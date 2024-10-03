Gayrimenkul Uzmanı: “Konut satışlarındaki düşüş, arsa yatırımlarına kaydı”

Yayınlanma: 03.10.2024 - 11:55

Güncelleme: 03.10.2024 - 11:55

Yatırımcılar rota değiştiriyor, gayrimenkul sektörü yeni gözdelerle çeşitleniyor. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan edinilen karşılaştırmalı verilere göre bu yıl konut dışı gayrimenkul satışları kayıtlara 963 bin 718 olarak geçti. Ata Proje GYO Kurucusu Murat Gültekin, yatırım için kazançlı bir dönem olduğunu hatırlatarak yeni gözde yatırım merkezlerinden Balıkesir Kepsut hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.

Gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisine göre dalgalanmalar yaşasa da her zaman kazançlı bir yatırım kanalı olduğunu belirten Murat Gültekin, “Müşterilerimizden gelen talepleri titizlikle değerlendiriyoruz. Bölgeyi, fırsatları, fiyatları analiz ediyoruz. Bölgelerdeki potansiyel artışları öngörerek müşterilerimizi yönlendiriyoruz. Mesela Balıkesir Kepsut hem kısa hem de uzun vadede değer kazandıran bir bölge olarak, özellikle son dönemde yatırımcıların radarına girdi” dedi.

“Fay hattı bulunmayan, verimli toprakları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor”

Balıkesir Kepsut’un verimli topraklarıyla, şehir merkezine yakınlığı ve doğal güzellikleriyle cazip bir yatırım bölgesine dönüştüğünü dile getiren Ata Proje GYO Kurucusu Murat Gültekin, “Kepsut’un Balıkesir şehir merkezine en yakın ilçe olması yatırımcılar için büyük kolaylık sunuyor. Ulaşım, sosyal imkanlara hızlı erişim açısından önemli bir avantaj. Yemyeşil doğası, ormanları ve temiz havasının yanında, ilçede fay hattı bulunmaması da günümüzün kanayan yarasına merhem oluyor. Tüm faktörler müstakil yaşam alanları arayışında olanlar için Kepsut’u cazip bir seçenek haline getiriyor. Ayrıca, ilçe merkezinde devam eden Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve baraj projeleri, bölgenin ekonomik canlılığını artıracak ve dolayısıyla arazi fiyatlarının daha da yükselmesine katkıda bulunacak” şeklinde konuştu.

“Düşük bütçeli yatırımcılara ortaklı alım fırsatı”

“Kepsut, Balıkesir genelinde en düşük imarlı arsa fiyatlarını sunmasıyla dikkat çekiyor” diyen Murat Gültekin, “Kepsut’un organik tarım yapmak isteyen ya da çiftlik kurmak isteyenler için verimli toprakları bulunuyor. Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından birine sahip olan ilçede düşük bütçeli yatırımcılar da ortaklı alım seçeneğiyle hayallerine kavuşabiliyor. İlçedeki arsaların %50’ye varan imar oranları, yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Bin 500 metrekareye kadar olan imarlı arsalar, birden fazla kişi tarafından ortak alınabiliyor. Bu, düşük bütçeli kişiler için büyük bir avantaj sağlıyor. Örneğin, üç kişi bir arsa aldığında 3 adet villa yapıp 3 ayrı kat mülkiyeti kurabiliyor. Bin 500 metrekarenin üzerinde olan imarlı bir arsa ise üç ayrı 250 metrekare villa yapma ve üç bağımsız bölümlü kat mülkiyeti kurma imkanı veriyor” ifadelerini kullandı.

“Bölgedeki 2 büyük proje ve üniversite uzun vadede büyük avantaj kazandıracak”

Murat Gültekin, bölgenin ekonomisini hızla geliştirecek koşulları şu şekilde anlattı: “Bölgede devam eden iki büyük proje, OSB ve baraj projesinin ilçenin ekonomik gelişimini hızlandırmasını bekliyoruz. Bu projeler sayesinde, bölgelerde yaşamak isteyenler için önemli bir ihtiyaç olan istihdam için de zemin hazırlanıyor. Türkiye’de OSB genellikle bulundukları yerlerde arazi fiyatlarını hızla yükselten ve bölgeye yatırım çeken faktörlerdir. Kepsut'ta da aynı sürecin yaşanmasını bekliyoruz. Ayrıca ilçede Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksekokulu bulunuyor. Eğitim kurumlarının bulunduğu bölgeler, nüfusun yoğunlaşmasına ve ekonomik faaliyetlerin artmasına kapı aralıyor. Yatırımcılar burada yapacakları yatırımlarla sadece arazi değil, uzun vadede artacak kira gelirlerinden de faydalanabilecek.”