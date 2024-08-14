Ekonomik kriz CFO’ların önemini artırdı: Bu eğitim geleceğin liderlerini yetiştirecek

Yayınlanma: 14.08.2024 - 17:29

Güncelleme: 14.08.2024 - 17:29

Küresel ekonominin geleceği, giderek artan faiz ve enflasyon oranları, iş dünyasını ve ticareti derinden etkilemeye devam ediyor. Pek çok şirketin bu yıl gündeminde finansal stratejilerini daha çevik ve sürdürülebilir hale getirmek bulunurken; finans liderlerinin kurum içindeki rolü giderek kritikleşiyor. Bunun temelinde CFO’ların (Finans Müdürü), özellikle böylesi ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde işletmelerin finansal sağlığını korumak için nakit akışını yönetmek, kaynakları değerlendirmek ve doğru kararlar almalarını sağlamak gibi kritik görevlerle mali yönetimi üstlenmesi bulunuyor. İş dünyasına fark yaratan bireyler kazandırmak ve profesyonellerin hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla eğitim programları düzenleyen Business Management Institute (BMI) Business School ise 21 Eylül - 27 Ekim tarihlerinde yalnızca hafta sonları gerçekleştireceği Stratejik Finansal Liderlik Sertifika Programı ile geleceğin lider CFO’larını yetiştireceğini duyurdu.

CFO adaylarına 60 saat eğitim

Eğitim programıyla birlikte finansal yönetim alanında deneyim sahibi olmayı ve bu alanda kariyerini geliştirmeyi hedefleyen profesyonelleri, CFO rolüne hazırlayacaklarını belirten BMI Business School İstanbul Genel Müdürü Hasan Altunkaya, konuya dair, “Bir şirketin finansal direksiyonunu elinde tutan CFO’lar, uzmanlıkları, stratejik düşünme becerileri ve risk yönetimi konusundaki deneyimleri sayesinde, kurumlarının hem bugününü hem de geleceğini güvence altına alıyor. Biz de iş dünyası için böylesi başat bir rol üstlenen CFO’ları liderliğe hazırlamak için harekete geçtik. İş dünyasına lider becerilerine ve yetkinliğine sahip CFO’lar kazandırmak için, sertifikalı eğitim programı oluşturduk” açıklamasında bulunurken programa ilişkin detayları da paylaştı.

Le Meridien Istanbul Etiler’de 8 gün yüz yüze, 2 gün ise online olarak yapılacak Stratejik Finansal Liderlik (CFO) Sertifika Programı, toplam 60 saat sürecek. Programa finans, muhasebe, bütçe, denetim, vergi ve benzeri alanlarda en az 7 yıl deneyim sahibi, kurumlarında orta-üst düzey yönetici olarak çalışan veya yönetici adayı olarak gösterilen profesyoneller kabul edilecek. Bir CFO’nun sahip olması gereken teknik bilgiler, sosyal beceriler ve liderlik yetkinliklerinin kapsama alındığı programa katılanlar, etkin finansal yönetim, stratejik düşünme ve vizyoner liderlik alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Türkiye’nin ekonomi, finansal yönetim, muhasebe, denetim, vergi gibi alanlarında değerli uzmanları ve akademisyenleriyle çalışacak. Sektörün önde gelen CFO’ları, finans yöneticileri ve yönetim danışmanları ile gerçekleştirecekleri koçluk ve deneyim aktarım seansları sayesinde, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecek. Pratikte uygulanabilir bilgi ve yetkinlikler edinecek.

Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, resmi sertifika alacak

Katılımcıların eğitim kapsamında stratejik finansal analiz, raporlama ve planlama teknikleri hakkında güncel bilgi seti kazanacaklarını aktaran BMI Business School İstanbul Genel Müdürü Hasan Altunkaya’dan edinilen bilgilere göre, %70 oranında devam koşulunu yerine getiren ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar, “Stratejik Finansal Liderlik” sertifikasını almaya hak kazanacak. Aynı zamanda program mezunları, Executive Education programı katılımcılarına özel BMI Mezunlar Topluluğu üyesi olarak kabul edilecek. Böylece, topluluk üyelerine özel olarak düzenlenen workshop, seminer ve etkinliklerden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Programın bir sonraki dönemi şubata

Programlarında soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacağının altını çizen BMI Business School İstanbul Genel Müdürü Hasan Altunkaya, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Geleceğin donanımlı CFO’larını yetiştireceğimiz programımızın bir sonraki dönemini 2025’in Şubat ayında gerçekleştireceğiz. Gelecek yılın takviminin şimdiden belirlememiz, iş dünyasına donanımlı liderler kazandırma konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi. Öyle ki, 20 yıllık deneyimimizle şu ana kadar 800’ü aşkın sertifikalı eğitim programını tamamladık ve 12 binden fazla katılımcıyı mezun ettik. Türkiye'nin öncü iş okulu olarak, bu başarımızın ışığında gelecek zaman diliminde, eğitimlerimizi uluslararası işbirlikleriyle de desteklemeye devam ederek nitelikli programlar düzenlemeyi sürdüreceğiz.”