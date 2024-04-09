Küresel kripto borsası Türkiye pazarına açılıyor

Yayınlanma: 09.04.2024 - 13:59

Güncelleme: 09.04.2024 - 13:59

Kripto adaptasyonu açısından Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesine liderlik eden ülkelerden biri olan Türkiye'nin potansiyeline güvenen küresel platformlara bir yenisi eklendi. CoinMarketCap gibi veri sağlayıcıların türev ürün platformu listelerinde yer alan, güvenilir küresel kripto türev ve vadeli işlem platformu Coincall, Türkiye pazarına girdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Coincall Coincall MENA, CIS ve Türkiye Müdürü Muhammed Kasım, “Coincall, bu hamleyle kripto ticaretin tam potansiyelini herkese anlaşılır ve erişilebilir kılarak açığa çıkarma taahhüdünü Türkiye’ye taşıyor. Coincall’un kısa sürede güvenilir ve benzersiz kullanıcı deneyimine odaklanan bir kripto opsiyon ve vadeli işlem platformu arayan kıdemli yatırımcıların dikkatini çekeceğine inancımız tam” dedi.

En büyük altcoin opsiyon borsası

CoinMarketCap verilerine göre 165 milyon doları aşkın 24 saatlik işlem hacmiyle inovatif ve yenilikçi kripto türev platformları arasında dikkat çeken Coincall, Türkiye pazarındaki potansiyeli değerlendirme ve ülkeyi büyüme yolculuğunun merkezine yerleştirme adımları atan küresel platformların sonuncusu oldu. 0'a kadar düşük spread ile opsiyon ticareti deneyimi sunduklarını dile getiren Muhammed Kasım,

"Opsiyonlar, sürekli ve vadeli işlemler denince son dönemin en yenilikçi platformlarından biri olan Coincall, en büyük altcoin opsiyon borsası olma unvanını taşıyor. Kripto türev ticaretinde dokuz yıllık deneyimiyle öne çıkan, JPMorgan, Binance, OKX, Bybit gibi hem geleneksel hem de dijital varlık şirketlerinde tecrübe kazanan bir ekip tarafından kurulan Coincall, Türkiye’de de güçlü bir ekiple faaliyet göstermeye başladı. Kullanıcı varlıklarını birebir karşılığıyla korumak için üçüncü taraflarla çalışan ilk merkezi türev borsası olan Coincall, Bitcoin, Ethereum, Solana gibi amiral gemisi kripto para birimlerinin yanı sıra Kaspa, Dogecoin gibi kripto para birimlerinin türevlerini ve onlarca popüler altcoin’in vadeli işlemlerini gerçekleştirebilme olanağı sunuyor” diye konuştu.

Ekosistem token’ı $CALL ile türev ticaretini ileri taşıyor

Coincall ekosisteminin büyümesinin arkasında $CALL isimli ekosistem token’larının olduğuna dikkat çeken Muhammed Kasım, “Coincall ekosistemi merkezi borsa, 2024 içinde hayata geçirmeyi planladığımız merkeziyetsiz borsa ve türev ticaretini bir sonraki aşamaya taşıyan yerel token $CALL’dan oluşuyor. Solana blokzincirine inşa edilen kripto para birimi $CALL, Coincall ekosisteminde önemli bir rol oynuyor. $CALL, toplulukla kurduğumuz işbirliğinin de güçlü bir simgesi. Bugün merkezi borsamızda işlem ücretlerinde avantajlar sağlayan $CALL, ilerleyen dönemde zincirler arası sınırsız ticaret potansiyeli sunacak olan merkeziyetsiz borsada da gas fee maliyetlerini yatırımcı dostu hâle getirecek” ifadelerini kullandı.

“Türk yatırımcısı daha gelişmiş ve sofistike ürünler hak ediyor”

Spot piyasalara yönelen kurumsal ilginin ardından volatilitenin arttığını, aksi durumda da piyasadaki hareketliliğin azaldığını ve her iki senaryonun da yatırımcılardaki heyecanı düşürdüğünü hatırlatan Coincall MENA, CIS ve Türkiye Müdürü Muhammed Kasım, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“2024, deneyimli kripto para yatırımcılarının yeni, sofistike ve gelişmiş ürünlere yöneleceği bir yıl olacak. Türkiye, kripto benimsemesi açısından bölgesinin lider ülkelerinden biri. Türk yatırımcılar da haliyle spotun ötesinde daha özel ve gelişmiş ürünler arıyor. Coincall’u Türkiye’de kripto türev ve vadeli işlem ticaretinin kilidini açan, ülkeyi kripto ticaretindeki başarılarıyla devler ligine yazdıran bir borsaya dönüştürmek için çalışacağız. Spot işlem olanağının yanı sıra, gelişmiş opsiyon ve vadeli ticaret ürünlerini erişilebilir deneyimlerle sunan Coincall ile Türk kripto yatırımcılarının beklentilerine yanıt vereceğiz. 0’a yakın spread ücretleri ve türev ürün seçeneğiyle Coincall, anlaşılır platformu ve sıfırdan ticaret rehberliği sunan içerikleriyle, Türkiye'deki kripto ekosistemini türev ve vadeli işlemlerle yakınlaştıracak."