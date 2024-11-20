Game District, EverBlast’in yapımcısı Gleam Games’in çoğunluk hissesini satın aldı

Yayınlanma: 20.11.2024 - 13:15

Güncelleme: 20.11.2024 - 13:15

Dördüncü çeyreğin ilk kurumsal satın alma haberlerinden biri, oyun sektöründen geldi. Güneydoğu Asya’nın en büyük oyun stüdyolarından Game District, mobil oyun endüstrisinin hızlı büyüyen yerli oyuncularından Gleam Games’in çoğunluk hissesini satın aldı. 2 milyarı aşkın indirmeyle mobil oyun sektörünün öne çıkan liderlerinden biri olan Game District, popüler bulmaca oyunu EverBlast’in yapımcısı Gleam Games’i bünyesine kattı. Anlaşmanın finansal ayrıntıları açıklanmadı.

Eser Yoğurtcu, Berkay Bekil ve Furkan Bekil tarafından kurulan ve casual oyun sektörünün hızlı çıkış yapan girişimlerinden biri olarak tanınan Gleam Games, Nisan 2023’te IstCapital liderliğinde gerçekleştirilen yatırım turunu tamamlamıştı. Fatih İşbecer, Fırat İşbecer, Ludus VC ve Tera Portföy gibi yatırımcıların da katıldığı turda, 1 milyon dolar yatırım alan şirketin toplam yatırımı 2 milyon dolar seviyesine ulaşmıştı.

“İNOVASYON UZMANLIKLA BULUŞACAK”

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Game District CEO’su Saad Hameed, “Bu satın alma, mobil oyunlarda global bir lider olma misyonumuz doğrultusunda attığımız büyük bir adım. Gleam Games’le güçlerimizi birleştirerek, oyun sektöründe yeni standartlar belirleyeceğimize ve sıra dışı işler yaratabileceğimize inanıyoruz. Game District ve Gleam Games birlikteliği, oyun dünyasında yaratıcılık ve inovasyonla inşa edilecek yeni bir dönemin kapısını aralayacak” dedi.

Game District’in, MENA Bölgesi’nde (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) mobil oyun geliştirme ve yayınlama alanında hızla büyüyen, yenilikçi yapısıyla dikkat çeken bir şirket olarak öne çıktığını söyleyen Saad Hameed, “2 milyar indirme ve 7 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaşan Game District; geniş işbirliği ağı ve NFL gibi uluslararası markalarla yaptığı anlaşmalarla sektörde farklı bir konuma sahip. Bu başarıyı Gleam Games’in puzzle oyun deneyimi ve oyun geliştirme teknolojileriyle birleştirerek daha da ileri taşımayı hedefliyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Gleam Games yalnızca başarılı mobil oyunlar geliştiren bir stüdyo değil, aynı zamanda veriyi, yapay zekayı ve yeni geliştirici araçlarını etkin bir biçimde kullanarak oyun teknolojisi üreten bir şirket. Bu da Gleam Games’e, daha sürükleyici ve dinamik oyun deneyimleri yaratmasını sağlayan bir inovasyon gücü kazandırıyor. Gleam Games satın alması, Game District’in mobil oyunda küresel bir lider olma amacını pekiştirirken, iki şirketin güçlerini birleştirmesiyle sektörde inovasyonu ve uzmanlığı buluşturan yeni standartlar belirleyecek bir ortaklık kuruluyor.”

ESER YOĞURTCU GAME DISTRICT’E CSO OLARAK KATILACAK

Anlaşma kapsamında, Gleam Games Kurucu Ortağı ve CEO’su Eser Yoğurtcu, Game District’e Stratejiden Sorumlu Başkan (CSO) olarak katılacak. Daha önce 1,8 milyar dolara Zynga tarafından satın alınan Peak Games’te de önemli roller üstlenen seri girişimci, anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerini şu ifadelerle paylaştı:

“Peak Games ve Gleam Games’te sektöre damga vuran projelerde yer aldım. Şimdi, Game District’te CSO olarak, mobil oyunların geleceğine yön vermek ve cesur adımlarla sektörde fark yaratmak için buradayım. Yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik deneyimlerimle, Game District’in sektördeki pozisyonunu güçlendireceğimize ve sektöre yön veren bir marka inşa edeceğimize inanıyorum.”

Game District CEO’su Saad Hameed ise Eser Yoğurtcu’nun katılımıyla ilgili olarak, “Yoğurtcu’nun girişimci ruhu ve sektördeki başarılı geçmişi, Game District için büyük bir değer. Game District olarak, sektörde yeni standartlar yaratmak, sınırları zorlamak istiyoruz. Yoğurtcu’nun vizyonunu liderlik ekibimize katarak, Game District’in büyümesine ve sektördeki etkisini artırmasına ivme kazandıracağımıza eminim” ifadelerini kullandı.

DİNAMİK BİR OYUN TOPLULUĞU OLUŞTURMAYA KARARLI

Gleam Games satın almasının, Türkiye’deki oyun ekosistemini geliştirme ve Türkiye’yi oyun sektöründe bir inovasyon merkezi olarak konumlandırma vizyonuyla uyumlu olduğunu dile getiren Saad Hameed, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Her iki şirket de Türkiye ve Avrupa’daki güçlü oyuncu topluluğu ve oyun geliştiricileri arasındaki işbirliğini teşvik ederek oyun ekosistemine dinamizm katmayı hedefliyor. Bu satın almayla birlikte, Gleam Games, EverBlast gibi yüz binlere ulaşan puzzle oyunları portföyünü genişletmeyi ve yeni oyun türlerinde projeler geliştirmeyi planlıyor. Game District’in Gleam Games’in çoğunluk hissesini satın almasıyla birlikte, Türkiye ve Avrupa’daki diğer stüdyolarla işbirliği yapmaya da hazırız.”