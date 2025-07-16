Kore ve Türkiye’nin dostluğu sosyal sorumluluk projeleriyle güçleniyor

Türkiye, Kore Savaşı'nda ABD'nin ardından en büyük destekçi olarak Güney Kore ile uzun yıllara yayılan güçlü dostluğunu iki ülkenin ortaklaşa yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle pekiştiriyor. Güney Kore dahil 27 farklı bölgede doğrudan satış yapan bir network marketing şirketi Atomy Türkiye, Kore Savaşı’nın 75. yıldönümü vesilesiyle Kore gazilerinin üniversite öğrencisi 100 torunu için Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ne 2 milyon TL’lik eğitim bursu bağışı yaptı.

“Eğitime her zaman destek olmaya devam edeceğiz”

Atomy Türkiye Genel Müdürü Jae Dong Shin ise konuya dair şu açıklamada bulundu: “75. Kore Savaşı Yıldönümü Töreni’nde Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ndeydik. Güney Koreliler olarak Kore savaşında yer alan gazilerimize minnettarız. Türkiye’nin ülkemize bu desteği çok kıymetli. Bu anlamlı günde gençlerimizin eğitimine destek olmak ve Türkiye ile Güney Kore arasındaki güçlü dostluk bağını geleceğe taşımak amacıyla, gazilerimizin üniversite öğrencisi torunlarına 2 milyon TL eğitim bursu verdik. Atomy Türkiye olarak gazilerimize ve onların ailelerine her zaman destek olmaya devam edeceğiz.”

Söz konusu bağış ile Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluk bağını güçlendirmeyi hedefleyen Atomy, 2021’den bu yana ülkemizde kozmetik, gıda takviyeleri, içecek, ev ve yaşam ürünleri kategorisinde 100’den fazla ürünle hizmet veriyor. Türkiye’nin çeşitli illerindeki Atomy Merkezi’nde insanlarla yüz yüze çalışmalar yaparken, Kore Savaşı’ndaki gazilerimizi ve ihtiyaç sahibi gazi ailelerini desteklemeye devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Han Gill Park'ın ‘mutlak kalite mutlak fiyat’ ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalarak ve tüketici odaklı pazarlama gerçekleştirerek hızla büyüyen Atomy iki ülke arasındaki bu güzel dostluk bağını sosyal sorumluluk projeleriyle destekliyor.