Macellan, 10 yıllık deneyimiyle girişimcilik ekosistemine yön veriyor

Yayınlanma: 21.10.2024 - 18:08

Güncelleme: 21.10.2024 - 18:08

İlk kurulduğunda bir startup olarak yolculuğuna başlamasından bu yana birçok proje ve girişim fikri üzerine çalışan Macellan, 2019 yılından beri girişim stüdyosu yapılanmasıyla hayatına devam ediyor. Bugüne kadar farklı alanlarda kurulan BFY Bulut Filo Yönetimi, Arşimet Dijital Arşiv, Lagina Dijital İmza, Macellan SuperApp ve Goldframer ile 5 girişime ev sahipliği yapıyor. Macellan; girişimlerinin idari, mali ve operasyonel süreçlerine bir üst çatı olarak hizmet veriyor. Bu girişimlerin her biri ise ürün yönetimi, satışı ve pazarlamasına kendi şirketi ve organizasyonel yapısı ile odaklanmakta.

Macellan’ın ilk girişimi olan BFY Bulut Filo Yönetimi, şirketlerin araç filolarını optimize etmelerine olanak tanıyor. Bugün 150.000’den fazla aracın uçtan uca yönetimini üstlenen BFY, canlı takip ve gelişmiş operasyonel yönetim özellikleri sunarak filo yönetiminde sürdürülebilir çözümler sunuyor. Bu alandaki gelişmeler, işletmelerin karbon emisyonlarını azaltmalarına da katkı sağlıyor.

Belge yönetimi konusunda devrim yaratan bir diğer girişim ise Arşimet Dijital Arşiv. Arşimet Dijital Arşiv, fiziksel belgeleri dijitalleştirip videolar, fotoğraflar ve ses kayıtları gibi dosyaları yöneterek hızlı arama ve gelişmiş yetkilendirme özellikleri sunuyor. Bugüne kadar milyonlarca fiziksel belgeyi dijitale aktaran ve kolay yönetimini sağlayan Arşimet, sektörün lider çözümü olarak yer alıyor. Lagina dijital imza, biyometrik verileri güvenli bir şekilde şifreleyerek geleneksel ıslak imzaya güvenilir ve verimli bir alternatif sunuyor. İmza süreçlerini dijitalleştirerek yüzlerce işletmelerin iş akışlarını hızlandırıyor.

Macellan’ın son kullanıcıya hitap eden ilk girişimi olan Macellan SuperApp bir dijital cüzdan pazaryeri olarak faaliyet gösteriyor. Bu dijital cüzdan uygulaması, 500.000’i aşkın kullanıcısına hızlı ve avantajlı ödeme imkanı sunarken 120’den fazla markaya kendi kapalı devre dijital cüzdan altyapılarını oluşturma fırsatı veriyor. Küresel operasyonlarını genişletmeye başlayan Macellan SuperApp, geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 milyon dolar yatırım alarak fintek dünyasında özgün iş modeli ile şimdiden büyük yankı uyandırdı.

Macellan’ın kurucu ortağı ve CEO’su Göktürk Yetim, “Macellan olarak 10 yıldır istikrarlı bir şekilde girişimcilik ekosistemine değer katacak modeller geliştiriyoruz. ‘Turcorn’ programına kabul edilmemiz ile bu çabamızın takdir görmesinden ötürü kıvanç duyuyoruz. Bu yıl girişim stüdyosu modelimizi genişleterek daha fazla yenilikçi fikri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz,” dedi. Bugüne kadar tüm girişimleri Macellan olarak kurduklarını ifade eden Göktürk Yetim, “Beşinci girişimimiz olan Goldframer’ı girişim fikrini geliştiren ve uzun yıllardır profesyonel olarak bizimle yol yürüyen bir arkadaşımız ile birlikte kurduk. Bu, takım arkadaşlarımızı girişimciye ve kurucu ortağa dönüştürdüğümüzü açık bir şekilde göstermekle birlikte ekosistemin gelişmesine ciddi anlamda katkı sağlıyor.” dedi.

Goldframer, sanat eserlerine parçalı sahiplik imkanı sunan ve küresel piyasada faaliyet gösteren bir girişim faaliyetine başladı. Macellan bu girişimiyle hem doğrudan küresel pazara yönelik bir uygulama geliştiriyor ve girişim stüdyosu iş modeline güç katıyor.

Macellan’ın genişleyen yapısı, daha fazla girişimi desteklemeye ve sektörde yön vermeye devam ederken şirketin gelecekteki hedefleri de bu doğrultuda şekilleniyor. Göktürk Yetim, "Her bir girişim, 150 kişilik takımıyla Macellan’ın inovasyon ruhunu yansıtıyor ve biz, bu girişimlerin büyüme yolculuklarında yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Macellan Hakkında

Macellan, 2014 yılında Hayrunnisa Sarı, Faruk Sarı, Burak Çalık ve Göktürk Yetim tarafından kurulan, inovatif girişimlerin gelişimini destekleyen ve "Turcorn" programına dahil olan bir girişim stüdyosudur. Kurduğu girişimlere sağladığı stratejik rehberlik ve kaynaklarla onları pazar lideri haline getirmektedir. Macellan’ın hedefi, uzun vadeli başarıya odaklanmak ve yeni nesil yenilikçi şirketlerin oluşumuna öncülük etmektir.