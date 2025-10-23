Genç yetenek Haluk Mustafa Tan, Elazığspor’da kısa sürede büyük etki yarattı

Sezon başında Samsunspor’dan kiralık olarak Elazığspor kadrosuna katılan genç futbolcu, asıl mevkisi olan sağ bek pozisyonunun yanı sıra görev aldığı sağ açık pozisyonunda, sonradan girdiği tüm maçlarda etkili performansıyla teknik ekibin güvenini kazandı. 2025–26 sezonu için Samsunspor’dan kiralanan 20 yaşındaki futbolcu, oyuna girdiği bölümlerdeki enerjisi, sürati ve hücumdaki üretkenliğiyle “gelecek vaat eden” bir isim olarak öne çıkıyor. Takım arkadaşlarıyla kurduğu uyum ve oyuna getirdiği dinamizm, taraftarların da beğenisini toplamış durumda. Teknik ekibin, önümüzdeki haftalarda Haluk Mustafa Tan’a daha fazla süre vermesi bekleniyor. Sınırlı süreye rağmen gösterdiği katkı, Elazığspor’un genç oyunculara fırsat verme politikasının da olumlu bir yansıması olarak değerlendiriliyor.