Dt. Şahin Durmuş, “Diş sağlığının bozulması, başka hastalıkları tetikleyebilir”

Yayınlanma: 31.10.2024 - 15:57

Güncelleme: 31.10.2024 - 15:57

Güzel bir gülümseme kimliğimizin önemli bir parçası olsa da, bu gülümsemeyi korumak sadece estetik koşullarla sınırlı değil; aynı zamanda ağız ve diş sağlığımız yoluyla yaşam kalitemizi artırmaktan geçiyor. Günümüzde ağız ve diş hastalıklarının birçoğunun önlenebileceğini, ancak birçok ülke için büyük bir sağlık yükü oluşturduğunu ve insanları yaşamları boyunca etkileyerek ağrıya, rahatsızlığa, şekil bozukluğuna yol açtığını belirten Diş Hekimi Şahin Durmuş, sağlıklı bir gülüşün hayatımızdaki olumlu etkilerini ve bu sağlığı korumanın yollarını Cumhuriyet okurları için paylaşıyor.

“Diş sağlığının bozulması, birçok başka hastalığı tetikleyebilir”

Dt. Şahin Durmuş, “Ağızda biriken bakteriler, enfeksiyonlara yol açarak kalp hastalıklarından diyabete kadar pek çok sağlık sorununu tetikleyebiliyor. Bu nedenle, ağız sağlığımıza gereken önemi vermek, vücut sağlığımızı korumak için atılacak en önemli adımlardan biri. Sağlıklı ve estetik bir gülüş, kişisel imajımızı güçlendirirken, kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Yapılan araştırmalar da gülerken kendimizi daha mutlu hissettiğimizi ve pozitif enerjinin çevremizdekilere de yansıdığını gösteriyor” dedi.

“Sağlıklı bir gülüşün anahtarı ağız ve diş sağlığıdır”

Sağlıklı bir gülüşe sahip olmak için düzenli diş kontrolleri, diş fırçalama ve diş ipi kullanımı gibi temel alışkanlıkların büyük önem taşıdığını belirten Dt. Şahin Durmuş, “Ağız ve diş sağlığı, vücudumuzun aynası gibidir. Dişlerimiz, sadece yemek yememizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda konuşmamıza, gülmemize ve sosyalleşmemize de yardımcı olur. Dolayısıyla sağlıklı dişler, özgüvenimizi artırırken bizi daha mutlu kılıyor. Ancak diş çürüğü, diş eti hastalıkları gibi sorunlar, bu güzel gülümsemeyi gölgede bırakabiliyor. Bu noktada düzenli olarak diş hekimi ziyaretlerinin ihmal edilmemesi gerekiyor” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Teknolojinin gelişimi ile birlikte diş hekimliğinde kullanılan dijital yöntemler de hızla artıyor. Lamina, E-max restorasyonlar ve zirkonyum kaplamalar gibi estetik uygulamalar, kişilere doğal ve güzel bir gülüş kazandırıyor. Bu modern tedavi yöntemleri, sağlıklı bir gülüşe kavuşmada büyük kolaylıklar sunuyor. Unutmamak gerekir ki sağlıklı bir gülüş, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır.”

“Düzenli diş kontrolleri yaşam kalitesini artırıyor”

Dünya genelinde 3,5 milyar insanın ağız ve diş sağlığı problemlerinden muzdarip olduğuna dikkat çeken Diş Hekimi Şahin Durmuş, “Ağız ve diş sağlığını korumak için düzenli diş kontrollerinin ihmal edilmemesi ve alanında uzman bir diş hekiminden destek alınması kritik bir önem taşıyor. Bu sayede, hem fiziksel sağlık hem de psikolojik iyilik halinin korunması mümkün oluyor. Ayrıca yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Diş sağlığı, genel sağlığın bir sigortasıdır”

“Ağız sağlığı, genel sağlığın en önemli parçalarından birini teşkil ediyor. Düzenli diş hekimi kontrolleriyle hem kendi sağlığımızı koruyabilir hem de çevremizdekilere örnek olabiliriz” diyen Diş Hekimi Şahin Durmuş, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Diş hekimine gitmek hiç de korkutucu değil, tam aksine çok eğlenceli bir aktiviteye dönüştürülebilir. Tam da bu nedenle, her bir hastam için tedavi sürecini keyifli bir deneyim haline gelmesi için çabalıyorum. Düzenli diş hekimi kontrollerinin, sadece genel sağlığın sigortası olduğu konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine inanıyorum.”