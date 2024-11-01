Kriptoda kritik dönemeç: ABD seçimleri, istihdam verileri ve Fed kararı

Yayınlanma: 01.11.2024 - 10:49

Güncelleme: 01.11.2024 - 10:49

Kripto para piyasaları ekim ayının son haftasını hareketli geçirdi. 5 Kasım’da gerçekleştirilecek ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın Demokrat aday Kamala Harris’le yarışacağı ABD başkanlık seçimleri öncesi kripto para piyasaları da seçim sonuçlarına göre pozisyon aldı. Bitcoin, 28 Ekim haftasında %8 değer kazanarak 73.500 doları aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. En yüksek seviyelerdeki pozisyonunu koruyamasa da Bitcoin 70 bin dolar üzerindeki konumunu güçlendirdi. Kripto para yatırımcıları seçim sonuçlarının yanı sıra istihdam verilerine ve Fed kararına odaklandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, “Kripto para piyasaları doğası gereği tüm makro gelişmelere en hızlı reaksiyon veren varlık sınıfı olarak öne çıkıyor. Tüm dünyanın 7/24 erişebildiği bir piyasa, büyük ölçüde ABD gündemine göre yön buluyor. Piyasaların gündemi 5 Kasım ABD başkanlık seçimleri, ABD’den gelecek işgücü ve istihdam verileri ve karışık ekonomik sinyaller sebebiyle bir sonraki hamlesi merak konusu olan Fed toplantısı” dedi.

Bitcoin ekimde %12 değer kazandı

Ekim ayının kripto para ekosistemi için "Uptober" olarak adlandırıldığını ve tarihsel verilere göre en yüksek performans görülen ay olduğunu hatırlatan Emre Yetişkin, "Bitcoin bu adlandırmanın hakkını verdi ve 63.330 dolar seviyelerinde başladığı ekim ayında %12 yükselişle değerine 10 bin dolar daha ekledi. Bu süreçte özellikle ABD’de kurumsal ve yüksek net değerli yatırımcıların kripto piyasalarına ilgisini yansıtan spot Bitcoin ETF’lere yönelik girişler de dikkat çekti. 29 Ekim’de spot Bitcoin ETF’lere net girişler 870 milyon dolarla üçüncü en büyük net giriş oldu. Analistler spot Bitcoin ETF yatırımcılarının bir çeşit kaçırma korkusu içinde olduğunu, bunun fonlara girişlere artırdığını ve son noktada tüm bu gelişmelerin Bitcoin varlık fiyatını da desteklediğini düşünüyor. Öte yandan balina olarak tabir edilen bazı büyük değerli yatırımcılar kâr alma tercihinde bulunuyor ve bu da küçük çaplı satış baskıları yaratıyor. Örneğin 900 milyon doların üzerinde Bitcoin varlığına sahip olduğu bilinen Butan hükümetinin 1.000 dolarlık bir BTC'yi kripto borsalarına aktardığı görülüyor. Haliyle tüm bunlar piyasadaki dalgalanmaları ve ani fiyat hareketlerini bir ölçüde artırıyor” dedi.

Seçimden sonra Fed’in kararı izlenecek

ABD'de hisse senedi ve kripto yatırımcılarının seçim sonuçlarına odaklandığına, ancak kasımın ilk haftasının Fed kararı açısından da kritik olduğuna dikkat çeken Emre Yetişkin, “Jerome Powell liderliğindeki ABD merkez bankası son dönemde seçim gündemi dolayısıyla biraz geri planda kaldı. Yine de Fed’in bir sonraki hamlesi merak konusu. Powell ve ekibi, enflasyon risklerinin azaldığını ve yumuşak iniş senaryosunun gerçekleşmesi için istihdam verilerinin daha da önem kazandığını sıkça vurguladı. Ekim ayı ise ABD’de iki yıkıcı kasırganın, Milton ve Helene kasırgalarının etkilerini hesaplamakla geçti. Öncü verilerden sayılan ADP özel sektör istihdam verileri, bordro sayısının ekimde 233 binlik artışla 114 binlik tahminlerin çok ötesinde geldiğini gösterdi. Cuma günü Türkiye saatiyle 15:30'da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi Fed'in bir sonraki hamlesi için kritik. CME FedWatch 25 baz puanlık bir kesinti ihtimaline kesin gözüyle bakıyor. ”

“Başkan kim olursa olsun piyasa yön bulur”

Tüm dünyada yatırımcıların ABD seçim sonuçlarının riskli varlıklara ve genel ekonomiye etkisine yoğunlaştığına dikkat çeken WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Araştırma ekibimizin incelediği analist raporlarının büyük çoğunluğu, seçimlerin yalnızca geçici piyasa etkileri yaratacağına, piyasalardaki hareketliliğin daha çok ekonomik temellerle belirlendiğine dikkat çekiyor. Bu noktada Fed’in ve diğer küresel merkez bankalarının faiz indirimi döngülerine başlamış olması ve sıkı parasal koşulların gevşetilmesi diğer tüm katalizörlerden daha fazla önem arz ediyor. ABD’de seçim sonuçlarının netleşmesi de zaman alıyor. İlk sonuçlara göre pozisyon almak ve portföyleri öncü sonuçlarla düzenlemek ters etki oluşturabilir. Dalgalı koşullarda paniğe kapılmaktansa reaksiyonları ve piyasa yönünü izlemek, birden fazla katalizörün zamana yayılan etkilerini gözlemlemek ve stratejileri buna göre belirlemek, orta vadede yatırım hedeflerine ulaşmak açısından daha doğru bir tercih olur. Avrupa’nın lider borsası WhiteBIT’in vizyonunu Türkiye pazarına taşıyan ve Trabzonspor’un kripto partneri olan WhiteBIT TR olarak piyasa gelişmeleri konusunda yatırımcılarımızı bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.”