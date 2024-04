Filelerin yıldızı Melissa Vargas, Monaco Chain by Sözer’in yeni koleksiyon yüzü oldu

Yayınlanma: 25.04.2024 - 18:03

Güncelleme: 25.04.2024 - 18:03

Mücevher sektörünün yenilikçi markası Monaco Chain by Sözer, voleybol dünyasının sahalarda devleşen ismi Küba asıllı Türk sporcu Melissa Vargas ile gerçekleştirdiği iş birliğinde, global pazardaki hedeflerini büyüttü.

Latin Amerika ülkesi Küba’dan tüm dünyaya yayılan ‘altın zincir’ kültürünün Türkiye’deki tek temsilcisi Monaco Chain by Sözer, A Mili Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız ismi, Küba asıllı Melissa Vargas ile koleksiyonlarını zirveye taşımak için özel bir iş birliğine imza attı.

Monaco Chain’in bu işbirliği sonucundaki öncelikli hedefi hem dünyada hem de Türkiye’de yıldızlaşan Melissa Vargas’ın “gücü” ile “altın zincir” kültürünün Türkiye’de daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak. Monaco Chain by Sözer ayrıca global pazarlardaki marka bilinirliğini de artırmayı hedefliyor.

“Monaco Chain, Melissa Vargas ile uçuşa geçecek”

Sözer Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sözer, Monaco Chain ve Vargas buluşmasına dair hedeflerini şu sözlerle açıkladı: “Latin Amerika ülkesi Küba’dan tüm dünyaya yayılan ‘altın zincir’ kültürünün Türkiye’deki tek temsilcisiyiz. Vargas’ın Küba kökenli bir Türk vatandaşı olması, dünyaca tanınan üstün başarılı bir sporcu olması ve markamız Monaco Chain’in kimliği ile örtüşen ‘gücü’ dolayısıyla oluşan mükemmel uyumdan dolayı, çok mutluyuz. Monaco Chain by Sözer koleksiyonları, Melissa Vargas ismi ile global pazarlarda uçuşa geçerek çok daha fazla ses getirecek.”

“Kilidi önde tasarlayarak modaya yön verdik”

Ar-Ge’ye önem veren ve dünya trendleri ile teknolojiyi yakından takip eden bir marka olduklarının altını çizen Metin Sözer, “1984 yılından bu yana yer aldığımız sektördeki global deneyimlerimiz, gözlemlerimiz ve trendleri yakından takip etmemiz sonucunda 2016 yılında, pazardaki potansiyeli gördük ve bu kategorinin bir markası olmadığının farkına vararak ‘altın zincir’i sahiplendik.

Hem tasarım hem üretiminde getirdiğimiz ‘kilit, kilit arkası ve çıt çıt’ gibi yenilikçi ve öncü uygulamalar ile altın zinciri daha erişilebilir, yaş sınırı olmayan ve haftanın her günü, günün her saati kullanılabilecek bir ürün haline getirdik. O güne dek bu tür ürünlerde kilit arka tarafta tutulan ve görünmemesi istenen bir parça iken, kilidi önde tasarlayarak modaya yön verdik” dedi.

Ürünlerinin başta Amerika kıtası olmak üzere, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Avrupa’da 100’e yakın ülkede satılarak global pazarlardaki yükseliş trendlerinin hızla sürdüğüne dikkat çeken Metin Sözer, Melissa Vargas ile başlayan kampanyalarının marka bilinirliği ve tercih edilmelerini daha da artıracağına inandıklarını söyledi.

Küba’dan Türkiye’ye uzanan sevgi ve dayanışma zinciri

Voleybola doğup büyüdüğü Küba’da başlayan, ardından Türkiye’de sergilediği performans ile filelerdeki başarısını zirveye taşıyarak 2023 yılında CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası “En Değerli Oyuncu” ödülüne layık görülen Melissa Vargas da Monaco Chain markası ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek iş birliği hakkında şunları söyledi:

“Küba’da çok sevilen, oradan da tüm dünyaya yayılan ‘altın zincir’, benim için de çok özel bir aksesuar. Küba’dan Türkiye’ye uzanan bu zincirin bir parçası olmak, heyecan verici. Monaco Chain de benim gibi kendi topraklarından dünyaya açılmış bir başarı öyküsü. Hikayelerimizin benzerliği benim için çok değerli. Bana bu fırsatı sunduğu için Monaco Chain’e teşekkür ediyorum.”

Vargas’ın yıldızı “Melek Kanatlı Kolye” modeli oldu

Reklam filmi ve fotoğraf çekimlerinde Monaco Chain by Sözer koleksiyonuna ait birçok ürünü de deneme fırsatı bulan sahaların yükselen yıldızı Vargas, koleksiyondaki her parçanın çok özel ve şık olduğunu ancak favori ürünün “Melek Kanatlı Kolye” olduğunu belirtti. Melissa Vargas ve Monaco Chain by Sözer iş birliğinde usta isimlerle hazırlanan reklam filminin yönetmenliğini Hakan Yonat, kampanyanın fotoğraf çekimlerini ise Tamer Yılmaz üstlendi.

Çift klik sistemi ile güvence sağlıyor

Türkiye pazarında kendine özgü konumlandırması ile segmentindeki marka öncülüğünü yıllardır sürdüren Monaco Chain by Sözer’in bu başarılarının ardında; kendi geliştirdiği teknoloji ile yarım asırlık tecrübeyi bir araya getirmesi bulunuyor.

Üstün tasarım ve üretim teknolojisi sayesinde dünyanın en hafif ve güçlü zincirini geliştiren Monaco Chain by Sözer’in, kendi geliştirdiği “çift klik sistemi” ile sağladığı güvence, benzerlerinden ayrışarak büyük fark yaratıyor.

Türkiye’de sadece Atasay mağazalarında satılan Monaco Chain by Sözer’in Türkiye’deki artan talep doğrultusunda önümüzdeki dönem hedefleri arasında, yeni stratejik işbirlikleri ve distribütör anlaşmalarıyla, mevcut satış kanallarını çeşitlendirmek ve yurtdışında daha farklı pazarlara açılmak yer alıyor.

Latin ülkelerinde Selim Bayraktar rüzgarı estiriyor

Monaco Chain by Sözer’in altın zincir serisinin Latin Amerika ülkelerindeki kampanya yüzü ise oyuncu Selim Bayraktar. Monaco Chain by Sözer XXMC koleksiyonunun kampanya yüzü olan Selim Bayraktar, kendi yaşamıyla birebir eşleşen ‘güç ve esneklik’ kavramlarının öne çıktığı bir markayla iş birliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Monaco Chain hakkında

Monaco Chain markasının sahibi Sözer Kuyumculuk, Metin Sözer tarafından kurulduğu 1984 yılından günümüze dek, ticari faaliyetlerini 90’dan fazla ülke ile sürdürmüş, bünyesinde 40’ı aşkın tasarımcıyı bulunduran ve dünya trendlerini yakından takip eden yenilikçi bir şirkettir.

Monaco Chain, Sözer Kuyumculuk’un bir altın zincir markası olup, yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı teknolojisi sayesinde ürettiği ürünlerle öne çıkmaktadır. Sağlamlığı, benzersiz ‘S’ logolu kilit tasarımı, güvenilir çift klik kilit sistemi ve teknolojik üstünlüğü ile dünyanın en hafif altın zinciri olan ‘Monaco Chain‘ markasını yaratmıştır. Bu özellikleriyle diğer altın zincirlerden ayrılan Monaco Chain; Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika gibi farklı kıtalarda ve 90’ı aşkın ülkede altın zincir trendini sahiplenen ilk marka olmuştur.

Monaco Chain by Sözer, müşterilerine kişiselleştirilebilir ve zevklerine uygun ürünler sunarak günlük yaşamlarında ve özel anlarında daha değerli hissetmelerini sağlamayı ve kaliteli, şık ürünleri ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedeflemektedir.