaryeri platformu olduklarını dile getiren Mustafa Kemal Bilgiç, “Diş hekimlerinin kliniklerinde kullandıkları tüm malzemelere aracısız bir şekilde üretici ve/veya ithalatçılardan ulaşmalarını sağlıyoruz. Ağız ve diş sağlığı sektöründe dijital dönüşümün öncüsüyüz. Bugün Türkiye’deki her 5 diş hekiminden biri dentalpiyasa.com’u kullanıyor. Diş depoları , platformumuz üzerinden diş hekimlerine kolayca ulaşabiliyor. Böylece pazarlama, teknoloji ve müşteri hizmetleri maliyetlerine katlanmadan daha uygun fiyatlı malzemeleri diş hekimlerine sunabiliyorlar. 150’den fazla iş ortağımızla 80 bin çeşit ürünün olduğu dental sektörde en fazla ürün çeşidini bir arada bulunduruyoruz” dedi.

“Diş hekimleri, dental malzemelere daha uygun fiyata ve güvenilir şekilde ulaşıyor”

Sağlık Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi tarafından 2018'de yapılan ve 2022’de güncellenen araştırmanın verilerine işaret eden dentalpiyasa.com kurucu ortaklarından Mustafa Kemal Bilgiç, Türkiye’nin ağız ve diş sağlığı karnesinin iyi olmadığını belirterek şunları söyledi:

“DMFT olarak adlandırılan ve bireyin çürük, kayıp ve dolgulu diş sayısını gösteren endeks, ülkemizde 15 yaşından sonra 2,5 iken, 35 yaşında 8'e ve 65’ten sonra da 22’ye çıkıyor. Diş sağlığı karnemiz ne kadar zayıfsa, bütçelerimiz de o kadar kısıtlı. Yüksek diş tedavisi masraflarında dental malzemelerin de etkisi büyük. Bugün bir dental malzeme, diş deposundan çıkıp Anadolu’daki bir diş hekimine ulaşana kadar ortalama 5 kez el değiştiriyor. Bu durum, diş hekimlerinin maliyetini artırarak, hastaların ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ulaşımını zorlaştırıyor. dentalpiyasa.com, diş hekimlerine aracısız olarak diş depolarına ulaşma imkânı sunuyor. Böylece diş hekimleri aynı ürünlere daha uygun fiyata ve güvenilir şekilde ulaşabiliyor.”

“Türkiye’de diş hekimine ulaşma maliyeti Ar-Ge maliyetlerinden fazla oluyor”

2021’de dental ürünlerin tedarik sistemini temelden dönüştürmek üzere yola çıkan ve kısa sürede hızla büyüyen dentalpiyasa.com üzerinden gerçekleştirilen satışlarla, sahte ürünlerin ve kayıt dışı ekonominin de önüne geçtiklerini vurgulayan Mustafa Kemal Bilgiç, “Türkiye’deki orta ve büyük ölçekli diş depolarının %85’i platformumuz üzerinden satış yaparak, ülke genelindeki hekimlere ürünlerini zahmetsizce ulaştırıyor. Ne yazık ki sektörümüzde diş hekimine ulaşma maliyeti, Ar-Ge maliyetlerinden daha fazla olabiliyor. Diş depoları; pazarlama, teknoloji ve müşteri hizmetleri maliyetlerine katlanmadan bizim sayemizde sadece satışlarına odaklanabiliyor” şeklinde konuştu.

“Hem diş depoları hem diş hekimleri hem de hastalar kazanıyor”

Diş hekimleri ve diş depolarını aynı platformda buluşturan dentalpiyasa.com’un kurucu ortaklarından Mustafa Kemal Bilgiç sözlerini şöyle tamamladı:

“Dental sektörde yaklaşık 80 bin çeşit ürün bulunuyor. Bu kadar fazla ürün çeşitliliğini herhangi bir diş deposunun tek başına sağlaması mümkün değil. Dentalpiyasa.com, 150’den fazla diş deposu iş ortağı ile en fazla ürün çeşidi için tek seçenek. Son 1 yıl içinde 110 bin adetten fazla ürünü diş hekimlerine başarıyla ulaştırdık. Dentalpiyasa.com’da satış yapan diş depoları da malzeme alan diş hekimleri de kazanıyor. Diş hekimlerinin maliyetlerinin azalmasıyla hastalar da yüksek tedavi masraflarından kurtulmuş oluyor. Diş depoları, diş hekimleri ve hastaların kazançlı çıktığı böyle bir platformla hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.”