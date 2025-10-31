Dr. Adnan Arslan: “Fıtık beklemez, erken müdahale ameliyatı kolaylaştırır”

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Adnan Arslan, fıtık vakalarında erken teşhisin ve zamanında müdahalenin büyük önem taşıdığını belirterek, “Fıtık bekledikçe büyür, çevre dokulara baskı yapar ve ameliyat sürecini zorlaştırır” dedi.

“Fıtık kendi kendine iyileşmez”

Dr. Arslan, fıtığın yapısal bir sorun olduğuna dikkat çekerek, “Fıtık bir kas veya zar yırtığıdır. Bu nedenle vücut dokusu zayıf bir noktadan dışarı çıkar. Her öksürükte, her ağır kaldırmada biraz daha genişler” dedi.

Geciken vakalarda “boğulmuş fıtık” adı verilen ciddi bir tabloyla karşılaşılabileceğini belirten Arslan, “Bağırsak dokusu sıkıştığında kan akışı bozulur. Bu da acil ameliyat gerektiren, hatta hayati tehlike taşıyan bir durumdur” uyarısında bulundu.

Fıtığın genellikle karın ya da kasık bölgesinde şişlik, yanma ve baskı hissiyle kendini gösterdiğini anlatan Dr. Arslan, özellikle gün sonunda artan ağrılara dikkat çekti: “Sabah küçük başlayan şişlik, akşam saatlerinde büyüyorsa bu fıtığın ilerlediğini gösterir. Bu durumda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak gerekir.”

“Robotik cerrahiyle iyileşme süresi kısaldı”

Fıtık ameliyatlarının artık çok daha konforlu hale geldiğini vurgulayan Dr. Arslan, robotik cerrahi yöntemlerinin bu alandaki en büyük gelişme olduğunu belirtti. “Robotik sistemle yapılan fıtık onarımlarında kesi oldukça küçük olduğu için ağrı daha az, iyileşme süresi ise çok daha kısa oluyor. Hastalar çoğu zaman ameliyatın ertesi günü ayağa kalkabiliyor” dedi.

Ameliyat korkusunun hastaları tedaviden uzaklaştırmaması gerektiğini de hatırlatan Arslan, “Ne kadar erken müdahale edilirse, ameliyat o kadar kolay ve güvenli geçer. Fıtık bekledikçe hem teknik olarak daha zor hale gelir hem de iyileşme süresi uzar” diye konuştu.

Son olarak Dr. Adnan Arslan, toplumda sıkça görülen “geçer” algısına karşı şu uyarıyı yaptı: “Karın veya kasıkta şişlik fark eden kişiler bunun geçici bir durum olduğunu sanıyor. Oysa fıtık beklemez. Erken tanı sadece ameliyatı kolaylaştırmaz, komplikasyonları da önler. Gecikmeden yapılan müdahale, hayat kurtarır.”