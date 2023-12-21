Havaların soğuması, termal giysilere ilgiyi artırdı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 10:48

Güncelleme: 21.12.2023 - 10:48

Tüketiciler, havaların soğumasıyla birlikte kışa hazırlanmak için termal giysilere yönelirken, araştırma şirketi Valuates Reports’un verilerine göre, 2023’e 559 milyon dolarla başlayan küresel kışlık termal iç giyim pazarının 2029’a kadar 2 kattan fazla aratarak 1,44 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Vücudu kuru, sıcak tutan ve ısıyı dengeleyen termal giysilerin tüketiciler için soğuk havalarda en konforlu seçimlerden biri olduğunu belirten Narkonteks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Narbay, giyim markaları Blackspade’in müşteri davranışlarından yola çıkarak termal giysilere talebin arttığını söyleyerek sektörün dinamiklerine ışık tuttu.

Tolga Narbay, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Kasım ayı satış oranlarımızdan hareketle, termal ürünlere ilginin arttığını kaydediyoruz. Bu ay, termal giysilerde tüm zamanların satış rekorunu kırdık. Önceki yıllarda yüzde 26,6 seviyesindeki satış seviyemizi yüzde 35 artırdık.”

“Başarımızın arkasında birçok kriter bulunuyor”

Narkonteks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Narbay, “Kusursuz uyum mottosu ile oluşturduğumuz markamızın kaliteli ve sağlıklı termal giysi satışlarını gün geçtikçe artırıyoruz. Bunun kaynağında ise birçok unsuru bir araya getirmemiz bulunuyor. Bileşenlerinin insan sağlığına zarar vermediğini belgeleyen OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikalı ürünlerimizle güvenilir hizmet veriyoruz. Ürünlerimiz doğrudan cilde temas ettiği için, malzemelerinden üretimdeki teknik detaylara kadar titizlikle seçerek tasarlıyoruz. İnsan sağlığını ve konforunu koruyan özellikleri önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

“Yurt dışı mağazacılık hedefliyoruz”

20 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Narkonteks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Narbay, “E-ticaret sitemiz ve 20 mağazamızın yanı sıra, Türkiye’nin 71 ilinde 650’den fazla satış noktamız bulunuyor. En önemli hedeflerimizden biri yurt dışı mağazacılık. Şu anda İspanya, Kıbrıs, Kazakistan ve Türkmenistan’da franchise mağazalarımız var. Avustralya, Azerbaycan, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Güney Afrika, İngiltere, İskoçya, İspanya, Kuzey İrlanda’nın yanı sıra Kazakistan, Kuveyt, Kıbrıs, Lübnan, Özbekistan, Portekiz, Rusya, Tayvan, UAE, Ukrayna ve Yunanistan’a ihracat gerçekleştiriyoruz. Gelecek dönemde bu ülkelerde de fiziki mağazalarımızla da yer almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sanal gerçeklik teknolojilerine odaklandık”

Narkonteks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Narbay, “Tüketiciler artık çevre dostu ürünlere önem veriyor. Ürünlerin uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını istiyor. Biz de tüketicilerimizi beklentilerini ve iklim krizini göz önünde bulundurarak sürdürülebilirliği önceliklendiriyoruz. Mobil uygulamalar, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi yenilikçi teknolojilere odaklanarak, müşterilerimize etkileşimli ve bilgi dolu bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Bu sayede, kullanıcılarımız ürünleri daha yakından inceleyebilecek, özelliklerini deneyimleyebilecek ve kararlarını daha bilinçli bir şekilde verebilecekler” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“2024'te, çevreci üretim ve yapay zeka tabanlı alışveriş deneyimiyle ilgili bu vizyonu gerçekleştirmek için kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak ve aynı zamanda çevresel etkimizi azaltarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek çabalıyoruz.”