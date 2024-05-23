Hayal Melodileri 2024 ArtContact Sanat Fuarı’nda

Yayınlanma: 23.05.2024 - 16:55

Güncelleme: 23.05.2024 - 16:55

EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı tarafından düzenlenecek 3. Hayal Melodileri Resim Yarışması, lisans ve lisansüstü eğitimini sürdüren güzel sanatlar ve resim-iş öğrencilerince merakla bekleniyordu. Yarışmanın bu yıl ilk defa Anadolu’daki bir şehirde düzenlenecek olması ilgiyi artırırken, geçmiş yıllarda olduğu gibi katılımcılardan belirlenen bir operanın kendisini ya da operada yer alan herhangi bir bölümü, şarkıyı veya melodiyi resimsel ifadeye dönüştürmesi istenecek.

4.ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda geçmiş yıllarda başarı ödülü alan eserler de sanatseverlerle buluşacak. Hayal Melodileri Resim Yarışması’nda başarı ödülü alan sanatçılardan Burçin Gürbüz, Ayşegül Tatar, Ali Çaka, Remziye Sezgin, Emre Tura, Ali Duman, Sena Gündüz ve Oğuzhan Ulutaş’ın eserleri fuarda sergilenecek.

4.ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 23-26 Mayıs tarihleri arasında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek ve Marmaray metro istasyonundan fuar alanına 15 dakikada bir karşılıklı servis aracı hizmet verecek. Fuar 11.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Güzel sanatlar öğrencilerine destek

Fuar ilgili değerlendirmelerde bulunan EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Arzu Şahin “Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kurumuyuz ve odak noktamızı sanat eğitimini desteklemek olarak belirledik. Yetenekli öğrencileri sanatsal üretimlerinde desteklemeye çalışırken, klasik müziğin yaygınlaşmasını ve öğrencilerin entelektüel birikimlerinin artmasını da önemsiyoruz. Geçen seneki resmi sponsorumuz AKPA Alüminyum ve ulaşım sponsorumuz DM Travel firmasına teşekkürlerimizi bu fuarda tekrarlıyoruz. Özel sektörün sanata desteğini çok önemsiyoruz. Elbette ArtContact fuar ekibine ve özellikle Sn. Bilgin Aygül’e öğrencilerimizin görünür olmasına verdiği destekler için teşekkür ediyoruz” dedi.

Atis Fuarcılık ve ArtContact Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, sanat öğrencilerinin görünür olması için katkı vermeye devam edeceklerini söyledi. Aygül, “Emart’ın değerli çalışmasını diğer projelerimizde de tanıtmak, iş birliği yapmak bizim için çok değerli. Birincisini 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz, 17-25 yaş aralığında, güzel sanatlar alanında öğrenim görmekte olan veya yeni mezun gençlerin eserlerinin sergilendiği “Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi”, geçtiğimiz yıl 68 ilden gelen 545 başvuru 52 ilden seçilen 200 genç sanatçının 3'er adet eserini sanatseverlerle buluşturdu. Biz de bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz “Fresh Ankara’da genç sanatçılarımızı aramızda görmekten ve Emart’la iş birliği yapmaktan mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.

1.Hayal Melodileri Resim Yarışması’nın birinci başarı ödülü sahibi Selçuk Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalı mezunu Sn. Burçin Gürbüz ise “EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı’na sanata desteği ve genç sanatçıları görünür kılma yolundaki emekleri için teşekkür etmek isterim. Bu projede yıllar sonra hatırlanmak ve eserimin bu önemli fuarda sergilenmesi benim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı oldu.” dedi.

2.Hayal Melodileri Resim Yarışması etkinlik resmi sponsoru AKPA Alüminyum Kurumsal İletişim Kıdemli Uzmanı Esra KISAOĞLU ise “AKPA Alüminyum olarak, EMART Vakfı ile yaptığımız iş birliğinden dolayı çok mutluyuz. Böylece alüminyum sektöründe bir ilki gerçekleştirdik. ArtContact sanat fuarında olmak da bizi ayrıca memnun etti. Öğrencileri destekleyen bu yarışmanın devamında, Türkiye’nin farklı yerlerinde serginin açılması ve kazanan öğrencilerin yurtdışında atölyelere katılması bizi daha da sevindirdi. AKPA Alüminyum, öğrencilerin görünürlüğüne katkı vermeye ve sanatı desteklemeye devam edecek” dedi.

Hayal Melodileri Resim Yarışması Hakkında

Hayal Melodileri Resim Yarışması, Türkiye’deki üniversitelerin sanat eğitimi veren bölümlerinde ve eğitim fakültelerinin resim bölümlerinde lisans veya lisansüstü eğitimini sürdüren öğrencilerin katılımına açık bir resim yarışması olarak düzenleniyor. İTÜ ile birlikte düzenlenen 2020 yılındaki ilk yarışmada Mozart’ın “Sihirli Flüt”, Yeditepe Üniversitesi paydaşlığıyla yapılan 2023 yılındaki ikinci yarışmada ise Çaykovski’nin “Yevgeni Onegin” operası tema olarak kabul edilmiş, sanat öğrencileri operanın kendisi ya da operada yer alan herhangi bir bölümü resimsel ifadeye dönüştürmüştü. Yarışmanın ödül ve sergi açılış törenlerinde ise ünlü opera sanatçıları konser vermişlerdi. Yarışma 2021 ve 2022 yıllarında pandemi şartları nedeniyle düzenlenemedi.

EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı Hakkında

Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı, ülke genelindeki sanat eğitimi alan öğrencilerin sanatsal üretimlerine destek vermek, ülkenin sanat ve kültür hayatına çeşitlilik getirerek katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Vakfın kurucu başkanı Serkan Şahin’in yarışmayla aynı ismi taşıyan “Hayal Melodileri-Operaya Yolculuk” isimli bir kitabı bulunuyor.