Jennifer Lopez Rixos Mısır konseri için tüm odalar doldu

Pop müziğin efsanevi ismi Jennifer Lopez’in, 30 Temmuz 2025 akşamı Rixos Radamis Sharm El Sheikh’te gerçekleşecek konserine geri sayım başladı.

Bu özel gece, yalnızca Rixos misafirlerine özel olarak planlandı ve konser için satışa sunulan Rixos Radamis, Rixos Premium Seagate ve Rixos Sharm El Sheikh otellerinin tüm odaları doldu.

Jennifer Lopez’in “Up All Night – Live in 2025” dünya turnesinin parçası olan bu prestijli konser, Rixos Hotels’in 25. yılına özel kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. Gecede Jennifer Lopez, multi-platin albümleri, milyonları peşinden sürükleyen hit şarkıları ve sahne şovlarıyla Rixos Radamis’te adeta bir yıldız fırtınası estirecek.

Konser için dünya genelinden yoğun talep göze çarparken, özellikle Rusya, Kazakistan, Özbekistan, İngiltere, Romanya, Azerbaycan ve Türkiye’den Rixos misafirleri bu büyüleyici geceye tanıklık etmek üzere Sharm El Sheikh’te buluşacak. Etkinlik, sadece müzikseverler için değil, aynı zamanda lüks ve deneyim odaklı tatil anlayışını benimseyen Rixos misafirleri için de yılın en unutulmaz anlarından biri olacak.

Gecenin sürprizlerinden biri ise; Türkiye’nin önde gelen dizi ve sinema yıldızlarının da bu büyüleyici atmosferde yer alacak olması. Rixos’un özel davetlisi olarak katılım gösterecek ünlü isimler, Jennifer Lopez’in sahnesine ayrı bir ışıltı katarken, Sharm El Sheikh’i adeta yıldızlar geçidine dönüştürecek.

Rixos Mısır Otelleri CEO’su Erkan Yıldırım :

“Jennifer Lopez gibi küresel bir sanatçıyı ağırlamak, 25. yılımıza anlam katıyor. Konuklarımız için dünya standartlarında bir deneyim sunmayı sürdüreceğiz.Rixos’un benzersiz konaklama deneyimi ile Jennifer Lopez’in sahne enerjisi birleştiğinde, 30 Temmuz gecesi sadece bir konser değil, aynı zamanda bir yıldönümü kutlamasına dönüşecek. Sahne, müzik ve lüks tatil atmosferi Rixos Arena’da hayat bulacak’’ ifadesinde bulundu.