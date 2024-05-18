İtalyan Konsepti ile Portofino Urla Luxury Boutique Hotel ‘Yılın Lüks Butik Otel’ ödülünü kucakladı

Yayınlanma: 18.05.2024 - 10:21

Güncelleme: 18.05.2024 - 10:21

Turizm ve seyahat endüstrisinde başlı başına bir sektör haline gelen lüks otel pazarı, gün geçtikçe büyüyor. Mordor Intellegent’ın verilerine göre kusursuz ve konforlu bir müşteri deneyimi yaratmaya odaklanan lüks otel pazarının bu yıl sonuna kadar 107,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bunun temelinde, toplumun yaşam standardındaki kalıpların değişmesi de bulunurken yurt dışındaki trendleri kendi vizyonlarıyla birleştirerek yeni bir deneyim modeli ortaya çıkaran ülkemizdeki lüks oteller, başarılarını ödülle taçlandırıyor. Son olarak, 2024’te 4 milyon turist hedefine adım adım ilerleyen İzmir’in incisi Urla’daki Portofino Urla Luxury Boutique Hotel, 6 Mayıs’ta düzenlenen Nigella Klass Ödülleri 2024’te “Yılın En İyi Luxury Boutiqe Hotel” ödülüne layık görüldü.

Sunuculuğunu Ece Sükan’ın üstlendiği ve 50 farklı kategoride ödül verilen törene katılan Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez şu açıklamalarda bulundu: “İtalyan estetiğini ve konforunu sanatla buluşturduğumuz otelimizin böyle prestijli bir ödüle sahip olması bizi gururlandırıyor. Dünya genelinde lüks butik otel kavramını özelleştirdiğimiz destinasyonumuzda yapacağımız yeniliklerle, daha nice ödüle layık görüleceğimize inanıyoruz.”

Her odada farklı bir hikaye,

Misafirlerine sundukları deneyim alanları hakkında da bilgi veren Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, “Otelimizin lezzetleri ve açık hava müzesini andıran peyzajı ile misafirlerimize adeta kendilerini sanat galerisinde hissedecekleri bir ortam sunuyoruz. İtalya’nın kasaba ve şehirlerinin isimlerini taşıyan odalarımızın her birinde farklı bir hikaye anlatıyoruz. İtalyan krallarına ait karyolalar ve mobilyalarla döşenmiş odalardaki her detayda özgünlük ve zarafeti ön plana çıkarıyoruz. Yako Group’un bir iştiraki olan otelimizde, İzmir’in eşsiz doğasının eşlik ettiği Rönesans mimarisiyle büyülü bir atmosfer oluşturuyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Her birini farklı tarzda dizayn ettiğimiz 8 odamız, havuzu ve genis¸ bahçesi ile müşterilerimize konforlu bir tatil deneyimi vaat ediyor. Aynı zamanda otelimizin konumu ve genis¸ olanakları, butik kurumsal toplantılar, özel etkinlikler, lansmanlar, roadshow'lar ve kokteyl partileri gibi çes¸itli organizasyonlar için ortam sunuyor. Şık ve ferah restoranımızla da her bir misafirimizi Ege'nin enfes tatlarıyla bulus¸turuyoruz.”

“Uluslararası arenada bilinirliğimizi artıracağız”

Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, “Sektörümüzde yeni başarılara imza atmak için çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz, otelimizi bir zincir haline getirmek. Bu kapsamda uluslararası çapta bilinirliğimizi artırarak misafirlerimize daha geniş bir deneyim yelpazesi sunmayı planlıyoruz. Bu sayede, biz büyürken ülkemize de her yıl daha fazla turistin gelmesini sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.