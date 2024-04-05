Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez: “Bitcoin 2013'ten bu yana en iyi 4. ilk çeyreğini kaydetti”

Yayınlanma: 05.04.2024 - 16:43

Güncelleme: 05.04.2024 - 16:43

Nisan ayının başlamasıyla yılın ilk çeyreği geride kaldı. 2024’ün ilk çeyreğinde varlık piyasalarındaki performans değerlendirmeleri de netleşmeye başladı. Yılın başındaki fiyatla 28 Mart’taki fiyat arasında yapılan kıyaslamalar, dünyanın piyasa değeri açısından en büyük kripto para biriminin 28 Mart itibarıyla ilk çeyrekte %65 değer kazandığını ortaya koydu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Çeyreklik sonuçlara bakıldığında, görece parlak bir çeyrek geçirmiş olsa dahi S&P 500 %10, teknoloji hissesi ağırlıklı Nasdaq Bileşik endeksi ise %9,11 kazandırdı. Bitcoin, ilk çeyrekte %50’lik artış gören ve mart ayında 4 bin değerini geri kazanmayı başaran Ethereum’dan da iyi performans gösterdi” dedi.

2013’ten bu yana en iyi dördüncü ilk çeyrek

Bitcoin’in performansına yönelik tarihsel veriler de ilk çeyreğin sona erişiyle gündeme geldi. 2013’te alım satımına başlanmasıyla %530’un üzerinde değer kazanan Bitcoin’in önceki iyi çeyreklerini %101'lik artışla 2021'de ve %71'lik artışla 2023'te kaydettiği görüldü. Dünyanın en değerli kripto para biriminin bu yılki karnesinin oldukça iyi göründüğüne dikkat çeken Kafkas Sönmez, “Bitcoin’in 2013’ten bu yana tüm çeyreklik kazanımlarını değerlendirdiğimizde, 2024’ün ilk üç ayının kripto para biriminin 2013’ten bu yana en iyi dördüncü ilk çeyrek performansı olduğunu görüyoruz. Spot Bitcoin ETF, artan regülasyonlar, yarılanma belirsizliği, Ethereum ETF tartışmaları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun baskıları ve küresel çapta yüksek enflasyon gibi faktörlerle birlikte düşünüldüğünde bu performansın oldukça iyi olduğu söylenebiliyor” ifadelerini kullandı.

Bitcoin’de nisanın teması oynaklık

Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu yenilese de ikinci çeyreğin Bitcoin için talihsiz başladığını da hatırlatan Kafkas Sönmez, “Nisanın ilk günlerinde Bitcoin 70 bin üzerindeki seviyelerinden bir anda 65 bine kadar çekildi. %5’i aşan değer kaybı, Ethereum’da da %7’lik bir kayba yol açtı. Bu kayıpların en önemli sebeplerinden biri spot Bitcoin ETF’lerdeki istikrarsızlık ve rekor net girişlerdeki yavaşlama. Ancak bir yandan da ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler ABD merkez bankası Fed’in haziranda faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki umutları azaltıyor. ABD’de hazine tahvilleri yükseldikçe, yatırımcılar da çeyreklik portföy düzenlemelerinde bu gelişmeleri dikkate alıyor. Güçlü kalan ABD ekonomisi kripto para fiyatlarına doğrudan yansıyor, zira özellikle Bitcoin son dönemde kurumsal ve yüksek net değerli yatırımcıların da gözde enstrümanlarından biri. İkinci çeyreğin ilk haftası gösterdi ki, Bitcoin’de nisan ayının teması oynaklık” diye konuştu.

Yarılanma öncesi tarih tekerrür ediyor

Bitcoin için önemli etkinliklerinden biri olan ve madencilik ödüllerini yarı yarıya indirdiği için arzı kısıtlaması da beklenen Bitcoin yarılanmasına sayılı günler kaldığını belirten Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Arz konusu çeşitli ipuçları taşıyor. Örneğin yalnızca spot Bitcoin ETF’lerin martta 66 bini aşkın Bitcoin aldığını, buna karşın martta madenciler tarafından yalnızca 28.513 yeni Bitcoin üretildiğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tarihsel verilere bakıldığında ise, yarılanma öncesi derin kayıpların yaşandığı görülebiliyor. 2012’deki ilk yarılanmadan önce Bitcoin %40 ve hemen akabinde %23’lük düşüşü aynı yıl içinde yaşamıştı. 2016’da halving öncesi %22 gerileme görülmüştü. Gate.TR olarak Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline güvenen tüm yatırımcılara 7/24 Türk lirasıyla BTC alım satım olanağı sunuyoruz. Dünyanın en çok kripto para listeleyen borsası olarak hem merkezi hem de merkeziyetsiz piyasalara kapı aralıyoruz. İkinci çeyrekte kripto para ekosistemini etkileyen önemli gelişmeleri değerlendirmeyi sürdüreceğiz."