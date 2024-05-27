Eğitimde sınırları kaldıran işbirliği: Kanada'ya gidiş için yeni fırsat

Yayınlanma: 27.05.2024 - 17:08

Güncelleme: 27.05.2024 - 17:08

Kanada Uluslararası Eğitim Bürosu verilerine göre, ülkede 1 milyonu aşkın uluslararası öğrenci bulunuyor. Akademik kalitesiyle dünyanın her yerinden öğrencilerin gözdesi olan ülkeye Türk öğrenciler de büyük ilgi gösteriyor. Fakat son dönemde artan banka kredi faizleri birçok öğrencinin bu hayalinden vazgeçmesine sebep oluyor. Eğitim AL Yurt Dışı Eğitim Danışmanlık Genel Müdürü Burhan Pınarbaşı’na göre, diğer ülkeler için finansman çözümleri zor olsa da, öğrenciler Kanada’da eğitim için banka kredisi haricindeki fırsatları da değerlendirerek hayallerini gerçekleştirebilir.

“Masrafların yüzde 75’i oranında sabit faizli kredi”

Kanada’daki eğitim fırsatları hakkında bilgi veren Burhan Pınarbaşı, “Kanada dünyanın birçok bölgesinden öğrenci alan, kaliteli ve çok kültürlü akademik yapıya sahip gelişmiş bir ülke. Türk öğrenciler de yakın zamana kadar bu ülkede okumak için büyük çaba gösteriyordu. Hatta halihazırda Kanada’da okuyan yaklaşık 7 bin Türk öğrenci var. Fakat son dönemde artan banka kredisi faizleri, öğrencileri bu hayallerinden vazgeçmeye zorluyor. Bizler de Eğitim AL Yurt Dışı Eğitim Danışmanlık olarak 2024’ün nisan ayında, Kanada merkezli Passage platformu ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde öğrencilere hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunarak finansmana ulaşmadaki zorlukları ortadan kaldırıyoruz” şeklinde konuştu.

Kanada’da eğitim için sunulan kredi imkanına dair detayları aktaran Eğitim AL Yurt Dışı Eğitim Danışmanlık Genel Müdürü Burhan Pınarbaşı, “Öğrenciler; George Brown College tarafından sunulan ve Passage platformunun destelediği 40’a yakın programdan birine kabul almak için gerekli dil yeterliliğine sahip olduğu, eğitim ve 1 yıllık yaşam giderleri tutarlarının %25’ini karşılayabilecek finansal varlığa ulaşabildiği takdirde bu fırsattan yararlanabilecek. Passage tarafından sunulan kredi 1 veya 2 yıllık programlarda eğitim ücreti ve bir yıllık yaşam gideri olan 20.635 Kanada Doları’nın yüzde 75’ine kadar 7 yıl vadeyle sabit faizli ödeme imkanı sunuyor. Aylık 575 Kanada Doları’ndan başlayan taksitlerle ödeme yapılabiliyor. İlk 12 ay boyunca alınan aylık ödeme 1.920 Kanada Doları olacağından taksitler kolaylıkla karşılanabiliyor. Passage bu krediyi, George Brown College programları için sunuyor. Kredi kapsamında olan bazı programlar yapay zeka geliştirme, blokzinciri, bulut bilişim teknolojileri, siber güvenlik, bilgisayar bilimleri, sağlık bilgi yönetimi, mekanik teknisyenliği, inşaat mühendisliği teknisyenliği, turizm işletmeciliği, yiyecek-içecek yönetimi, gıda turizm girişimciliği olarak sıralanabilir” dedi.

“Eğitim sonrası çalışma ve vatandaşlık fırsatı”

Burhan Pınarbaşı, “Kanada’da tamamlanan 1 yıllık eğitimin ardından 1 yıl, 2 ve üzeri yıl süre ile alınan eğitim programının sonrasında ise yasal olarak 3 yıla kadar çalışma izni alınabiliyor. Ardından isterlerse oturum izni ve vatandaşlık süreçlerine de geçilebiliyor. Bu kredi imkanı ise sadece eğitim ücretleri için değil, Kanada Hükümeti tarafından belirlenmiş olan 20.635 Kanada

Doları yaşam masrafını karşılama imkanı da sunuyor. Bu yönüyle Kanada’da eğitim almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat” diye ekledi.

Eğitim AL Yurt Dışı Eğitim Danışmanlık Genel Müdürü Burhan Pınarbaşı, sözlerini şöyle noktaladı: “Kanada, güvenli ve istikrarlı olması, eğitim sisteminin itibarı ve genel olarak ayrımcı olmayan sosyal ortam sunması gibi sebeplerle tüm dünyadan öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Kısaca eğitim kalitesi ve eğitim sonrası sunduğu refah düzeyi Kanada’yı öğrenciler gözünde cazip hale getiriyor. Ayrıca eğitim devam ederken haftalık 20 saat süreyle çalışarak aylık ortalama 1.320 Kanada Doları kazanılabiliyor. İş ve sektörlere göre değişmekle birlikte, mezuniyet sonrası aylık ortalama 3.594 Kanada Doları gelir elde etmek de mümkün. ”

“Amacımız fırsatlara eşit erişim şansı sunmak”

Başvuru adımları ve sağladıkları kredi fırsatına dair konuşan Passage Kurucusu ve CEO’su Martin Basiri ise “Süreci kısaca özetlemek gerekirse, öğrencilerin öncelikle okulunu ve programını seçmesi gerekiyor ki ardından okul başvuru belgelerini hazırlayabilsinler. Sürecin devamında başvuru belgelerini göndermek ve hem okul başvurusunu hem de Passage kredi başvurusunu başlatmak gerekiyor. Kabul mektubu alındıktan sonra Passage kredi başvurusu sonuçlandırılacak. Vize ve öğrenim iznine başvuru yapmak içinse okuldan kabul mektubu ve Passage’dan kredi onayı ve finansal destek mektubu talep etmek gerekiyor. Belgelerini tamamlayan öğrenciler, Eğitim AL Yurt Dışı Eğitim Danışmanları rehberliğinde vize ve öğrenim izni için başvurmaya hazır oluyor. Amacımız öğrencilerin Kanada'ya geliş sürecini hızlandırmaya yardımcı olmak için finansal destek ve kolaylaştırılmış bir başvuru süreci sağlamak çünkü herkesin fırsatlara eşit erişim olanağına sahip olması gerektiğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.