Enerji yönetimi platformu Billgy: “Tüketiciler daha fazla ödemeye hazır değil”

Yayınlanma: 11.12.2024 - 16:26

Güncelleme: 11.12.2024 - 16:26

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji maliyetlerini tüketim miktarına göre düzenlemeyi öngören Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitlerinde güncelleme yaptı. 1 Şubat 2025’te devreye girecek yeni tarifeye göre, mesken aboneleri için yıllık 5 bin kilovat/saat, ticarethane ve sanayi aboneleri için 15 bin kilovat/saat ve tarımsal faaliyetler müşterileri ve diğer tüketiciler için 100 milyon kilovat/saat limit uygulanacak.

“Danışmanlık şirketi EY tarafından Türkiye’de yürütülen bir araştırmaya göre, 10 kişiden 7’sinin, elektrik faturasında %10’luk artışı dahi kaldıramayacağını gösteriyor” diyen yenilikçi enerji yönetimi platformu Billgy Kurucu Ortağı ve enerji danışmanı Fetih Evren Şahin, “Özellikle enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler, şimdiden kara kara düşünmeye başladı. Takipteki KOBİ kredilerinin 80 milyar TL eşiğini aştığı bir dönemde güncellenen limitler, enerji maliyetlerini doğru yönetmeyi kaçınılmaz bir iş zorunluluğuna dönüştürüyor” açıklamasını yaptı.

“Her şey için tech ekran”

Fetih Evren Şahin, “Tüketicilerin kişiselleştirilmiş enerji çözümleri talebi, enerji danışmanlığına ihtiyacı artırırken, son tarifelerle 100 bin TL ve üzeri enerji faturası ödeyecek işletmeler, tasarrufu artırmak için bu maliyetleri kontrol etmenin ne kadar önemli olduğunun farkına varıyor. Yenilikçi enerji yönetimi platformu Billgy olarak, bu farkındalığa yanıt verebilmek için, karmaşık enerji yönetimi süreçlerini herkes tarafından anlaşılabilir kılabilmek amacıyla enerji danışmanlığı ile teknolojiyi harmanladık. ‘Her şey için tech ekran’ sloganı ve ‘artık bilgi net!’ mesajıyla, kullanıcıların enerji tüketimlerini yönetmelerine, maliyetlerini optimize etmelerine ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

EY’nin araştırmasında, tüketicilerin %77’sinin elektrik tedarikçilerinden düşük maliyetli enerji seçeneklerini sunmasını beklediğinin, 10 kişiden yedisinin (%67) ise kişiselleştirilmiş enerji çözümleri talep ettiğinin görüldüğünü söyleyen Billgy Kurucu Ortağı ve enerji danışmanı Fetih Evren Şahin, “İşletmelerin elektrik ve enerji maliyetleri, sektöre ve iş pratiklerine göre değişiyor. Bu doğrultuda kişiselleştirilmiş hizmete ihtiyaç duyuyorlar. Billgy olarak, uzun yıllar enerji danışmanlığı yapan uzman bir ekibin deneyimini ve saha bilgisini, teknolojinin hızı ve kapasitesiyle buluşturduk. Kullanıcı dostu bir arayüzle enerji yönetim süreçlerini sadeleştirdik ve tek bir dijital ekrandan erişilebilir hale getirdik. Platformun adını da ‘bill (fatura)’ ve ‘energy (enerji)’ kelimelerinden türettik” dedi.

“Tüketiciler hazır değil”

Billgy’nin bir dijital enerji danışmanı ve enerji izleme yazılımı olarak öne çıktığını belirten Fetih Evren Şahin, sözlerine şöyle devam etti: “10 yılı aşan enerji danışmanlığı deneyimimizle, hangi ölçek ve sektörde olursa olsun, özellikle de yüksek tüketime sahip abonelerin enerjiye fazladan ödeme yapmaya hazır olmadığını biliyoruz. Billgy ile daha az tüketmek de, daha az harcamak da her zaman mümkün. 2025’te enerji maliyetlerini dengelemek, en az yatırımla en yeni enerji izleme teknolojisine sahip olmak ve talebe bağlı olarak enerji danışmanlığı hizmetine ulaşmak isteyen kurumsal tüketiciler, billgy.net internet sitemizdeki üç paketten birini seçerek teklif alabiliyor. Kullanıcılar, herhangi bir taahhütte bulunmadan platforma abone olabiliyor. Hızla geri dönüşü alınabilen bu yatırımlar sayesinde, ürün ya da hizmet başına maliyetlerini anlamlı ölçüde düşürerek rekabet avantajı elde edebiliyor.”

“Ek enerji maliyetleri yatırımları azaltacak”

KOBİ’lere dikkat çeken Billgy Kurucu Ortağı ve enerji danışmanı Fetih Evren Şahin, “Küçük ve orta ölçekli işletmeler, finansmana erişmekte güçlük çekiyor ve maliyetleri arttıkça yatırımlarını azaltma eğilimi gösteriyor. Tekstil, plastik, otelcilik gibi sektörlerdeki işletmelerle alışveriş ve iş merkezleri, kendi ölçeklerinde en çok enerji faturası ödeyenler arasında yer alıyor” dedi.

Bu şirketlerin İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Manisa gibi sanayi yoğun bölgelerde hizmet verdiklerini belirten Fetih Evren Şahin, Billgy Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki bu şehir ve sektörlere odaklandıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Enerji yönetimini dijital çözümlerle kolaylaştıran Billgy, enerji tüketim verilerini topluyor, kullanıcıların bu verileri anlamlı ve uygulanabilir içgörülere dönüştürmelerine olanak sağlıyor. Enerji tüketim kalıplarını analiz ederek, operasyonel verimliliği artırıyor. Danışman destekli enerji yönetimi hizmeti sunan Billgy, yatırım gerektirmeyen Maliyet Yönetimi, yatırım gerektirmeyen Enerji Yönetimi gibi paketlerinin yanı sıra, daha kapsamlı bir enerji danışmanlığı isteyen müşteriler için tasarlanmış Sürdürülebilirlik Yönetimi paketleriyle, işletmelerin enerji, tasarruf, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını sağlıyor.”