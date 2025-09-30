Global Tourism Forum 2025 Brüksel’de dünyanın turizm liderlerini buluşturuyor

Brüksel’de üç günlük küresel buluşma

Etkinlik, 19 Ekim Pazar günü Belga Queen Restaurant’ta gerçekleştirilecek özel karşılama yemeği ile başlayacak. WTFI üyeleri, bakanlar ve heyet başkanlarının katılacağı bu seçkin davet, üst düzey diyalog ve kültürel etkileşim için özel bir zemin hazırlayacak.

Açılış ve ilk gün – 20 Ekim 2025

Brüksel Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi’nde düzenlenecek forumun açılış oturumu, Birleşmiş Milletler Turizm Genel Sekreter Adayı Shaikha Al Nowais’in katılımıyla yapılacak.

* Açılış konuşmaları: Jean-Jacques Morin (Accor Group Başkan Yardımcısı) ve Bulut Bağcı (WTFI Başkanı)

* Kadın Liderliği Oturumu: “Turizmde Kadınların Gücü: Daha Kapsayıcı Bir Gelecek” başlıklı özel söyleşi.

* Havacılık 2050 Vizyonu: Eurocontrol yöneticileri ile Avrupa havacılığının geleceği.

* Havalimanları 2030: Dubai Havalimanları CEO’su Paul Griffiths ile dönüşüm vizyonu.

* Yeni Dünya Düzeninde Turizm: Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kuban Omuraliev, eski AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ve bölgesel liderlerle jeopolitik tartışma.

* Yapay Zekâ & Turizm – 500 Milyar Dolarlık Dönüşüm: Teknoloji devlerinin CEO’larıyla geleceğin turizm teknolojileri.

Akşam saatlerinde ise turizmin en prestijli ödülleri olan World Tourism Awards 2025 kırmızı halı töreniyle sahiplerini bulacak. Dünyanın dört bir yanından seçilen “Turizmin En İyi 100” destinasyon, lider ve kurumları ödüllendirilecek.

İkinci gün – 21 Ekim 2025

Forumun ikinci günü, sürdürülebilirlik, yatırım ve yeni iş modelleri üzerine odaklanacak:

* NextGen Policy Lab: Kamu-özel sektör iş birliklerinde yeni nesil modeller.

* Destination 2050: Akıllı Şehirler: Brüksel, Berlin, Zagreb ve Katar turizm ofisleriyle şehirlerin geleceği.

* Afrika’nın Yükselişi: Angola, Nijerya, Mısır, Gana ve Mozambik turizm bakanlarıyla altyapı, istihdam ve yatırım tartışmaları.

* Sermaye ve Yatırım Oturumları: Özel sermaye fonları, kraliyet aileleri ve yatırımcılarla küresel turizm yatırımlarının geleceği.

* Sürdürülebilir Havacılık: Boeing, AerCap ve PIF yöneticileriyle çevre dostu stratejiler.

* Yeni Medya ve Turizmde Etki Dinamikleri: Küresel medya liderleri ve influencer’larla destinasyonların marka yönetimi.

* Mavi Ekonomi: Gemi inşa, ticaret ve turizmin geleceği üzerine özel oturum.

WTFI Başkanı Bulut Bağcı: “Turizmi yeniden şekillendireceğiz”

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Global Tourism Forum 2025, yalnızca bir konferans değil, turizmin geleceğini şekillendirecek bir platformdur. Brüksel’de bir araya gelen devlet adamları, yatırımcılar ve sektör liderleri; sürdürülebilirlikten yapay zekâya, altyapı yatırımlarından medya etkisine kadar tüm boyutlarıyla turizmi tartışacak. Amacımız, dünyayı turizm aracılığıyla yeniden birbirine bağlamak ve kalıcı iş birlikleri geliştirmek.”

Katılımcı Profili

Forum, 60’tan fazla ülkeden bakan, büyükelçi, turizm ofisi yöneticisi, CEO ve yatırımcıyı ağırlayacak. Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’dan geniş bir katılım bekleniyor.

Etkinlik Detayları:

​•​Tarih: 19–21 Ekim 2025

​•​Yer: Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi, Brüksel

​•​Organizatör: World Tourism Forum Institute (WTFI)

​•​Tema: “Değişen Dünyada Turizmi Yeniden Tanımlamak”