DePIN pazarı 2028’e kadar 3,5 trilyon dolara ulaşacak

Yayınlanma: 26.05.2024 - 10:15

Güncelleme: 26.05.2024 - 10:15

Yapay zeka, gerçek dünya varlıkları, Katman-2 gibi 2024’ün en çok konuşulan kripto para temaları arasına yeni bir kavram daha eklendi. Ekosistemde dönemsel olarak çok konuşulan temaların sonuncusu, merkeziyetsiz fiziksel altyapılar (DePIN) oldu. Temelde dijital platformlara güç veren altyapıları blokzinciri teknolojisiyle çalıştırmayı öngören DePIN projelerinin, bugüne kadar 1 milyar doları aşkın risk sermayesi yatırımı aldığı bilinirken, çeşitli tahminler, DePIN pazarının 2028’e kadar 3,5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağını gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Teknolojinin genişleme ve iç içe geçme hızına yetişmek güçleşiyor. Bir yandan yapay zeka uygulamaları dünyanın dört bir yanında benimsenirken, diğer yandan yapay zekanın gerektirdiği enerji ihtiyacı da giderek artıyor. İlerleyen süreçte daha verimli çalışan altyapılara ihtiyacımız var ve bunun çözümü de blokzincirinde saklı olabilir” dedi.

Yapay zeka enerji talebi yüzde 160 artacak

Goldman Sachs tarafından yayımlanan güncel bir raporda, yapay zekanın veri merkezi enerji ihtiyacını 2030’a kadar yüzde 160 artıracağı tahmin edildi. Bir ChatGPT sorgusunun bir Google aramasından yaklaşık 10 kat daha fazla enerji gerektirdiğini dile getiren Kafkas Sönmez, “Altyapı kavramını geniş anlamak gerekiyor. Örneğin Helium Protocol token destekli bir kablosuz internet ağı odağında çalışırken, Filecoin blokzinciriyle entegre bir veri depolama platformunu tanımlıyor. Render Token, video çıktısı alabilme potansiyeli olan her cihazı küresel bir ağda buluşturmayı hedefliyor. Bilgi işlem kapasitesi arttıkça, işyükü kapasitesi de artıyor ve bu artışlar üssel gerçekleşiyor. Merkeziyetsiz fiziksel altyapı (DePIN) konsepti, fiziksel altyapı kapasitesini artırmaya odaklanan blokzinciri temelli teknolojilerle geleceğin BT dünyasına öncülük edebilir” diye konuştu.

Piyasa değeri 30 milyar doları aştı

DePIN konseptinin, yalnızca risk sermayedarlarının değil, özellikle tematik yatırım kararları alan bireysel yatırımcıların da yakından izlediği bir kavram olduğunu vurgulayan Kafkas Sönmez, “Bu projelerin en önemli özelliği, temelde bir fikre ve felsefeye sahip olmaları. İhraç edilen ekosistem token’ları, yalnızca proje finansmanına odaklanıyor. DePIN kavramının yatırımcıda da yavaş yavaş karşılık bulduğunu söylemek mümkün. CoinGecko’nun listelediği DePIN kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 30 milyar doların üzerinde. Bu listenin başını çeken ve bilgi işlem gücünün merkezindeki grafik işleme birimlerini (GPU) merkeziyetsizleştirerek bir ekonomi oluşturmayı hedefleyen Render Token’ın yıllık kazancı yüzde 145'ten fazla. Her bir proje yalnızca 2024’ün başından bu yana ana akımda konuşulur hale gelse de dikkate değer bir ekonomik büyüklük oluşturmayı başardı” ifadelerini kullandı.