Lüks seyahat pazarı 2028’e kadar 578 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak

Yayınlanma: 16.05.2024 - 16:03

Güncelleme: 16.05.2024 - 16:03

Jeopolitik ve makroekonomik sarsıntılara rağmen lüks tüketim pazarı 2023'te dayanıklı kalmayı başardı. Bain & Company'nin tahminlerine göre lüks ürünlerin oluşturduğu pazarın büyüklüğü 2023'te %10'dan fazla büyümeyle 1,5 trilyon Euro'ya ulaştı. Trendin 2024 ve takip eden yıllarda da devam edeceği, lüks seyahat pazarının büyüme projeksiyonlarında görüldü. Güncel bir araştırma, lüks seyahat pazarının 2028’e kadar 578 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağını gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan turizm odaklı dijital ve performans ajansı IQUEEM’in Kurucusu Berkun Meral, “Küresel Zenginler Listesi’nin 2024 edisyonu, 2024’te milyarder sayısının %5, toplam servetlerinin ise %9 arttığını gösterdi. Dünya çapında milyarderler çoğaldıkça, lüks turizme olan talep de artıyor. Türkiye bu fırsatı değerlendirmeli” dedi.

Türkiye dünyanın en çok tercih edilen dördüncü destinasyonu

Türkiye, dünya çapında en çok turist çeken ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle kur baskısını azaltmak ve ekonomide normalleşmeyi hızlandırmak için ümitlerin yüksek olduğu turizm sektörü, sezona 60 milyar dolar gelir hedefiyle giriyor.

Doğal güzellikleri nitelikli hizmetle birleştiren Türkiye’nin “bacasız sanayisi” turizmin ülke ekonomisine büyük katkıda bulunduğunu belirten Berkun Meral, “Bu yıl Didim, Side, Alanya, Belek, Bodrum, Fethiye gibi lokasyonlarda açılacak en az 10 prestijli ve geniş ölçekli tesis olduğu biliniyor. Ülkemiz, turizmden elde ettiği gelirleri artırmak ve Türkiye’yi turizmde dünya markası haline getirmek için her sezonda doğru taşları üst üste koymak için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Turizmde istikrar için farklı taleplere yanıt verebilmek gerek”

Lüks turizmde tüketici beklentilerine yönelik ipuçlarını da paylaşan IQUEEM Kurucusu Berkun Meral, “Lüks seyahat pazarında kişiselleştirilmiş, benzersiz deneyimler, net değeri yüksek turistler tarafından yoğun talep görüyor. Lüks gezginler, özelleştirilen programlara, üst düzey konaklama deneyimlerine ve farklı mutfakları harmanlayan gastronomi değeri yüksek restoranlara önem veriyor.

Teknoloji kullanımı ve sürdürülebilirlik de lüks tatiller yapmak isteyenlerin ilgi duyduğu trendler arasında yer alıyor. İstikrarlı bir turizm sektörünün her bütçeye hitap eden hizmetler sunması gerekiyor. Bu hizmetlerin tipik turistik mekanların ötesine geçen, özgün ve unutulmaz deneyimlere dönüşmesi bekleniyor. Bu deneyimin, pazarlama ve rezervasyon süreçlerinden itibaren başlaması önemli. IQUEEM olarak bu hizmetleri doğru şekilde tanıtma konusunda 15 yıldır Türkiye'nin en iyi otellerine destek oluyoruz” diye konuştu.

“Doğru tanıtım ve pazarlama, küresel görünürlüğe katkıda bulunur”

Türkiye’nin hizmet kalitesi ve tesis niteliği açısından her geçen yıl geliştiğini vurgulayan IQUEEM Kurucusu Berkun Meral, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Premium markaların premium ajansı mottosuyla, 15 yıldır turizm odaklı profesyonel hizmetler sunan IQUEEM, Google’a göre dünyadaki en iyi 2.375 ajansı arasında konumlanıyor. Global platformların Türkiye’deki premium partneri olarak ülkemizin en iyi otelleriyle çalışıyoruz ve global başarı hikayelerine imza atıyoruz. Doğru hedef kitle, doğru reklam ve doğru bütçe yaklaşımıyla otellerin dijital kanalları en verimli şekilde kullanmasına olanak tanıyarak, online dönüşüm oranlarını yıllık bazda %225 artırıldığı başarı hikayelerine imza attık. Türkiye’nin saygın otellerine reklam maliyeti optimizasyonu ve performans iyileştirme çözümleri sunduk. Google ve VK, başta olmak üzere 4 farklı global platformda başarı hikayesi yayımlayan turizm odaklı tek ajans olmayı başardık. Doğru tanıtım ve pazarlamanın, Türkiye’nin turizmdeki potansiyelinin küresel görünürlüğünü artıracağına inanıyoruz. Yaz sezonu öncesi dijital görünürlüğünü en üst seviyeye çıkarmak, sezondan en yüksek verimi almak isteyen tüm tesis sahipleriyle deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız.”