Enflasyon ortamında pazarlamanın itici gücü SEO ve organik büyüme oldu

Yayınlanma: 06.11.2024 - 17:37

Güncelleme: 06.11.2024 - 17:37

Ekonomik daralma ve maliyet tasarrufu dönemlerinde bütçe kesintileri için ilk sırada gelen pazarlama departmanları, 2024’te de bu trendden etkilendi. Gartner verileri, pazarlama bütçelerinin 2024'te yıllık bazda %15 düştüğünü gösterdi. Araştırmaya göre 4 pazarlama müdüründen üçü, 2024 planlamalarını uygulamak için yeterli bütçeye sahip olmadığını kaydetti. Bütçe kesintilerine rağmen hedeflerin yükseltildiği pazarlama departmanları, çareyi SEO ve veri odaklı dijital pazarlama gibi organik büyüme araçlarında buldu. İstanbul, İzmir ve Londra merkezli ofisleriyle hizmet veren KAAS Digital, dijital pazarlama, veriye dayalı dijital reklam yönetimi ve sosyal medya iletişimi stratejileriyle hizmet verdiği markalarının 2024’ün ilk üç çeyreğinde elde ettiği başarıları paylaştı.

İlk 9 ayda hem gelir hem trafik artışı

KAAS Digital'ın hizmet verdiği kadın giyim markası Love On Friday, 2024'ün ilk 9 ayında internet trafiğini %194 artırırken, %461 gelir büyümesi elde etti. Online konsinye ve ikinci el mağazası 5fil, aynı periyotta trafiğini %163 artırırken %266 gelir büyümesi yakaladı. Global eSIM hizmetleri sağlayıcısı Roamless sıfırdan 76.200 organik tıklama ve 4.700 anahtar kelime sıralamasına ulaştı. Enerji, yat kiralama, lojistik gibi alanlarda hizmet veren Asmira Group, Haziran 2023'ten bu yana %235 organik tıklama artışı ve %3.387 izlenim artışı elde etmeyi başarırken, 16 olan anahtar kelime sayısı 817'ye yükseldi ve bu anahtar kelimelerin 34'ü Google arama sonuçlarının ilk sayfasında yer aldı.

Organik büyüme stratejilerinin azalan pazarlama bütçelerine meydan okuduğunu dile getiren KAAS Digital Partneri Asil Karagülle, “KAAS Digital olarak hizmet verdiğimiz, her biri alanının lideri olan markalarımız, KAAS Digital olarak küresel standartlardaki deneyimlerimizle uyguladığımız veri odaklı büyüme stratejileri sayesinde sürdürülebilir büyüme trendi yakaladı. Arama motoru optimizasyonu (SEO), veriye dayalı dijital reklam yönetimi ve sosyal medya yönetiminde elde ettiğimiz başarılarla müşterilerimizin marka bilinirliklerini artırırken, oluşturduğumuz dijital farkındalıkla tüketici nezdinde de güven inşa ediyoruz” dedi.

“Yükselen reklam maliyetleri büyümeye engel değil”

Çeşitli verilerin 10 dijital pazarlama uzmanından 7'sinin SEO stratejilerini ücretli reklamlardan daha etkili bulduğunu gösterdiğini hatırlatan Asil Karagülle, “Organik trafik her zaman dijital reklamlardan daha sürdürülebilir bir pazarlama aracı olarak öne çıkıyor. Yükselen reklam maliyetleri, sanıldığı gibi büyümenin önünde bir engel değil. Rekabetin yoğun olduğu günümüzde, insanlara ulaşabilmenin en etkili yolu, onların markanızı doğal olarak, organik yollarla bulabilmesini sağlamaktan geçiyor. Bu bakımdan, SEO ve organik büyüme, sürdürülebilir bir dijital stratejinin vazgeçilmez parçaları. KAAS Digital ekibi, veri odaklı çözüm, icraat ve önerileriyle müşterilerini sonuca götüren stratejilerle başarıya ulaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Sonuç odaklı stratejilerle sürdürülebilir büyüme

KAAS Digital’ın sektörde on yılı aşkın deneyime sahip isimler tarafından kurulan, Londra ofisini açarak yurt dışı genişleme sürecini de başlatan bir dijital pazarlama şirketi olduğunu vurgulayan KAAS Digital Partneri Kaan Karagülle, “12 kişilik deneyimli ekibimizle farklı sektörlerdeki müşterilerimize sonuç odaklı stratejilerle sürdürülebilir büyüme vaat ediyoruz. Hedefimiz, her ölçekten ve sektörden müşterimizin dijital görünürlüklerini ve marka bilinirliklerini artırarak işlerini geliştirmelerine, satışlarını artırmalarına ve işletmelerini büyütmelerine yardımcı olmak. KAAS Digital, müşterilerinin dijital varlıklarını inşa ederken ve görünürlüklerini güçlendirirken, müşterilerinin iş geliştirme süreçlerine de aktif katkı sağlayarak uçtan uca bir yol arkadaşı oluyor. SEO, veriye dayalı dijital reklam yönetimi ve sosyal medya yönetimi alanlarındaki hizmetlerimizle, doğru verileri doğru şekillerde anlamlandırarak oyun planımızı bu anlamlı verilere göre kuruyor ve bu oyun planıyla başarı ve büyümeyi vaat ediyoruz. 2024’ün ilk üç çeyreğine ilişkin paylaştığımız veriler, KAAS Digital olarak benimsediğimiz stratejilerin işe yaradığının en güçlü kanıtı.”