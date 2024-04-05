ikas, IFC ve Re-Pie Portföy liderliğinde 20 milyon dolar yatırım aldı

Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:37

Güncelleme: 05.04.2024 - 10:37

Türkiye girişim ekosistemi 2024’ün ilk çeyreğini, e-ticaret teknolojileri sektöründen gelen haberle kapattı. Yeni nesil e-ticaret altyapısı ikas, Dünya Bankası kuruluşlarından IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve Re-Pie Portföy’ün liderlik ettiği Seri A yatırım turunu 20 milyon dolarla tamamladı.

Yatırıma ilişkin görüşlerini paylaşan ikas Kurucu Ortağı ve CEO’su Mustafa Namoğlu, “Sadece 2 sene içerisinde Türkiye’de e-ticaret altyapı pazarında en önemli oyunculardan bir tanesi olduk. Bu yatırım ile birlikte amacımız hem Türk KOBİ’lerini yurtdışında daha rekabetçi hale getirmek, hem de Avrupa ve diğer gelişen pazarlarda sektör liderliğine oynamak.” dedi.

IFC’den Türk girişime tek seferde en yüksek yatırım

ikas'ın aldığı 20 milyon dolarlık yatırım, Türkiye'de özel sektör gelişimini 50 yılı aşkın süredir destekleyen ve yalnızca son on yılda yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırım yapan IFC’nin, bir Türk teknoloji girişimine yaptığı en yüksek tutarlı yatırım oldu. Seri A finansman turunun diğer lideri de 2024 itibarıyla 54 milyar TL'yi aşkın bir portföye sahip olan ve Türkiye'nin önde gelen girişimlerini destekleyen Re-Pie Portföy olarak öne çıktı.

Türkiye’nin IFC’nin en büyük pazarlarından biri olduğunu söyleyen IFC Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer, “IFC olarak özellikle ihracata yönelik üretim şirketleri ve projeler aracılığıyla hem imalat sektörünü, hem de ticaret ve ihracatı desteklemeyi amaçlıyoruz. ikas, Türkiye’nin küresel pazara açılmaya en uygun KOBİ ve girişimlerine ihtiyaç duydukları tüm özellik, modül ve araçları tek ve modern bir platformda sunuyor. Türkiye’nin gelecek vaat eden küçük ve orta ölçekli işletmelerini dijital ekonomiyle tanıştıran ikas’ın vizyonu, IFC’nin hedefleriyle birebir uyuşuyor.” ifadelerini kullandı.

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel: “Re-Pie Portföy olarak büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji ve yenilik odaklı iş modeline sahip girişimlere yatırım yapıyor ve portföyümüzü büyütmeye devam ediyoruz. İhraç ettiğimiz GSYF (girişim sermayesi yatırım fonu) tarafından gerçekleştirilen bu yatırımla, 2022 sonunda Almanya’da da ofis açan ikas, 2030 yılına kadar sektöründe Avrupa’nın önde gelen markalarından biri olma hedefine doğru hızla ilerliyor.”

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında

KOBİ ve girişimcilerin teknik bilgiye ihtiyaç duymadan e-ticaret sitesi açmalarını sağlayan yeni nesil e-ticaret platformu ikas, 2023’te Deloitte Technology Fast 50 programına seçilerek, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketinden biri olmuştu. E-ihracat süreçlerini de yönetme olanağı sunarak KOBİ ve girişimcilerin tüm dünyaya satış yapmalarını mümkün kılan ikas, Nisan 2022’de QNBeyond Ventures, 500 Global, Revo Capital, Oyak Yatırım, Finberg ve diğer önemli yatırımcıların katılımıyla toplam 3,5 milyon dolar tohum yatırımı almıştı. Bu süreçte birçok yeni özellik ve ürün duyuran şirket, bütünleşik olarak sunduğu pazarlama araçlarıyla e-ticaret girişimlerine satışlarını artırma konusunda da destek oluyor.

Bulut tabanlı yazılım şirketleri (SaaS) için en önemli mihenk taşlarından biri olan $10M ARR’a sadece 16 ayda ulaştığı öğrenilen ikas’ın, bundan sonraki hedefinin $100M’a en kısa sürede ulaşmak olduğu bildirildi.

Ekibin yaş ortalaması sadece 28

Türkiye’deki KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihracat alanlarında uluslararası başarılarının desteklediklerini ve bu süreçte önemli bir pazar payı elde ettiklerini ifade eden ikas Kurucu Ortağı ve CEO’su Mustafa Namoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Yeni finansmanı tamamen yurt dışı büyümemizi hızlandırmak amacıyla kullanacağız. Bu yatırım turu bizi oldukça heyecanlandırsa da yolun hâlâ çok başında olduğumuzu ve yapacak pek çok işimiz olduğunu gerçeğini değiştirmiyor. ikas olarak en büyük amaçlarımızdan bir tanesi, ekibinin yaş ortalaması sadece 28 olan bu genç Türk şirketinin, yurt dışında da neler yapabileceğini herkese göstermek. Bu yolda bize güvenen, başta ikas kullanıcıları olmak üzere ekibimize, yatırımcılarımıza ve tüm destekçilerimize minnettarız.”