Küresel mimari maket şirketinin 2 ayda tamamladığı 'Yeni Taşkent' maketi Cannes’da görücüye çıktı

Yayınlanma: 12.03.2025 - 19:53

Güncelleme: 12.03.2025 - 19:53

Bir şehrin, ilçenin ya da projenin ruhunu, tarihini ve geleceğini yansıtarak hikayeler anlatan maketler, şimdi de Özbekistan’ın yeni başkentine hayat veriyor. Hong Kong merkezli mimari maket tasarımı şirketi RJ Models’ın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in genişletilme projesi olan Yeni Taşkent (Yangi Toshkent) için ürettiği maketlerden biri, 15 Mart’a kadar Fransa’da düzenlenen dünyanın en büyük emlak ve gayrimenkul fuarı MIPIM’de sergileniyor.

Taşkent’i büyük bir metropole dönüştürmek için başlatılan projenin lansmanı ilk kez MIPIM’de yapılırken, RJ Models tarafından üretilen ve fuardaki Özbekistan standında görücüye çıkan maket de projenin kentsel tasarım vizyonunun uluslararası yatırımcılara tanıtılmasına aracılık ediyor. 1/1250 ölçeğindeki 25 metrekarelik genel görünüm maketi, şehrin genel master planını ve genişleme alanlarını makro ölçekte ortaya koyuyor. Proje için 1/500 ölçeğinde hazırlanan 137 metrekare boyutundaki dev maket ise Taşkent’te sergileniyor. “Yeni Taşkent”in mimari detaylarını ve dokusunu ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan maketler, RJ Models’ın Hong Kong’daki 15 bin metrekarelik tesisinde 2 ay gibi çok kısa bir sürede 100 kişilik ekip tarafından üretildi.

TÜRKİYE’DEN, AVRUPA VE TÜRKİ CUMHURİYETLERE HİZMET VERIYOR

1/35 ölçeğinde üretilen Göbeklitepe maketinin MIPIM 2019’da sergilendiğini hatırlatan RJ Models Ortağı Uğur Maslamani, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“30 yıl önce Hong Kong’da kurulan mimari maket tasarımı şirketi RJ Models, 750 kişilik uzman ekibi ve Hong Kong’daki 15 bin metrekarelik son teknolojiye sahip üretim tesisiyle, bugün hizmetlerini 90’dan fazla ülkeye ulaştırıyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarından havalimanlarına, stadyumlardan otellere, alışveriş merkezlerinden köprülere ve tersanelere kadar geniş yelpazede her projeyi 3 boyutlu olarak canlandırıyor. Bugüne kadar binden fazla başarılı projeye imza atan RJ Models, 2012’den bu yana Avrupa ve Türki Cumhuriyetlere ülkemizden hizmet sunuyor.”

Türkiye’de İstanbul Havalimanı, Galataport, Tersane İstanbul, Beyoğlu Kentsel Dönüşüm Maketi, İstanbul Ticaret Odası için hazırlanan 96 metrekarelik Büyük İstanbul maketi gibi projelerin yanı sıra, hem İstanbul’un genel görünümü hem de çeşitli ilçelerin ve şehirlerin portresini maketlere taşıdıklarını söyleyen Uğur Maslamani, “2,5 milyon kişiye yeni bir yaşam alanı olacak bu vizyoner projeye, büyük ve küçük ölçekli maketlerimizle katkıda bulunuyoruz. Bu sayede projenin uluslararası alanda tanınırlığını artırırken, modern kentsel tasarım anlayışını da yansıtıyoruz. Taşkent'in geleceğine yön veren bu önemli projede yer almak, RJ Models Türkiye olarak bizim için büyük bir onur” ifadelerini kullandı.

YENİ TAŞKENT İLE ÖZBEKİSTAN EKONOMİSİNİ CANLANDIRACAK

İki farklı ölçekte hazırladıkları maketlerle şehrin tüm detaylarını yansıttıklarını söyleyen RJ Models Ortağı Hakan Özkan ise, “Yeni Taşkent projesinin kalbine dokunduğumuz maketlerimizle; ana caddeler, sembol binalar, yeşil alanlar ve altyapı çalışmalarını titizlikle işlenmiş bir sanat eseri gibi gözler önüne seriyor, başkentin genel vizyonunu kuşbakışı bir perspektifle sunuyoruz. Projenin bütünsel bir bakış açısını yakalayarak yatırımcıların ve paydaşların projeyi tam anlamıyla kavramalarını sağlıyoruz. Taşkent'in geleceğine ışık tutan bu projeyi, maketlerimizle somutlaştırarak şehrin kalkınmasına ve uluslararası arenada hak ettiği yeri bulmasına katkıda bulunuyoruz.”

Yeni Taşkent Yönetim Kurulu, Özbekistan İnşaat Bakanlığı ile tasarım ve teknoloji şirketi Cross Works tarafından geliştirilen Yeni Taşkent projesi, 2023’ün başlarında sonuçlanan uluslararası bir yarışmanın ardından 12 ayda üretilen detaylı masterplan önerileri için geçtiğimiz yılın ortalarında hükümetten onay aldı. Proje, mevcut Taşkent şehrinin doğusuna doğru, Çirçik ve Karasu nehirleri arasında yer alan bir alanda 25 bin hektarlık bir genişlemeyi içeriyor. İlk gelişim aşaması yaklaşık 6 bin hektar olarak tanımlanan projeyle, önümüzdeki yıllarda yaklaşık 2,5 milyon insanın barındırılması hedefleniyor.

“MIPIM’DE İLGİ BÜYÜK”

Özbekistan’daki sosyal ve ekonomik reform amacıyla başlatılan proje için yaptıkları maketlerin global çapta birçok iş insanının ağırlanacağı MIPIM'de sergilenmesiyle birlikte ülke için yeni fırsatlar yaratacaklarını aktaran Hakan Özkan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen fuar, emlak ve gayrimenkul sektöründen uluslararası oyuncuların durağı. Fuarın ilk gününden itibaren Yeni Taşkent maketimize ilgi büyük. Gelecek dönemde de maketin farklı fuarlarda sergilenmesi hedefleniyor.”