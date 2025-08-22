Kültür, mutfak, tat: Rusya’nın Lezzetleri Festivali’ni neden ziyaret etmelisiniz?

Festival konukları, Kola Yarımadası’ndan Kafkasya'ya, Baltık’tan Uzak Doğu’ya kadar Rusya’nın muhteşem özelliklerini keşfedebilecekler ve her bir bölge kendi mutfak hikayesini anlatacak. Bu kez “Rusya'nın Lezzetleri”, ziyaretçileri çok çeşitli yemekler ve ürünlerle şaşırtacak. Taymır beyaz balığı, Lukhovitsy yayın balığı, Başkurt bavursak (geleneksel kızartılmış hamur tatlısı), Surgut çiğ çikolatası ve Ryazan kalinnik (geleneksel bir çeşit pasta), sergilenecek 5.000’den fazla ürünün sadece küçük bir kısmını oluşturuyor. Yemek çeşitliliği, en seçici gurmeleri bile hayrete düşürecek, çünkü festivalde hem Buryat buuz (geleneksel Buryat mantısı) hem de Uzak Doğu yengeç çorbası sunulacak.



“RUSYA’NIN LEZZETLERİ” YALNIZCA GASTRONOMİK DEĞİL KÜLTÜREL TATLAR DA SUNACAK



“Rusya’nın Lezzetleri” festivali sadece yemekle ilgili değil, aynı zamanda insanlarla, geleneklerle ve kültürle de ilgili. Bu kapsamda festival; yetişkinler ve çocuklar için heyecan verici ustalık sınıfları, yemek pişirme performansları, ülkenin farklı bölgelerinden gelen folk grupları, vokalistler ve dans gruplarının gösterileri ile zenginleşecek. Festivalde, Rusya’yı daha iyi tanımak ve halklarının zenginliğinin mutfağına, sanatına ve geleneklerine nasıl yansıdığını görmek için ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız.



Festivalde, çocuklara ve yetişkinlere yönelik, sıra dışı bir formata sahip benzersiz bir “Meslekler Şehri” interaktif alanı da bulunuyor. Sürükleyici, interaktif ve dijital araçlar sayesinde, herkes tarım-sanayi kompleksinin dünyasına dalabilir ve ürünlerin çiftlikten sofraya kadar nasıl üretildiğini içeriden öğrenebilir. Herkes sadece yeni şeyler öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda yaratıcı etkinliklere katılabilir ve hatta yeni bir hobi bile bulabilir.

“Rusya’nın Lezzetleri” festivali, ziyaretçilere ülkenin gastronomik özelliklerini tanıtmanın yanı sıra, Rusya’yı daha iyi tanımak ve misafirperver, çok uluslu ve şaşırtıcı derecede çeşitli yönlerini keşfetmek için bir fırsat sunan eşsiz bir proje. Bu büyüleyici festival, aile gezisi veya tek başına seyahat için mükemmel bir destinasyon olacak ve Türkiye'den gelen tüm konuklara unutulmaz deneyimler yaşatacak.