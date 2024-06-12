Global fırsatlar için yurtdışı atağı başlattılar

Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:38

Güncelleme: 12.06.2024 - 10:38

İstanbul’da yapılan Tüm Global İş Dünyası Derneği (TÜMGİŞ) ikinci kurucular kurulu toplantısına yönetim kurulu üyeleri ve yeni üyeler katıldı. Açılış toplantısını TÜMGİŞ Kurucu Başkanı Şanser Kadooğlu’nun yaptığı toplantıda, "Biliyorsunuz TÜMGİŞ, üyelerimizin global pazarda aktif olarak yer alması için çalışan bir iş dünyası derneği. İş dünyası derken sadece sanayi ve ticaret odaklı bir anlayıştan bahsetmiyoruz. TÜMGİŞ’in sanattan bilime, spordan siyasete kadar birçok alanda başarılı olan önemli isimlerin ve global dünya temsilcilerinin yer alacağı bir platform olacağının altını çizmek istiyorum. Derneğimizin global pazarda yer almasını hızlandırmak açısından en kısa zamanda Davos gibi, Dünya Ekonomik Forumu gibi yurt dışındaki iş dünyası kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde olacağız. Uluslararası platformlara üyelikler ile ilgili çalışmalara başladık. Kurucular Kurulu toplantımızın sonrasında ilk Genel Kurulumuzu yapmak ve Yönetim Kurulumuzu seçmek için hazırlıklarımıza başladık. Bununla ilgili olarak da Genel Kurul tarihimizi görüşerek belirlememiz gerekiyor" dedi.

Açılış konuşmasının ardından yönetim kurulu üyeleri ve yeni üyeler kendilerini tanıttı. Daha sonra derneğin önümüzdeki dönem gerçekleştireceği projelerle ilgili yapılan sunumun ardından projeler konusunda görüş ve öneriler alındı. Yönetim kurulu üyeleri de projelerle ilgili gelinen aşamaları aktardı. Gündem maddelerinin tamamlanması üzerine konuşmacı konuk ekonomist Murat Sağman söz alarak iş dünyası için çok önemli ekonomik değerlendirmeler yaptı. Seçim sonrası Türkiye ekonomisi konusuna değinen ve bunun iş dünyasındaki karşılığının neler olacağı hakkında konuşan Sağman para politikası, maliye politikası, kur, enflasyon ve faiz beklentilerine dair bilgiler verdi. Sağman ayrıca yatırım fırsatları konusunda da önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Üyelerle soru-cevap şeklinde ilerleyen sunum çok verimli geçti. Sunum sonunda TÜMGİŞ kurucu başkanı Şanser Kadooğlu, ekonomist Murat Sağman’a katılımları için teşekkür etti ve plaket takdimi yaptı.