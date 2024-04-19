eOfis Ankara Bilkent Center lokasyonu, 20 Nisan’da açılacak

Yayınlanma: 19.04.2024 - 18:32

Güncelleme: 19.04.2024 - 18:32

Instagram, YouTube, TikTok, Twitch gibi platformlara yönelik ilginin yıllar içinde hızla artması, influencer'lığı ve içerik üreticiliğini mesleğe dönüştürdü. İçerik kalitesini artırmak, marka değerini yükseltmek ve iyi prodüksiyonlarla daha çok takipçiye ulaşmak isteyenlerin yeni nesil ofis ihtiyaçları da bu süreçte değişti. Güncel veriler, içerik üreticileri ve influencer’ların 2024’te 22,3 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturacağını gösterirken, Türkiye’nin paylaşımlı ofis sektöründeki öncülerinden eOfis, Social Point işbirliğiyle Ankara Bilkent Center’da içerik üreticilerine özel olarak tasarlanan yeni lokasyonunu duyurdu.

ÖZEL TEMATİK STÜDYOLARA VE SON TEKNOLOJİ EKİPMANLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

CBRE verilerine göre İstanbul dışındaki 5 hazır ofisten birini işleten ve Türkiye'nin 13 şehrinde, 60'tan fazla lokasyonla hizmet gösteren eOfis, Ankara’daki yeni lokasyonunda Social Point ile iş ortaklığına giderek, influencer’lar, içerik üreticileri ve e-ticaret profesyonelleri için merkez olma potansiyeli taşıyan bir projeye imza attı. eOfis Ankara Bilkent Center lokasyonunun, içerik üreticilerinin ihtiyaç duyduğu profesyonel kamera, ses ve ışık ekipmanlarıyla donatıldığını belirten eOfis Pazarlama ve İş Geliştirme Yöneticisi Melda Çelik, “Ankara’nın en merkezi ve canlı bölgelerinden biri olan Ankara Bilkent Center’da konumlanan, oyun, dans gibi farklı içerik temalarına göre, son trendler ışığında tasarladığımız hazır stüdyolar, içerik üreticileri için yeni üretim ve çekim merkezi olacak. Influencer’lar ve içerik üreticileri, çekim süreçlerinde lokasyonda sunulan teknik destek hizmetinden de yararlanabilecek” dedi.

E-TİCARET PROFESYONELLERİNE DE HİTAP EDİYOR

Türkiye’nin dört bir yanındaki A+ plaza ve lokasyonlarda yer alan ofisleriyle girişimcilerden küçük işletmelere, freelancer’lardan kurumsal şirketlere, farklı müşteri segmentlerine hitap edebilen hazır ofis hizmetleri sunduklarını dile getiren Melda Çelik, “Ankara Bilkent Center’daki yeni lokasyonumuz, müşteri segmentlerimize içerik üreticilerini ve e-ticaret profesyonellerini de ekliyor. Pek çok bireysel girişimci ya da küçük işletme, yalnız e-ticaret platformlarından çok sayıda müşteriye ulaşıyor. Ankara’daki e-ticaret profesyonelleri, eOfis Ankara Bilkent Center lokasyonumuzda hem stüdyolardan yararlanabiliyor. Fiziksel ofis gereksinimlerini karşılarken, depo ihtiyaçlarına da yanıt bulabiliyor. Toplantı ofislerimiz, farklı ölçeklerdeki hazır ofislerimiz, ortak alanlarımız ve tematik stüdyolarımızla Ankara’da e-ticaret ve içerik üreticiliğine yeni bir soluk getireceğiz” diye konuştu.

AÇILIŞI 20 NİSAN’DA LANSMAN ETKİNLIĞİYLE YAPILACAK

Prestijli yasal iş adresi, temel concierge hizmetleri, günlük temizlik, sınırsız sıcak ikramlar, modern dekorasyon ve güçlü iş ağı gibi ayrıcalıklarıyla Türkiye’de paylaşımlı ofis-hazır ofis pazarının standartlarını belirlediklerini belirten eOfis Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Melda Çelik, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“eOfis’i 30 bini aşkın müşterinin tercihi kılan esnek kiralama modelimiz, eOfis Ankara Bilkent Center lokasyonunun da benzersiz ayrıcalıklarından biri olacak. 20 Nisan’da gerçekleştireceğimiz lansmanla açılışını yapacağımız yeni lokasyonumuz, eOfis’in sektörel dinamiklerini kavradığını ve müşteri ihtiyaçlarına göre yenilikçi projelere imza attığını kanıtlıyor. Ankara’daki içerik üreticisi, influencer ve e-ticaret ekosistemini, 20 Nisan’daki lansmanımıza bekliyoruz."