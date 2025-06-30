LastikPark 15. yılını kutluyor

Tatko Lastik bünyesinde 2010 yılında kurulan LastikPark, Türkiye genelinde faaliyet gösteren çok markalı lastik perakende ağı olarak 15. yılını geride bıraktı. Şirket, yıl boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerle bu dönüm noktasını anıyor.

Bu kapsamda LastikPark Genel Merkezi’ni ziyaret eden Tatko Lastik Onursal Başkanı Alp Yalman, şirket yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Yalman’a, markanın geldiği nokta ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

LastikPark, yıl dönümü kutlamalarını yalnızca şirket içinde değil, sahada da sürdürüyor. Bayilere yönelik düzenlenen “Saha ve Strateji Günleri” ile farklı şehirlerde buluşmalar organize edilirken, tüketicilere yönelik kampanya ve yarışmalar da programda yer alıyor.

Yetkililer, bu etkinliklerle hem şirket içi iletişimi hem de müşteri temasını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

CEO ÖZÇELİK’TEN DEĞERLENDİRME

Tatko Lastik CEO’su Vedat Özçelik, 15. yıl kapsamında yaptığı açıklamada, LastikPark’ın yıllar içinde genişleyen bayi ağı ve farklı segmentlere hitap eden ürün yelpazesiyle sektörde yer edindiğini söyledi.

Özçelik, “Bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve bayilerimize teşekkür ediyoruz,” dedi.

GELECEK DÖNEM İÇİN PLANLAR

Elektrikli araçlara yönelik lastiklerden, off-road segmentine kadar uzanan ürün çeşitliliğini sürdüren LastikPark, önümüzdeki dönemde müşteri taleplerine göre yeni hizmet modelleri üzerine çalışmayı planlıyor.

Şirket yetkilileri, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ürün ve hizmet tarafında güncellemeler yapmayı hedeflediklerini ifade etti.