INMerge Innovation Summit, sektör liderlerini Bakü’de buluşturacak

Yayınlanma: 01.10.2024 - 20:45

Güncelleme: 01.10.2024 - 20:45

Her yıl inovasyonun dünya çapında öne çıkan isimlerini, yatırımcıları, girişimcileri ve sektör liderlerini Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir araya getiren inovasyon zirvesi INMerge Innovation Summit’in 2024 edisyonuna geri sayım başladı. Zirveye 10 günden az bir süre kala, bölgenin inovasyon manzarasını gözler önüne seren ve bu yıl 10-11 Ekim 2023 tarihlerinde Bakü Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek INMerge Innovation Summit 2024 programına dair yeni ayrıntılar paylaşıldı.

ÜST DÜZEY İSİMLER KONUŞMALARIYLA SAHNEDE OLACAK

Girişimci, yatırımcı ve sektör liderlerinin bağlantı kurabileceği bir alan oluşturarak etkisi yüksek inovasyonlara zemin hazırlamak ve yalnızca Azerbaycan’ın değil, bölgenin inovasyon ortamına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen INMerge Innovation Summit, teknoloji ve iş dünyasının son yenilikleri ve zorlukları ele alması için ortak bir platform görevi üstleniyor. Bankacılıktan sigortaya, inşaattan turizme uzanan farklı işkollarında faaliyet gösteren ve 100’ü aşkın şirketiyle Azerbaycan ekonomisinin lokomotifleri arasında yer alan PASHA Holding tarafından düzenlenen INMerge Innovation Summit, her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli isimlerin konuşmalarına ev sahipliği yapacak.

Zirvenin dijital ortalama katkıda bulunmuş inovatörlerin bakış açılarını sergileme hedefini vurgulayan konukları arasında YouTube Kurucu Ortağı Steve Chen dikkat çekiyor. Steve Chen’in yanı sıra Amazon Başkan Yardımcısı ve CTO’su Werner Vogels ve Avito’nun eski CEO’su Vladimir Pravdivy’nin de e-ticaret ve teknoloji adaptasyonuna dair son trendlere ilişkin ilham verici konuşmalarla sahnede olması planlanıyor.

FİNANSAL TEKNOLOJILERDEN E-TİCARETE, YENİ EKONOMİDEN DİJİTALLEŞMEYE

İnovasyonu ticarileştirme süreçlerinin en iyi örneklerini, dünyanın en iyilerinden dinleme fırsatı sunmak için hazırlanan programda Harvard Business School’da profesör olarak görev yapan ve Paradox Strategis ile InnovationForce’un Kurucusu Linda Hill gibi akademik sesler de yer alıyor. Stanford Üniversitesi’nden profesör Ilya Strebulaev’in de konuklar arasında yer aldığı zirvede Vodafone’un bölgesel başkanı Johannes Hummer’ın, telekomünikasyon sektöründeki son gelişmeleri aktarması bekleniyor.

İki gün boyunca finansal teknolojilerden dijitalleşmeye, e-ticaretteki son trendlerden 5G çağında telekomünikasyon inovasyonuna, katma değer yaratma stratejilerinden yeni ekonomi paradigmasına uzanan bir yelpazede farklı konuların ele alınacağı INMerge Innovation Summit’te PASHA Holding CEO’su Celal Gasimov ve Ekosistem Başkanı Farid Mammadov gibi isimler de bölgeye ilişkin içgörülerini ve girişimlerin büyüme yolculuklarına dair deneyimlerini aktaracak. PASHA Holding iştiraki Kapital Bank’ın CEO’su Farid Huseynov, İnovasyon ve Dijital Kalkınma Ajansı Başkanı İnada Valiyeve ve 4SIM CEO’su Fariz Cafarov ise Azerbaycan teknoloji ekosistemine dair ayrıntılara finans, regülasyon ve girişimcilik perspektiflerinden değinecek.

ANA SPONSORU, YERLİ E-TİCARET DEVİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından “e-ihracat şampiyonu” ödülüne layık görülen ve Azerbaycan pazarında PASHA Group işbirliğiyle faaliyet gösteren e-ticaret şirketi Trendyol, INMerge Innovation Summit 2024’ün ana sponsoru ve partneri olarak konumlanıyor. Türkiye merkezli risk sermayesi fonlarının, varlık yönetimi şirketlerinin, BT şirketlerinin ve girişimcilik ekosisteminin öne çıkan isimlerinin de konuşmacı olarak yer alacağı zirve, katılımcılarına Azerbaycan ve çevresindeki bölgelerde inovasyonun geleceğini şekillendirebilecek ilgi çekici tartışmalar vaat ediyor. Düşünce liderlerini ve yenilikçileri 10-11 Ekim’de Bakü’de bir araya getirecek zirve, bölgesel bir inovasyon kültürüne ilham vermeyi ve geliştirmeyi hedefliyor.