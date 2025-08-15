Fatih Eke’den tarımda devrim: Gençleri blockchain ile buluşturacak proje

Dünya genelinde, “ölüm dışında her derde deva” olarak bilinen çörek otunu Nigella markasıyla 63 ülkeye ulaştıran Eke, şimdi de geleceğin tarım vizyonunu hayata geçiriyor. Yıllarını bu şifalı bitkinin değerini artırmaya adayan Eke, gençleri tarıma kazandıracak, insansız tarım teknolojilerini tanıtacak ve blockchain ile tarımın şeffaf takibini mümkün kılacak projeyi kamuoyuna duyurdu.

Eke, çörek otunu yalnızca bir tarım ürünü değil, bir gelecek vizyonu olarak görüyor. “Gençlerin tarıma dönmesi, ülkemizin geleceğidir” diyen Eke, modern teknolojilerle entegre edilen tarımın yeni bir kalkınma modeli olacağını vurguluyor.

Proje kapsamında üniversitelerde konferanslar düzenlenecek, mentorluk programları yürütülecek ve başarılı genç çiftçi hikâyeleri ile örnek bir ekosistem oluşturulacak. Hedef; kırsalda üretimi artırmak, şehirleşmenin olumsuz etkilerini azaltmak ve tarımı gençler için cazip hale getirmek.

“Ülkemizin en büyük potansiyeli topraklarımızda saklı. Biz bu potansiyeli, gençlerin enerjisi ve teknolojinin gücüyle açığa çıkaracağız” diyen Eke, Türkiye’deki 3700 endemik bitkiyi dünya pazarına sokacak bir yapı kurmayı hedeflediğini belirtiyor.

Ayrıca Eke, “Gençler kendi arazilerinde part-time çiftçi olarak, kolektif üretim modeliyle yüksek gelir elde edebilir. Biz bunun sistemini kuruyoruz” sözleriyle projenin ekonomik fırsatlarına dikkat çekiyor.