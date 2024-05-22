İnovasyon ve teknolojiyi buluşturan Kayacan Holding çalışmalarına başladı

Yayınlanma: 22.05.2024 - 18:58

Güncelleme: 22.05.2024 - 18:58

Ülkemizin ekonomisine yeni bir ivme kazandırmak ve ülkemizi global arenada gururla temsil etmek amacıyla faaliyetlerine başlayan Kayacan Holding, bünyesinde; teknoloji, enerji, sağlık, e-ticaret ve perakende gibi çeşitli sektörlerde kendi sektörlerine liderlik eden şirketler faaliyet gösteriyor. Bu yeni yapı; Gençpa Teknoloji, iFocus, 5K Teknoloji, Gökada, Inepilepsy, Ficodesk, Ziv4, Hebys, Copetract, Qsoft, Prevego ve Pocket E-sim gibi markaları bünyesinde barındırıyor. Bu şirketler, her biri kendi alanında öncü çözümler ve yenilikçi teknolojiler sunarak pazarın dinamiklerini şekillendirmeye devam ediyor. Kayacan Holding, bu güçlü ve çeşitlilik arz eden portföyüyle sadece yerel pazarda değil, aynı zamanda global arenada da büyük bir oyuncu olmayı hedefliyor. Yenilikçi yaklaşımları ve sürdürülebilir büyüme stratejileriyle Türkiye’nin ekonomisine değer katmayı ve uluslararası piyasalarda Türk markasını güçlendirmeyi amaçlayan Kayacan Holding, sektörel sınırları aşan iş birlikleri ve entegre hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor.

“10 milyar TL ciro ile 7 ülkede faaliyet göstermeyi hedefliyoruz”

Bünyesindeki şirketlerin istikrarlı büyümesiyle bulundukları sektörlerde fark yarattıklarını vurgulayan Kayacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Kayacan, “Çağımızın gelişen teknolojileriyle faaliyet alanlarımızı dönüştürerek, daha verimli çözümler sunmak ve yeni fikirlere can vermek amacıyla yeniden yapılandık. Yenilikçi yaklaşımımız ve güçlü vizyonumuzla, dijital dünyada öncü olmayı ve küresel etki yaratmayı hedefliyoruz. Misyonumuz, dünya genelinde güvenilir, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunarak müşterilerimize, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve toplumumuza sosyal sorumluluk bilinciyle hizmet etmek. Bu hizmetlerimiz doğrultusunda Kayacan Holding olarak yüzde 100 büyüme sağlayarak geçen yıl 1 milyar TL’nin üzerinde olan ciromuzu 2 milyar TL’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. 2030 yılında ise 10 milyar TL ciroya ulaşmayı planlıyoruz. Hedeflerimize ulaşma yolunda ABD, Avrupa, Brezilya, Çin ve Hindistan pazarları için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Türkiye ekonomisine katkı odaklı lokalde ve globalde gerçekleşen ticari faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Tüm bunların yanı sıra yüzde 65’i kadın çalışandan oluşan holding yapımızı güçlendirmek için de istihdamımızı yıl sonuna kadar yüzde 40 artıracağız.

“2030 yılına kadar 100 girişime 10 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz”

Kayacan Holding olarak yapay zeka, blockchain ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren girişimlere odaklanarak, sadece finansal destek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kapsamlı bir rehberlik de sağlıyoruz. Inepilepsy, Keyzersoft ve Hebys gibi öncü girişimlerimizle, sağlık, finans ve medya sektörlerinde önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu girişimler, inovasyonun sınırlarını zorlayarak, sektörel liderlik ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize katkıda bulunuyor. 2030 yılına kadar 100 girişime 10 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyoruz ve bu yatırımlarımızla teknolojiyi bir araç değil, hayatları dönüştüren bir ilham olarak görüyor, projelerimizle toplumumuza katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Türkiye’ye olan bağlılığımız ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlama tutkumuzla, geleceği şekillendirme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz” açıklamasında bulundu.