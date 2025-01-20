İş dünyasının Oscar ödüllerinde 2025 sonuçları açıklandı

Yayınlanma: 20.01.2025 - 18:58

Güncelleme: 20.01.2025 - 18:58

İnovasyonun mihenk taşı haline geldiği yoğun rekabet ortamındaki yenilikçi şirketler, iş dünyasının parlayan yıldızlarına dönüşüyor. 2002’den bu yana gerçekleştirilen Stevie İş Ödülleri kapsamında Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da (MENA) iş dünyasındaki inovasyonu desteklemek amacıyla düzenlenen Stevie MENA’nın 2025 sonuçları açıklandı. Ras Al Khaimah (RAK) Ticaret ve Sanayi Odası’nın sponsorluğunda düzenlenen programa bu yıl da Türkiye, İran, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi toplam 18 ülkeden aday başvurdu. Farklı alanlarda görev yapan 150’den fazla jüri üyesi tarafından değerlendiren bin 100’ü aşkın aday arasından kazananlara Altın, Gümüş ve Bronz Stevie Ödülleri, 22 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah kentinde düzenlenecek galada takdim edilecek.

“İnovasyon temsilcilerinin başarılarını takdir etmekten mutluluk duyuyoruz”

Stevie Ödülleri Başkanı Maggie Miller, konuya dair düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: “Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri'nin 2025 edisyonunda MENA bölgesindeki bu kadar çeşitli bir organizasyon grubunun başarılarını takdir etmekten mutluluk duyuyoruz. 22 Şubat'ta Ras Al Khaimah'da düzenleyeceğimiz gala etkinliğimizde Stevie kazananlarını kutlamayı dört gözle bekliyoruz. Bu yıl alınan adaylıkların kalitesi olağanüstüydü. Programımız her yıl büyüyerek MENA bölgesindeki inovasyon potansiyelini ortaya koyuyor.”

Türkiye’deki perakende şirketi de ödül aldı

Programa aday olan kurumlar, bu yıl müşteri hizmetleri, insan kaynakları, canlı ve sanal etkinlikler, yönetim, sosyal medya, teknoloji, düşünce liderliği gibi birçok alandaki çalışma ve uygulamalarıyla değerlendirildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde birden fazla ödül kazananlar arasında Abu Dhabi Kalkınma Fonu (ADFD) ve Al Dhafrah Belediyesi gibi kurumlar yer aldı. Bahreyn’den ise ACTION LABS CONSULTANCY birden fazla ödülün sahibi oldu. Türkiye’den de yoğun katılım gösteren adaylar arasında öncü tekstil perakendesi şirketlerinden Ebebek Mağazacılık ödül aldı. Ayrıca, Suudi Arabistan’dan İnsan, Yetimhane ve Annelerinin Bakımı Hayırsever Derneği; İran’dan Ooredoo Grubu ve Mobil İletişim Merkezi gibi kurumlar ödüle layık görüldü.