Helal kripto yatırımı arayanlara müjde

Yayınlanma: 20.02.2025 - 14:07

Güncelleme: 20.02.2025 - 14:07

Türkiye’de ve dünyada kripto varlıklara yönelik ilgi büyürken, İslami hassasiyetlere sahip yatırımcıların güvenli ve etik dijital varlıklara yönelik talebi de arttı. İslami finansın küresel bir trend olarak yükseldiği bu dönemde, helal finans ilkelerine uygun yeni bir kripto varlık geliştirildi. Şer’i kurallara uygun blokzinciri tabanlı varlık Helal Para Coin (HPC), helal bir finansal alternatif sunmak için seçkin küresel kripto borsalarında yatırımcılarla buluşmaya başladı.

Faizsiz ve spekülatif olmayan hareketleri destekliyor

Küresel tahminler, şer'i ilkelere uygun finansal enstrümanları ve yatırım araçlarını kapsayan İslami finansın 2028'e kadar 12,45 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını gösterdi. Blokzinciri tabanlı İslami finans ürünlerine eklenen Helal Para Coin de faizsiz ve spekülatif olmayan finansal hareketleri destekleyen yapısıyla şer’i ilkeler çerçevesinde geliştirilmiş yenilikçi bir kripto para birimi olarak öne çıktı.

HPC tarafından yapılan açıklamada, İslami finansın tüm dünyada giderek büyüyen bir trend olduğu, blokzinciri teknolojilerinin de adil, şeffaf ve İslami finansa uygun inovatif varlıkları desteklediği vurgulandı.

Solana gücüyle yüksek hız, düşük ücretler

Son dönemin hızlı yükselen blokzinciri altyapılarından biri olan Solana üzerine inşa edilen Helal Para Coin (HPC), bu sayede kullanıcılara ölçeklenebilir, hızlı ve düşük maliyetli bir yatırım enstrümanı sunuyor. Yatırım aracı seçerken şer’i ilkeleri dikkate alan, İslami hassasiyetlere sahip yatırımcıların faizsiz ve adil bir finansal sistemden faydalanmasını sağlayan Helal Para Coin, Solana’nın sağladığı yüksek işlem hızı ve düşük ücret avantajıyla portföylerini İslami ilkelere uygun bir finansal varlıkla çeşitlendirebiliyor. Şer’i uyumlu finansal çözümler için optimize edilen akıllı kontratlar, HPC’nin gelecekteki adımları için de sağlam bir zemin oluşturuyor.

İslami finans ilkelerine uygun ekosistem hedefine odaklanıyor

Telegram ve X (Twitter) hesaplarıyla İslami hassasiyetlere sahip bir topluluğu bir araya getiren Helal Para Coin, blokzinciri teknolojisinin küresel niteliğiyle tüm dünyada İslami kurallara uygun yatırım araçları arayan kripto para kullanıcılarını buluşturuyor. Küresel erişime açık olan HPC, bu özelliğiyle dijital ekonomiye kolay entegrasyon sağlıyor. Merkeziyetsiz borsa Raydium üzerinden bir Web3 cüzdanıyla kolaylıkla satın alınabilen ve kripto cüzdanlarında güvenle saklanabilen Helal Para Coin (HPC), İslami finans ilkelerine uygun bir ekosistem oluşturarak küresel finans piyasalarında etik ve güvenli bir alternatif olmayı amaçlıyor.