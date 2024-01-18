Küresel kripto para borsasından 2024 regülasyon beklentileri

Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:27

Güncelleme: 18.01.2024 - 17:27

2023'ün ikinci yarısını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’in kripto ekosistemine yönelik hamleleri ve ABD senatörlerinden Elizabeth Warren'ın kriptoyu geleneksel finans gibi düzenlemeyi öngören yasa tasarısıyla tamamlayan kripto para piyasalarında, düzenleyici adımların ayak seslerinin 2024 itibarıyla görünür olacağı beklentileri güç kazandı. Gate TR CEO’su Kafkas Sönmez, 2023’te yaşanan ve regülasyona yaklaşıldığına işaret eden gelişmeleri değerlendirdi.

İspanya ve Hong Kong önemli adımlar attı

2023’te, geçtiğimiz yıllarda kripto paralara ilişkin katı kurallar benimseyen Çin dahi, Hong Kong aracılığıyla yumuşama sinyalleri verdi. Hong Kong yönetimi, Ağustos 2023’te bireysel yatırımcılara dijital varlık ticareti yapma olanağı sunarak, kripto ekonomisini destekleyecek önemli bir adım attı. Ayrıca Hong Kong mali otoriteleri, dijital varlık endeksli spot borsa yatırım fonu (ETF) başvurularını incelemeye de hazır olduklarını vurguladı. Öte yandan İspanya merkez bankası verileri, 2023’te İspanya’da kayıtlı kripto şirketlerinin sayısının %56’lık bir büyüme kaydettiğini gösterdi. Ülkede yıl boyunca 30 şirketin dijital varlık hizmet sağlayıcısı lisansı aldığı görüldü.

2023 itibarıyla Avrupa Birliği ülkelerinin kripto para düzenleyicisi yasası MiCA'ya uyum sürecine ilişkin takvimin de netleştiğini kaydeden Kafkas Sönmez, "2023 ortasında yürürlüğe giren yasayla geçiş süreci de başlamış oldu. Uygulama fazı, Avrupa mali otoritelerinin yayımladığı planlara göre Aralık 2024'e kadar sürecek. Ayrıca Avrupa, 2026'ya kadar kripto ve blokzinciri odaklı tüm düzenlemeleri bölge çapında tamamlamış olmayı hedefliyor” dedi.

Kurumsal ilgi arttı, geleneksel finans oyuna dahil oldu

Geleneksel finans kuruluşlarının ve varlık yönetimi şirketlerinin gösterdiği ilginin de kriptonun yerleşik bir finansal araç olarak kabul edilmesinin yakın olduğuna işaret ettiğini kaydeden Kafkas Sönmez, “Büyük oyuncuların da devreye girmesi, başta ABD olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinde regülasyon beklentilerini destekledi. Blokzinciri teknolojisinin getirdiği yeni olanaklara ilgi yalnızca Bitcoin ETF gibi araçlarla sınırlı kalmadı. Gerçek dünya varlıklarının yatırım yapılabilir parçalara ayrılarak blokzincirine taşınmasını öngören tokenizasyon gibi teknolojilerin bilinirliği de arttı. BNY Mellon tarafından 2022’nin sonlarında yayımlanan bir araştırma, kurumsal yatırımcıların %91’inin tokenleştirilmiş varlıklara yatırım yapmaya ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Geleneksel finans, geçtiğimiz iki yıl içinde blokzincirinin getirdiği yeni varlık türlerinin ve yatırım araçlarının farkına vardı” ifadelerini kullandı.

“Dijital Türk Lirası birinci faz raporu umut veriyor”

Özellikle 2023'ün son çeyreği itibarıyla Türkiye'de kripto regülasyonuna ilişkin beklentilerin de arttığına dikkat çeken Gate TR CEO'su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Küresel çapta kripto regülasyonu özellikle merkez bankası dijital para birimi ve kripto para servis sağlayıcılarının düzenlenmesi başlıklarında odaklanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023’ün son gününde yayımladığı Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu ile paranın dijitalleşmesi konusunda küresel trendlere yön verdiğini bir kez daha kanıtladı. Dijital Lira’ya yönelik çalışmalar bu bağlamda umut verici. Yeni ekonomi yönetiminin Türkiye’nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkmak için kripto para düzenlemesi çalışmalarına hız verileceği yönündeki ifadeleri, 2024’ün ilk çeyreğinde bu konuda gelişmeler yaşayabileceğimiz mesajını taşıyor. TL işlem çifti listelemeleriyle Türkiye'de kripto para adaptasyonunu destekleyen ve Türkiye pazarında faaliyete başladığı günden bu yana regülasyona desteğini açıkça vurgulayan Gate TR olarak, yasa yapıcılarımızın yatırımcıyı ve diğer tüm paydaşları memnun edecek, ekosistemde güveni sağlayacak ve Türkiye’yi bir kripto merkezine dönüştürecek çalışmalara imza atacağına inanıyoruz.”