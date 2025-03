EXVEGA, %95 olumlu geribildirimle oyunseverlerin gözdesi oldu

Yayınlanma: 11.03.2025 - 15:10

Güncelleme: 11.03.2025 - 15:10

Markalar için sürdürülebilir başarı, güçlü dijital vitrinler oluşturmaktan geçerken, olumlu geribildirimlerle tüketicilerin her daim radarında kalanlar geleceğe sağlam adımlarla ilerliyor. Son olarak müşterilerinden aldığı %95 olumlu geribildirimle, zirveye giden basamakları hızla çıkan oyuncu koltuğu markası EXVEGA, tüketici dönüşlerinin ve yorumlarının deneysel ürünler sunan şirketler için önemine dikkat çekerek müşteri geribildirimleriyle dijital ortamda olumlu bir profile sahip olmanın faydalarını açıkladı.

EXVEGA Operasyon Uzmanı Adem Şen, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Alışveriş alışkanlıklarının online platformlara taşındığı günümüzde, ürün ve hizmet deneyimlerine dair tüketici yorumları, markalar için hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Bir markanın tanınırlığını artırması, satışlarını zirveye taşıması ve müşteri bağlılığını pekiştirmesi, artık tamamen dijital dünyada tüketicilerin bıraktığı izlenimlere bağlı. Dayanıklılık, konfor ve ergonomiyi bir araya getiren oyuncu koltuklarımızla, tüketicilerimizin neredeyse tamamından gelen olumlu geri dönüşler almak da bizlere tarifsiz bir mutluluk yaşatıyor. Aynı zamanda ürünlerimizin kalitesi, işlevselliği ve konforunu ortaya koyuyor.”

“Yeni nesil pazarlama anlayışı, veri odaklı”

Günümüzün dijital ortamlarında müşteri geribildirimleriyle olumlu bir algı oluşturmanın yeni nesil pazarlamanın da omurgasını oluşturduğunu söyleyen Adem Şen, “Günümüzün hiper bağlantılı dijital ortamında müşteri geribildirimleri, veri kaynağı olmaktan çıkarak markaların itibarını şekillendiren stratejik bir varlığa dönüşüyor. Yeni nesil pazarlama anlayışı, bu geribildirimleri ürün ve hizmet geliştirme süreçlerinden, marka iletişimine kadar her alanda merkeze koyarak müşteri odaklı bir ekosistem inşa ediyor. Yapay zeka destekli analiz araçları sayesinde, büyük veri kümelerinden elde edilen müşteri içgörüleri, markaların hedef kitlelerini daha iyi anlamalarını, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarını ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlıyor. Markaların sürdürülebilir büyüme ve başarılarını da destekliyor. Biz de lisanslı oyuncu koltuklarımızla bu stratejinin ne denli faydalı olduğunu bizzat yaşıyoruz. EXVEGA olarak, oyuncuların ihtiyaç ve beklentilerini analiz ediyor, bu doğrultuda ürünler geliştiriyoruz.”

“Global prodüksiyon şirketlerinin Türkiye’deki partneriyiz”

Ürün ve hizmet kapsamlarına dair ayrıntılı bilgiler paylaşan EXVEGA Operasyon Uzmanı Adem Şen, “Isıtmalı, ışıklı, hoparlörlü, bluetooth sistemli koltuklar üretiyoruz. Birçok modelimizde bulunan titreşimli masaj yastığı sayesinde, uzun süren yayın ve turnuvalarda oyun deneyimini sağlıklı ve keyifli kılıyoruz. Sese duyarlı RGB yoğun led aydınlatma da oyuncularımızın en sevdiği özelliklerin başında geliyor. Üstelik bu koltukları yalnızca oyuncular değil, bilgisayar başında çalışan bireyler de rahatlıkla kullanabiliyor” ifadelerini kullanarak değerlendirmelerine şunları ekledi:

“Warner Bros., DC, Harry Potter, Game of Thrones, The Lord of the Rings, Kodansha gibi global yapımcı ve yayımların Türkiye’deki resmi partnerliğini yapıyoruz. Tüm referanslarımızla Avrupa’da da faaliyet gösteriyoruz. İnovasyon ve sürdürülebilirliği merkeze aldığımız yaklaşımımızla gelecek dönemde de oyunseverler başta olmak üzere, bilgisayar başında uzun süre geçiren herkes için deneyimlerini üst seviyeye taşıyacak koltuklar üretmeyi sürdüreceğiz. Hem fiziksel hem de mental sağlıklarını ön planda tutarak, tüm ihtiyaçlarını yenilikçi çözümlerimizle karşılayacağız.”

“Sağlıklı bir beden ve zihin, başarıya giden yolun temelidir”

Adem Şen, açıklamalarını şöyle sonlandırdı: “Günümüzün dijital çağında, oyun tutkunlarından profesyonel çalışanlara kadar pek çok kişi, uzun saatlerini bilgisayar başında geçiriyor. Bu durum, fiziksel ve mental sağlık üzerinde ciddi etkiler yaratabiliyor. Biz de bu gerçekten yola çıkarak, sadece bir oturma aracı değil, aynı zamanda bir sağlık ve performans destek sistemi geliştiriyoruz. Koltuklarımız, ergonomik tasarımıyla sağlığı korurken, ayarlanabilir özellikleri sayesinde her kullanıcıya uyum sağlıyor. Böylece, uzun süreli oturmanın neden olduğu olumsuzlukları en aza indiriyoruz.”

“Bizim için sağlık sadece fiziksel değil, mental bir dengeyi de ifade ediyor. Koltuklarımızın konforlu yapısı, odaklanmayı artırarak zihinsel performansı destekliyor. Oyun oynarken veya çalışırken, rahat ve doğru bir pozisyonda olmak stresi azaltıyor ve verimliliği artırıyor. Amacımız, kullanıcılarımızın sadece oyun veya iş performanslarını değil, aynı zamanda yaşam kalitelerini de yükseltmek. Bu nedenle, koltuklarımızı üretirken her detayı titizlikle ele alıyor ve kullanıcılarımızın sağlığını her şeyin önünde tutuyoruz. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı bir beden ve zihin, başarıya giden yolun temelidir.”