İhracatta Afrika atağı: İstanbul’da 54 ülkeden 1.500 iş insanı buluştu

11–12 Şubat 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 14. WCI Afrika Forumu, Afrika kıtasının dört bir yanından gelen yaklaşık 1.500 iş insanını, yatırımcıyı, kamu temsilcisini ve sektör liderini aynı çatı altında buluşturdu. Türkiye ile Afrika arasındaki ticari ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlayan organizasyon, bu yıl hem katılım hem de kurulan iş bağlantıları açısından dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin tanınmış lüks mobilya markası Asortie Mobilya’nın 2.kez ana sponsor olduğu 14. WCI Afrika Ticaret Forumu’na Gambiya Teknoloji Bakanı ve Gambiya Spor Bakanı başta olmak üzere birçok ülkenin resmi heyetleri katıldı. Türkiye’den ise Ticaret Bakan Yardımcıları Özgür Volkan Ağar ve Mahmut Gürcan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da etkinlikte yer aldı. Bakan yardımcıları ve büyükelçiler Asortie Mobilya’nın standında uzun süre kalarak ürünleri inceledi ve Asortie’nin Afrika ihracat vizyonu hakkında bilgi aldı.

Forumda bu yıl Ticaret Bakanlığı’nın Afrika’nın çeşitli ülkelerinde görev yapmış olan Türk Ticaret Ataşeleri de katılarak bölge ticareti hakkında önemli bilgiler paylaştı. Ayrıca farklı Afrika ülkelerinden büyükelçiler, konsoloslar ve ticaret ataşeleri forum boyunca aktif temaslarda bulundu. Bu yoğun diplomatik katılım, Türkiye–Afrika ekonomik iş birliğinin yalnızca ticari değil, stratejik ve uzun vadeli bir vizyon çerçevesinde ilerlediğini gösterdi.

Türkiye’nin Afrika ile artan ticaret hacmi, son yıllarda yalnızca ihracat rakamlarıyla değil, aynı zamanda kurumsal iş birlikleri ve stratejik yatırımlarla da güç kazanıyor. 14. WCI Afrika Forumu, bu büyüyen ekonomik ilişkinin somut yansıması olarak öne çıktı. İki gün boyunca süren forum kapsamında düzenlenen B2B görüşmeler, sektörel paneller ve özel networking oturumları sayesinde yüzlerce yeni iş bağlantısının temeli atıldı.

Türkiye–Afrika ticaret köprüsü güçleniyor

Forum, mobilyadan inşaata, tekstilden sağlığa, kozmetikten turizme kadar birçok sektörden katılımcıya ev sahipliği yaptı. Afrika’nın 50’den fazla ülkesinden gelen iş dünyası temsilcileri, Türk firmalarıyla doğrudan temas kurma fırsatı yakaladı.

Son yıllarda Afrika, Türk iş dünyası için yalnızca bir ihracat pazarı değil; aynı zamanda uzun vadeli yatırım ve üretim ortaklıklarının kurulduğu stratejik bir bölge haline geldi. Altyapı projeleri, konut yatırımları, kamu binaları, oteller ve ticari yapılar gibi büyük ölçekli projelerde Türk markalarının etkinliği her geçen yıl artıyor. 14.WCI Afrika Forumu da bu gelişimin önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Forum süresince gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri, özellikle üretim, distribütörlük ve proje bazlı iş birlikleri açısından somut adımların atılmasını sağladı.

İkinci kez ana sponsor: Asortie Mobilya

Bu yılki organizasyonda dikkat çeken en önemli unsurlardan biri, lüks ve klasik mobilya sektörünün öncü markalarından Asortie Mobilya’nın ikinci kez ana sponsor olarak yer alması oldu. Afrika pazarında uzun yıllardır aktif bir şekilde faaliyet gösteren marka, forumda güçlü bir kurumsal duruş sergiledi.

Asortie Mobilya, yüksek kalite standartları, el işçiliği detayları ve prestij projeleriyle özellikle Afrika’daki kamu ve özel sektör temsilcilerinin ilgisini çekti. Forum süresince çok sayıda büyükelçi, ticaret ataşesi ve yatırımcı firmanın temsilcisi markanın standını ziyaret ederek ürünler ve projeler hakkında bilgi aldı.

Markanın Afrika kıtasındaki güçlü referansları, forumda gerçekleştirilen görüşmelerde önemli bir güven unsuru oluşturdu. Devlet başkanlığı konutları, lüks villa projeleri, makam odaları ve prestijli dekorasyon çalışmaları gibi üst segment projeler, markanın bölgedeki konumunu daha da sağlamlaştırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Ödülü uluslararası gücü tescilledi

Türk ihracatının çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Afrika’ya en fazla fuar ziyareti gerçekleştiren firmalar arasında gösterilerek ödüllendirilen Asortie Mobilya, forumda bu başarısıyla da öne çıktı.

TİM tarafından verilen ödül, markanın Afrika pazarındaki sürdürülebilir büyümesini ve ihracat performansını resmî olarak tescillemiş oldu. Bu başarı, forum katılımcıları nezdinde markaya duyulan güveni daha da artırdı.

Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme stratejisinde Afrika pazarı kritik bir rol oynarken, bu tür ödüller Türk markalarının küresel rekabetteki konumunu güçlendiren önemli göstergeler olarak değerlendiriliyor.

1500 önemli katılımcı ile yüz yüze görüşme

WCI Afrika Forumu, yalnızca bir fuar organizasyonu değil; aynı zamanda diplomatik ve ekonomik temasların yoğunlaştığı uluslararası bir platform niteliği taşıdı. Forum boyunca gerçekleştirilen panellerde Türkiye–Afrika ticaretinin geleceği, lojistik ağların güçlendirilmesi, yatırım güvenliği ve finansman modelleri gibi konular ele alındı.

Katılımcılar, iki gün boyunca yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Özellikle inşaat, iç mimarlık, proje taahhüt ve lüks konut alanlarında faaliyet gösteren firmalar arasında dikkat çekici iş birlikleri gündeme geldi.

Afrika’dan gelen birçok yatırımcı, Türkiye’nin üretim kalitesi, tasarım gücü ve hızlı teslimat kapasitesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İstanbul’un uluslararası ticaret merkezi kimliği ise organizasyonun başarısında önemli rol oynadı.

Afrika’da derinleşen iş birlikleri

Son yıllarda Afrika’da artan şehirleşme, altyapı yatırımları ve konut projeleri; Türk firmaları için önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle üst gelir grubuna yönelik konut ve kamu projelerinde kaliteli ve prestijli ürünlere olan talep artıyor.

Bu çerçevede forumda yapılan görüşmeler, yalnızca kısa vadeli ticari anlaşmalarla sınırlı kalmadı; aynı zamanda uzun vadeli proje ortaklıklarının da zeminini oluşturdu. Türkiye ile Afrika arasında gelişen bu çok boyutlu ticaret ağı, karşılıklı güven ve sürdürülebilir iş modeli üzerine inşa ediliyor.

Uluslararası vizyon ve sürdürülebilir büyüme

Fuarın açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan, Afrika ile Ticaretin Kazan-Kazan ilkeleri doğrultusunda her geçen gün artış gösterdiğinin altını çizdi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Salih Ayhan ise Afrika ile ticarette savunma sanayinin artan payına dikkat çektir.

Birçok diplomat ve ticari ataşenin görüşlerini bildirdiği ticaret formu iki gün boyunca çok verimli toplantılara ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin uluslararası vizyon ve sürdürülebilir büyüme hedefleri çerçevesinde Afrika ülkeleri ile daha fazla ticaret yapılması gerekliliğinin ön plana çıkarıldığı organizasyonda yüksek cirolu iş bağlantıları da yapıldı.

Türkiye’nin Afrika ile ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını araladığı WCI Forumu kapanış galasında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise, Afrika ile Türkiye’nin ticaret hacmine ilişkin önemli veriler paylaştı. Hedeflenen ticaret hacmine ulaşıldığını ve önümüzdeki yıllarda bu hedefin daha da yüksek cirolarla devam edeceğinin altını çizdi. Önemli ticari bağlantıların yapıldığı organizasyon, Türk markalarının küresel vizyonunu ortaya koyarken aynı zamanda Afrika pazarında kalıcı iş birliklerinin önemini bir kez daha gösterdi.

İkinci kez ana sponsor olarak yer alan Asortie Mobilya ise hem kurumsal gücü hem de ihracat performansıyla forumun en dikkat çeken markalarından biri oldu. TİM tarafından ödüllendirilmiş olması, markanın Afrika’daki konumunu daha da güçlendirirken, Türkiye–Afrika ticaret köprüsüne katkısını somutlaştırdı.

İstanbul’da gerçekleşen bu büyük buluşma, 1.500 Afrikalı iş insanının katılımıyla yalnızca bir forum olmanın ötesine geçti; Türkiye ile Afrika arasında kurulan ekonomik bağların geleceğine dair güçlü bir mesaj verdi.

Türkiye’nin üretim gücü ile Afrika’nın büyüyen pazar potansiyelini bir araya getiren 14. WCI Afrika Forumu, önümüzdeki yıllarda daha da geniş katılımla gerçekleşmesi beklenen stratejik bir platform olarak konumunu pekiştirdi.