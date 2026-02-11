Klinik çalışmalarda %97 memnuniyet oranı: ReLEx SMILE, gözlükten bağımsız

Veni Vidi Göz uzmanlarından Op. Dr. Akın Akyurt, özellikle aktif yaşam tarzına sahip bireylerin beklentileriyle örtüşen ReLEx SMILE teknolojisinin, bu alandaki güçlü eğilimlerden biri olduğunu vurguladı.

Kornea yapısı daha stabil kalıyor

Klasik LASIK yöntemlerinde korneada geniş bir kapak (flap) oluşturulurken, ReLEx SMILE yönteminde bu adıma ihtiyaç duyulmuyor. CRST Europe yayınlarında paylaşılan verilere göre; kapak oluşturulmaması, ameliyat sonrası flap kaynaklı kaygıları ortadan kaldırırken gözün biyomekanik yapısını daha güçlü tutuyor.

Operasyonun mantığını anlatan Op. Dr. Akın Akyurt, "Bu yöntemde kornea içinde sadece birkaç milimetrelik küçük bir kesiden müdahale ediyoruz. Kapak oluşturmadığımız için gözün doğal yapısı büyük ölçüde korunuyor. Bu durum, özellikle darbe riski taşıyan sporcular veya hareketli bir yaşamı olan kişiler için ciddi bir güvenlik avantajı sağlıyor" dedi.

Ekran başında çalışanlar için "Göz Kuruluğu" avantajı

Lazer tedavisi düşünenlerin en büyük çekincelerinden biri olan göz kuruluğu, yeni nesil yöntemlerle minimuma iniyor. StatPearls (NCBI) tıbbi derlemelerinde yer alan bulgular; SMILE yönteminin, kornea sinirlerini daha fazla koruduğu için LASIK’e kıyasla çok daha az göz kuruluğuna neden olduğunu gösteriyor.

Dr. Akyurt, bu avantajın önemine şu sözlerle dikkat çekti: "Günümüzde vaktinin çoğunu ekran karşısında geçiren veya lens kullanımına bağlı kuruluk yaşayan hastalarımız için konfor belirleyici bir unsur. Sinir dokusunun korunması, operasyon sonrası iyileşme sürecini çok daha konforlu kılıyor."

Başarı oranı yüzde 97: Hızlı iyileşme, keskin görüş

Bilimsel çalışmalar, yeni nesil lazer yöntemlerinin sadece konfor değil, sonuç açısından da yüksek performans sergilediğini kanıtlıyor. 2020 yılında yapılan çok ülkeli bir kullanıcı anketi, hastaların yüzde 97 gibi çok yüksek bir memnuniyet oranına sahip olduğunu raporladı. Ayrıca, operasyon sonrası 1. ayda hastaların büyük çoğunluğu 20/20 veya üzerinde bir görme keskinliğine ulaşıyor.

"Doğru yöntem, doğru hasta"

Her gözün yapısının parmak izi kadar benzersiz olduğunu hatırlatan Op. Dr. Akın Akyurt, başarının anahtarını "kişiye özel planlama" olarak tanımlıyor: "Veni Vidi Göz bünyesinde yaptığımız ileri tetkiklerle hastanın kornea kalınlığından numara stabilitesine kadar her detayı inceliyoruz. Unutulmamalı ki; en iyi yöntem, hastanın göz yapısına ve yaşam tarzına en uygun olan yöntemdir."

Almanya’da aldığı ihtisas ve akademik çalışmalarıyla (dr.med) uluslararası standartları takip eden Dr. Akyurt; AAO, ASCRS ve ESCRS gibi küresel mesleki birliklerin de güncel protokollerini klinik pratiğine entegre ettiklerini ekledi.