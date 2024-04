Gate.io'nun ana sponsor olduğu İstanbul Fintech Week, 3000’den fazla ziyaretçiyle tamamlandı

Yayınlanma: 19.04.2024 - 12:05

Güncelleme: 19.04.2024 - 12:05

Türkiye girişimcilik ekosisteminin öne çıkan kategorilerinden biri olan fintek sektöründeki paydaşları 5. kez bir araya getiren İstanbul Fintech Week (IFW) sona erdi. 16-17 Nisan'da Türkiye'den ve dünyadan finansal teknoloji odağında çalışan önemli isimleri “Yakınsama: Web2’nin finans dünyasında Web3 ile buluştuğu yer” temasıyla buluşturdu.

Rezerv kanıtı ve güven vurgusu

Gate.io’nun ana sponsorluğu ve isim sponsorluğuyla gerçekleştirilen ve 3 bini aşkın katılımcı 65 oturumda Web2'den Web3'e geçişin finansı nasıl etkileyeceğini tartıştı.

Gate.io’nun piyasadaki en eski borsalardan biri olarak hem regülasyonda yaşanan dönüşümlere hem de 2022'de görülen büyük güven krizine tanık olduğunu vurgulayan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Blokzinciri ve Web3’e güvenin yeniden inşası için öncüsü olduğumuz Rezerv Kanıtı raporlarımızın sonuncusu, Gate.io'nun rezervlerinin 6 milyar doları aştığını, rezerv fazlasının ise 820 milyon dolar olduğunu gösterdi. ‘Kriptoya açılan kapı’ mottosuyla 2013’ten bu yana her yıl güçlenerek büyüyen Gate.io olarak, güncel teknolojilerin doğrulama ve güven konusundaki potansiyelinden yararlanıyoruz. Sağladığımız şeffaflık, Gate.io’yu onlarca ülkede milyonlarca bireysel ve kurumsal kullanıcıya hizmet veren bir kripto borsası ve Web3 teknolojisi şirketi yapıyor. Paranın olduğu her yerde denetlemenin, düzenin, kuralların ve şeffaflığın olması gerektiğine inanıyoruz. Zira hesap verebilirliğin tek yolu bu. Gate.io'da ileriye dönük her adım, kullanıcı güvenliğini ön planda tutarak atılıyor ve bu güvenliğimizi, ürünlerimizi ve kriptoya erişilebilirliğimizi sürekli olarak geliştirme misyonumuzun bir sonucu” dedi.

“Türkiye büyüme operasyonlarımızın merkezi”

Gate.io'nun dünyanın en etkili kripto para borsalarına liderlik ettiğini, ürün çeşitliliği ve kripto para alım satım seçenekleri bakımından 2000’i aşkın kripto para listelemesiyle lider borsa olduğunu hatırlatan Kafkas Sönmez, “Blokzinciri yerinde durmuyor ve sürekli genişliyor. Bu da sürekli çevik, yenilikçi ve dinamik olmayı, aynı zamanda pazar fırsatlarını görüp doğru adımları doğru zamanlarda atmayı gerektiriyor. Gate.io olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin kripto adaptasyonu açısından lider ülkesi olmayı başaran ve 2022 sonunda özel ürünlerimizle giriş yaptığımız Türkiye pazarını büyüme operasyonlarımızın merkezinde konumlandırdık.” diye konuştu.

“Fintek ve blokzinciri topluluğunu buluşturan zirveleri destekleyeceğiz”

Gate.io’nun Türkiye’nin fintek ekosistemini dünyaca ünlü isimlerle bir araya getiren saygın bir etkinlik olan İstanbul Fintech Week’in isim sponsoru ve ana sponsoru olduğunu hatırlatan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Finansal teknolojiler işbirliğinin en yoğun olduğu dikeylerden biri. Geleceğin finansını inşa eden ve kriptoya kapı aralayan Gate.io olarak sektörün her paydaşıyla ortaklaşabileceğimiz konular olduğuna inanıyoruz. Tam da bu sebepten IFW gibi erişim alanı ve etkisi yüksek her ölçekteki etkinliği desteklemeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.