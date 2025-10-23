Sezon başında Samsunspor’dan kiralık olarak Elazığspor kadrosuna katılan genç futbolcu, asıl mevkisi olan sağ bek pozisyonunun yanı sıra görev aldığı sağ açık pozisyonunda, sonradan girdiği tüm maçlarda etkili performansıyla teknik ekibin güvenini kazandı. 2025–26 sezonu için Samsunspor’dan kiralanan 20 yaşındaki futbolcu, oyuna girdiği bölümlerdeki enerjisi, sürati ve hücumdaki üretkenliğiyle “gelecek vaat eden” bir isim olarak öne çıkıyor. Takım arkadaşlarıyla kurduğu uyum ve oyuna getirdiği dinamizm, taraftarların da beğenisini toplamış durumda. Teknik ekibin, önümüzdeki haftalarda Haluk Mustafa Tan’a daha fazla süre vermesi bekleniyor. Sınırlı süreye rağmen gösterdiği katkı, Elazığspor’un genç oyunculara fırsat verme politikasının da olumlu bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
Genç yetenek Haluk Mustafa Tan, Elazığspor’da kısa sürede büyük etki yarattı
Elazığspor formasıyla lig müsabakalarında şu ana kadar yalnızca 50 dakika süre alan Haluk Mustafa Tan, sınırlı oynama süresine rağmen yaptığı 3 asistle dikkatleri üzerine çekti. 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Elazığspor’un Karacabey Bld., Karaman FK ve Şanlıurfaspor maçlarında sırasıyla 16 dk. , 8dk. ve 18 dk. süre alan oyuncu 3 maçta da asist yaparak takımının galibiyetleri perçinlemesini sağladı.
23.10.2025 12:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Elazığspor formasıyla lig müsabakalarında şu ana kadar yalnızca 50 dakika süre alan Haluk Mustafa Tan, sınırlı oynama süresine rağmen yaptığı 3 asistle dikkatleri üzerine çekti. 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Elazığspor’un Karacabey Bld., Karaman FK ve Şanlıurfaspor maçlarında sırasıyla 16 dk. , 8dk. ve 18 dk. süre alan oyuncu 3 maçta da asist yaparak takımının galibiyetleri perçinlemesini sağladı.
İlgili Konular: #Kurumsal Haber