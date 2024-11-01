Duayen sanayici Kamil Tolon’un yaşam öyküsü ABD’de İngilizce olarak yayımlandı!

Yayınlanma: 01.11.2024 - 10:58

Güncelleme: 01.11.2024 - 10:58

Amazon KDP Publishing tarafından 2024’te piyasaya sürülen eser, Harvard, New York, Pennsylvania ve Columbia gibi prestijli üniversitelerin kütüphanelerinde ve ABD Devlet Kütüphanesi olan Library of Congress’te de yerini aldı. Kitap, Türkiye'de ise Hacettepe Üniversitesi kaynakça dizininde bulunarak akademik çevrelerden de büyük ilgi gördü.

GENÇ BİR YAZARIN BÜYÜK BAŞARISI: GÜNEŞ TOLON

Kitabın yazarı, Tolon ailesinin beşinci kuşağından Güneş Tolon, henüz lise yıllarında kaleme aldığı bu eserle dikkatleri üzerine çekiyor. Güneş Tolon, kitabıyla yalnızca dedesi Kamil Tolon’un icatlarına değil, aynı zamanda Türkiye’nin sanayileşme serüvenine de ışık tutuyor. 2020 yılında henüz 15 yaşında iken kitabını kamuoyuna tanıttı.

Güneş Tolon’un açıklaması şöyle:

“Bu kitap sadece dedemin başarılarını değil, aynı zamanda Türkiye'nin sanayi tarihinde atılan önemli adımları da öne çıkarıyor. Kitabın ABD'de de okuyucularla buluşmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum.”

KAMİL TOLON’UN MİRASINI YENİ NESİLLERE TAŞIYOR

Türkiye'de ilk çamaşır makinesi ve elektrik motorunun üretimini gerçekleştiren Kamil Tolon’un başarılarını ele alan kitap, sanayinin öncülerinden biri olarak onun vizyoner kimliğini ve Türk sanayisine katkılarını detaylandırıyor. Kitap, yalnızca geçmişi kayıt altına almakla kalmıyor, aynı zamanda gençlere ilham verici bir yol haritası sunuyor.

Yazar Güneş Tolon, eğitimine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde devam ediyor ve henüz genç yaşına rağmen sosyal ve kültürel çalışmalarda aktif rol alıyor. Tolon, Dijital Bilgi Derneği, ADD ve CHP gibi sivil toplum kuruluşlarının üyesi olmasının yanı sıra 2024 yerel seçimlerinde Fatih Belediye Meclis Üyeliği’ne aday olarak dikkat çekiyor.

ULUSLARARASI DÜZEYDE İLGİ GÖREN BİR ESER

Kitap, Amerika’da akademik çevrelerde büyük yankı uyandırırken, Amazon üzerinden de okuyuculara sunuldu. Türkiye’de İkinci Adam Yayınları tarafından yayımlanan eserin İngilizce versiyonu, ABD'deki yayınevleri ve üniversitelerin kaynakları arasına dahil edilerek Türk sanayi tarihine uluslararası bir pencere açtı.

Güneş Tolon’un bu kitabıyla hem ailesinin mirasını yaşatmayı hem de Türkiye’nin sanayi tarihine ışık tutmayı amaçladığı görülüyor. Kitap, ABD'deki üniversite kütüphanelerine girmesiyle uluslararası platformda Türk kültürünün ve sanayisinin tanıtımına önemli bir katkı sağladı.