Dilbilimci Derya Şahin’e Londra’da uluslararası başarı ödülü

Derya Şahin’e, uluslararası nöro-dilbilim çalışmaları ile uygulamalı dil bilimleri alanına sağladığı katkılar nedeniyle “Excellence in Applied Neurolinguistics and Multilingual Communication Award” ödülü takdim edildi.

Londra’da gerçekleştirilen törende ödül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Derya Şahin’e verildi. Akademi, diplomasi, iş dünyası ve medya çevrelerinden çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı organizasyonda; eğitim teknolojileri, küresel iletişim, inovasyon ve disiplinler arası bilimsel çalışmalar üzerine çeşitli oturumlar gerçekleştirildi.

Derya Şahin’in özellikle beynin dili işleme süreçleri, çok dilli iletişim sistemleri, dil öğrenme psikolojisi ve nöro-dilbilim temelli eğitim modelleri üzerine yürüttüğü çalışmaların uluslararası akademik çevrelerde dikkat çektiği ifade edildi.

Şahin’in geliştirdiği yaklaşımın; geleneksel dil eğitimi modellerinin ötesine geçerek bireyin bilişsel yapısını, öğrenme biçimini ve iletişim dinamiklerini merkeze aldığı vurgulandı.

Birden fazla dilde uzmanlık sahibi olan Derya Şahin’in çalışmaları; farklı ülkelerden akademisyenler, eğitim uzmanları ve iletişim profesyonelleri tarafından yakından takip ediliyor.

Organizasyona katılan isimler arasında Oxford University’den Prof. Dr. Ten Feizi, Oxford University’den Prof. Dr. Emir Özeren, Portsmouth University’den Assoc. Prof. Dr. Sevinç Garner, College of London’dan Dr. Gülşah Robertson, London Borough of Southwark Belediye Başkanı Sunil Chopra, Imre Councillor’ı Saziment Palta ve uluslararası iş dünyasının tanınan isimlerinden Hans Henning Reinecke yer aldı.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Derya Şahin, Türkiye’yi uluslararası bir platformda temsil etmekten büyük gurur duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dil, yalnızca insanlar arasında iletişim kuran bir araç değildir. Aynı zamanda düşünce sistemimizi, öğrenme biçimimizi ve dünyayı algılama şeklimizi belirleyen güçlü bir yapıdır. Nöro-dilbilim alanında yapılan çalışmaların uluslararası ölçekte değer görmesi, disiplinler arası bilimsel üretimin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu ödülü, eğitime ve iletişim bilimlerine farklı bir perspektiften yaklaşan herkes adına anlamlı buluyorum.”

24th International European Quality Summit, 14 Mayıs 2026 tarihinde Londra’da gerçekleştirildi. Organizasyonda farklı sektörlerden uluslararası marka temsilcileri, akademisyenler, yatırımcılar ve sektör profesyonelleri bir araya geldi.