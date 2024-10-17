Enflasyonla mücadelede kazanan altın yatırımcıları oldu

Yayınlanma: 17.10.2024 - 16:42

Güncelleme: 17.10.2024 - 16:42

Küresel çapta süregelen enflasyonla mücadele çabası ve ekonomik belirsizlikler, bireysel yatırımcıları güvenli liman arayışına itiyor. Döviz kurlarının dalgalandığı son dönemlerde sadece bir mücevher değil, aynı zamanda yüzyıllardır değer deposu olarak kabul edilen altın, portföyleri koruyan önemli bir araç olarak yeniden öne çıkıyor. Merkez Bankası’nın verilerine göre, 2022’nin ekim ayında 989 TL civarında seyreden altın fiyatlarının, bu yılın aynı döneminde 2 bin 944 TL bandına kadar yükseldiği kaydediliyor. Kuyumculuk sektöründe yarım asrı aşkın deneyime sahip olan Solis Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Enes Duman ise altın piyasasının dinamiklerini değerlendirirken yakın gelecekteki strateji ve planlarını da açıkladı.

“Altın yatırımcılarının hiçbir zaman üzmüyor"

Solis Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Enes Duman, "Görüyoruz ki ekonomik şartlar ne olursa olsun, altın hiçbir yatırımcısını üzmüyor. Dalgalanmalar olsa da mutlaka toparlıyor. Biz de hazine tarafında öncelikle altın yatırımcılarının ihtiyaçlarını en hızlı ve güvenli şekilde karşılıyoruz. Mücevher ve takı tarafında ise özgün ve şık tasarımlarımızla son kullanıcımıza uygun fiyat avantajlarıyla hizmet veriyoruz" dedi.

“Müşteri memnuniyeti için her geçen gün hacmimizi geliştiriyoruz”

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve son dönemdeki büyük yükselişin yatırımcıların yüzünü güldürdüğünü belirten Solis Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Enes Duman, "Döviz ve altına yatırım yapanlar, uzun vadede kazanç elde edebiliyor. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için hızlı aksiyon alınması gereken zamanlarda müşterilerimize en hızlı çözümleri sunuyoruz. Memnuniyetlerini maksimum seviyelere taşımak için her geçen gün inovasyonu önceliklendiriyor, hacmimizi büyütüyoruz. 350 çalışanımız, 4 mağazamız, 1 toptan mağazamız ve Ar - Ge merkezimizle hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.

”Kasım ayında büyük kampanyalar yapacağız”

Her yıl kasım ayında büyük indirimlere ev sahipliği yapan Efsane Cuma ve 11.11 kampanyasında cazip fırsatlar sunacaklarının müjdesini veren Enes Duman, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “30 bine yakın farklı ürün seçeneğimizle müşterilerimize geniş bir yelpaze sunuyoruz. Pırlanta ve elmas, küpe, yüzük, bilezik ve daha pek çok çeşit ürünümüzde hem zarafet hem de kaliteden ödün vermeden ilerliyoruz. Ar-Ge ve Ür-Ge süreçlerimiz dışında, e-ticaret platformumuz sayesinde müşterilerimize daha hızlı ve verimli hizmet sunabiliyoruz. E-ticaret ve e-ihracat alanında sektörün lideri olmayı hedefliyoruz. Güven, hizmet kalitesi ve sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda kurum kültürümüzden ödün vermeden ilerlemeye devam ediyoruz.”