Dr. Cengizhan Ekizceli, Avustralyalı turistin hayalini aynı anda 11 estetik işlemle gerçeğe dönüştürdü

Yayınlanma: 01.11.2024 - 10:45

Güncelleme: 01.11.2024 - 10:45

Estetik dünyasında domino etkisi sürüyor, sosyal medya güzellik algısını hiç olmadığı kadar değiştiriyor. İnsanlar satın alma gücünü güzellik odağında değerlendirerek estetiğe öncelik veriyor. Geçtiğimiz yıl dünya çapında gerçekleştirilen 34,9 milyon estetik cerrahi operasyonlarda kaş ve yüz germe gibi yüz görünümünü etkileyen uygulamalar öne çıkıyor. Bu alanda imza attıkları başarılarla adından söz ettiren Türk doktorlar ise sağlık turistlerinin büyük dönüşümlerle hayata yeniden başlamalarına olanak tanıyor.

Son 5 yılda 3 binden fazla operasyon gerçekleştiren Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, Avustralya’dan Türkiye’ye gelen 26 yaşındaki Ebony Mae isimli hastasına yaptığı kombine yüz estetiğiyle dikkat çekti. Yüzdeki orantısızlık veya yaşlanmanın etkileriyle ortaya çıkan sorunları düzeltmek için tercih edilen alın daraltma işlemini gerçekleştiren az sayıda uzmandan biri olan Op. Dr. Cengizhan Ekizceli, Ebony Mae’nin alın daraltma odağındaki ameliyatında yüze yağ enjeksiyonu, badem göz estetiği, alın törpüleme, şakak germe, kaş kaldırma gibi 11 farklı estetik işlemi bir arada yaptı.

“Yaşadığım deneyimi herkese tavsiye ediyorum”

Türkiye’ye gelişindeki amacı alnını daraltmak olmasına rağmen, süreç boyunca edindiği izlenimlere güvenerek diğer uygulamaları da yaptırmaya karar verdiğini belirten Ebony Mae düşüncelerini, “Yaşadığım deneyimden çok memnunum. Yaptırdığım her işlemi, buraya gelmeyi düşünen hastalara tavsiye edebilirim” şeklinde özetledi. Op. Dr. Cengizhan Ekizceli de “İşimi yaparken temel önceliğim hasta odaklı bir yaklaşım benimsemek. Hastalarım kliniğimden ne kadar mutlu ayrılıyorsa, ben de bir o kadar motive oluyorum. 10 yılı aşkın süredir bu farkındalıkla ve istikrarla çalışmaya devam ediyorum. Söz konusu sürekliliğin, kazanımı ve başarıyı beraberinde getirdiğine inanıyorum” dedi.

800’ü aşkın alın daraltma ameliyatı gerçekleştirdi

Teknolojinin ve eğitim sisteminin ilerlemesiyle birlikte Türk cerrahların artık, dünyada yapılması zor işlemleri yapabildiğine dikkat çeken Dr. Cengizhan Ekizceli, kendi çalışmalarına dair de şu bilgileri paylaştı:

“Yüz ameliyatlarında uzmanlaşmış bir doktor olarak, bugüne kadar 800’ü aşkın alın daraltma ameliyatı gerçekleştirdim. Bu alanda yeterli seviyeye ulaşılabilmesi için bir yandan seminerler düzenlerken, diğer yandan ileri tekniklerle medikal ve estetik çözümler sunmaya devam ettim” ifadelerini kullanarak sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Estetik, artık sadece belirli bir yaş grubunun değil, herkesin kendisini daha iyi görünmek ve hissetmek için başvurduğu bir yöntem haline geldi. Bunun esas sebebi, insanların hayal ettiği görünüme kavuşma gayesi. Öyle ki her birey, kendisini özel ve değerli hissederek yaşamak ister. Estetik uygulamalar, bu özgüveni destekleyerek insanların daha mutlu ve tatmin olmuş bir hayat sürmelerine yardımcı olurken, elbette önemli olan bilinçli olarak karar vermek ve doğru uzmanlara danışmak. Ben de kliniğimde gerçekleştiğim tüm operasyonların öncesi ve sonrasında hastalarımın tüm beklentilerini dikkatle dinliyor, onlar için en uygun yöntemleri paylaşıyorum. Ebony Mae için de aynı yaklaşımı uygulayarak tam 11 işlemi tek seferde gerçekleştirmeyi başardım. Bana danışan herkesin hayallerindeki görünüme kavuşması için çalışmaya devam edeceğim.”